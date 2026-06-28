Ўзбекистон Конго ДРга қарши сўнгги турда имкониятни бой берди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати «К» гуруҳининг учинчи турида Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Атлантадаги стадионда ўтган учрашувда Ўзбекистоннинг ягона голини Элдор Шомуродов урди.
Шомуродов 10-дақиқада ҳисобни очиб, терма жамоамизни олдинга олиб чиқди. Бироқ иккинчи бўлимда Конго ДР вазиятни ўзгартирди. Ёан Висса 68-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, 76-дақиқада Иброҳим Мбате жамоасини олдинга олиб чиқди. 90+1-дақиқада Висса иккинчи голини киритиб, якуний ҳисобни белгилади.
Учрашув статистикасида Конго ДР устун бўлди. Африка жамоаси рақиб дарвозаси томон 19 марта зарба йўллади, шундан тўрттаси аниқ чиқди. Ўзбекистон эса учта зарба берди ва биттасини дарвоза соҳасига йўналтирди.
Тўп назорати Конго ДРда 58 фоизни, Ўзбекистонда 42 фоизни ташкил этди. Конго футболчилари 473 та узатмани 86 фоиз аниқлик билан амалга оширди. Ўзбекистон 350 та пас берди, узатмалар аниқлиги 76 фоиз бўлди.
Қоидабузарликлар сони Ўзбекистонда кўпроқ қайд этилди. Терма жамоамиз 15 марта, Конго ДР эса 6 марта фол ишлатди. Конго футболчилари учта, Ўзбекистон эса иккита сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади.
Бурчак зарбалари бўйича Ўзбекистон 4:2 ҳисобида устун келди. Офсайдлар Конго ДРда учта, Ўзбекистонда биттани ташкил қилди.
Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Ўзбекистон учта ўйиннинг барчасида мағлуб бўлиб, очкосиз тўртинчи ўринда қолди. Конго ДР тўрт очко билан учинчи поғонани эгаллади. Колумбия етти очко билан биринчи, Португалия беш очко билан иккинчи бўлди.
…