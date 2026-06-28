Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой берди

·108·Спорт
Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой берди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг учинчи турида Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Атлантадаги стадионда ўтган учрашувда Ўзбекистоннинг ягона голини Элдор Шомуродов урди.

Шомуродов 10-дақиқада ҳисобни очиб, терма жамоамизни олдинга олиб чиқди. Бироқ иккинчи бўлимда Конго ДР вазиятни ўзгартирди. Ёан Висса 68-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, 76-дақиқада Иброҳим Мбате жамоасини олдинга олиб чиқди. 90+1-дақиқада Висса иккинчи голини киритиб, якуний ҳисобни белгилади.

Учрашув статистикасида Конго ДР устун бўлди. Африка жамоаси рақиб дарвозаси томон 19 марта зарба йўллади, шундан тўрттаси аниқ чиқди. Ўзбекистон эса учта зарба берди ва биттасини дарвоза соҳасига йўналтирди.

Тўп назорати Конго ДРда 58 фоизни, Ўзбекистонда 42 фоизни ташкил этди. Конго футболчилари 473 та узатмани 86 фоиз аниқлик билан амалга оширди. Ўзбекистон 350 та пас берди, узатмалар аниқлиги 76 фоиз бўлди.

Қоидабузарликлар сони Ўзбекистонда кўпроқ қайд этилди. Терма жамоамиз 15 марта, Конго ДР эса 6 марта фол ишлатди. Конго футболчилари учта, Ўзбекистон эса иккита сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади.

Бурчак зарбалари бўйича Ўзбекистон 4:2 ҳисобида устун келди. Офсайдлар Конго ДРда учта, Ўзбекистонда биттани ташкил қилди.

Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Ўзбекистон учта ўйиннинг барчасида мағлуб бўлиб, очкосиз тўртинчи ўринда қолди. Конго ДР тўрт очко билан учинчи поғонани эгаллади. Колумбия етти очко билан биринчи, Португалия беш очко билан иккинчи бўлди.

Qizil libosdagi ikki futbolchi golni nishonlamoqda, oq libosli o‘yinchi esa afsusda.Futbolchilar to‘la stadion o‘rtasida golni quvonch bilan nishonlamoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44Конго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиКонго ДР плей-офф йўлланмаси учун курашда биринчи ўринга чиқдиБугун, 06:39ЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиЖЧ-2026. Ўзбекистон Конго ДРга ютқазиб, мундиал билан хайрлашдиБугун, 06:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди