Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»
Жаҳон чемпионати саралашларида Ўзбекистон бир неча бор бошқа жамоалар натижасига қараб қолган. 2014 йилги мундиал саралашининг сўнгги турида Жанубий Корея ўз майдонида Эронни мағлуб этса, Ўзбекистон Жаҳон чемпионатига йўл оларди. Аммо корейслар 0:1 ҳисобида ютқазди ва Эрон билан бирга мундиалга чиқди. Ўзбекистоннинг умиди эса ўша куни сўнди, деб ёзмоқда «Асланов билан футбол» телеграм канали.
2018 йилги Жаҳон чемпионати саралашида ҳам шунга ўхшаш вазият юз берган. Ўзбекистон сўнгги турда Жанубий Корея билан дуранг ўйнади. Плей-оффга чиқиш учун Эроннинг ўз майдонида Сурияни мағлуб этиши керак эди. Лекин ўша баҳс 2:2 ҳисобида якунланди ва Ўзбекистон яна имкониятдан маҳрум бўлди.
2026 йилги Жаҳон чемпионатида эса вазият тескари тус олди. Бу сафар Эрон ва Жанубий Корея Ўзбекистондан камида дуранг кутди. Терма жамоамиз 70 дақиқа давомида уларга керакли натижани сақлаб турди, аммо ўйин охирида учта гол ўтказиб юборди.
Канал бу ҳолатни ҳазиломуз тарзда «кечиккан қасос» сифатида талқин қилган. Йиллар давомида Ўзбекистон бошқалар натижасига қараб қолган бўлса, бу сафар бошқалар Ўзбекистондан натижа кутишга мажбур бўлди.
…