Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»

·0·Спорт
Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»

Жаҳон чемпионати саралашларида Ўзбекистон бир неча бор бошқа жамоалар натижасига қараб қолган. 2014 йилги мундиал саралашининг сўнгги турида Жанубий Корея ўз майдонида Эронни мағлуб этса, Ўзбекистон Жаҳон чемпионатига йўл оларди. Аммо корейслар 0:1 ҳисобида ютқазди ва Эрон билан бирга мундиалга чиқди. Ўзбекистоннинг умиди эса ўша куни сўнди, деб ёзмоқда «Асланов билан футбол» телеграм канали.

2018 йилги Жаҳон чемпионати саралашида ҳам шунга ўхшаш вазият юз берган. Ўзбекистон сўнгги турда Жанубий Корея билан дуранг ўйнади. Плей-оффга чиқиш учун Эроннинг ўз майдонида Сурияни мағлуб этиши керак эди. Лекин ўша баҳс 2:2 ҳисобида якунланди ва Ўзбекистон яна имкониятдан маҳрум бўлди.

2026 йилги Жаҳон чемпионатида эса вазият тескари тус олди. Бу сафар Эрон ва Жанубий Корея Ўзбекистондан камида дуранг кутди. Терма жамоамиз 70 дақиқа давомида уларга керакли натижани сақлаб турди, аммо ўйин охирида учта гол ўтказиб юборди.

Канал бу ҳолатни ҳазиломуз тарзда «кечиккан қасос» сифатида талқин қилган. Йиллар давомида Ўзбекистон бошқалар натижасига қараб қолган бўлса, бу сафар бошқалар Ўзбекистондан натижа кутишга мажбур бўлди.

ЎзбекистонЭронЖанубий КореяЖаҳон чемпионатиСаралашАсланов билан футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиЎзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой бердиБугун, 06:35ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиБугун, 06:28Ўзбекистон ва Конго баҳси 2-тайми бошланди: Шомуродовдан гол (видео)Ўзбекистон ва Конго баҳси 2-тайми бошланди: Шомуродовдан гол (видео)Бугун, 05:41ЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олдиЖЧ-2026. Хорватия Ганани мағлубиятга учратиб, плей-оффга йўл олдиБугун, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди