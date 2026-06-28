Ўзбекистон ва Конго баҳси 2-тайми бошланди: Шомуродовдан гол (видео)

·1·Спорт
Ўзбекистон ва Конго баҳси 2-тайми бошланди: Шомуродовдан гол (видео)

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги энг ҳал қилувчи ва тарихий учрашув бошланди. «К» гуруҳи 3-туридан ўрин олган Конго ДР ва Ўзбекистон миллий терма жамоалари ўртасидаги баҳснинг биринчи бўлими якунига етди. Ҳозирча майдонда вакилларимизнинг тўлиқ устунлиги кузатилмоқда.

Сардор саҳнага чиқди: Шомуродовдан тезкор гол

Учрашув вакилларимизнинг кетма-кет ҳужумлари билан бошланди. Аллақачон баҳснинг 10-дақиқасида терма жамоамиз сардори ва етакчиси Элдор Шомуродов рақиб ҳимоячиларининг хатосидан унумли фойдаланиб, дарвозани аниқ нишонга олди ва ҳисобни очди — 0:1!

Ушбу голдан сўнг ҳам Фабио Каннаваро шогирдлари тартибли ўйин намойиш этиб, рақибга деярли имконият беришмади. Биринчи тайм вакилларимизнинг кичик, аммо ўта муҳим устунлиги билан якунланди.

ЖЧ-2026. 3-тур (Биринчи тайм якуни) Конго ДР — Ўзбекистон 0:1 Гол: Элдор Шомуродов (10)

Жамоаларнинг майдондаги таркиблари

Биринчи бўлимни юқори темпда ўтказган ҳар икки терма жамоанинг асосий таркиб футболчилари қуйидагича кўринишда:

Конго ДР – Мпаси, Ван-Биссака,Туанзебе, Мбуку, Мутуссами, Чипенга, Садики, Бакамбу, Висса,Мбемба, Масуаку.
Ўзбекистон – Неъматов, Ҳусанов, Алижонов, Ашурматов, Мозговой, Шукуров, Насруллаев, Ҳамдамов, Ўрозов, Файзуллаев, Шомуродов.

Иккинчи бўлимда ҳам юртдошларимиздан худди шундай жонкуярлик, чиройли ўйин ва мундиаллар тарихидаги илк ғалабасини нишонлашини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олдиЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олдиБугун, 05:35ЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айландиЖЧ-2026. Ҳарри Кейн ЖЧ тарихида Англиянинг энг яхши тўпурарига айландиБугун, 05:31Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияБугун, 05:14ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...Бугун, 04:21Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингЎзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиБугун, 04:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди