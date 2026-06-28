Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• 1/16 финал: Хорватия
Португалия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати плей-офф босқичидаги эҳтимолий йўли маълум бўлди. Жамоа 1/16 финалда Хорватияга қарши майдонга тушади.
Агар Португалия бу босқичдан ўтса, 1/8 финалда Испания билан тўқнаш келади. Чорак финалда эса рақиб Марокаш ёки Нидерландия бўлиши мумкин.
Португалия ярим финалгача етиб борса, Франция ёки Германияга қарши баҳс ўтказиши эҳтимол қилинмоқда.
Португалиянинг плей-оффдаги эҳтимолий йўли:
• 1/16 финал: Хорватия
• 1/8 финал: Испания
• Чорак финал: Марокаш ёки Нидерландия
• Ярим финал: Франция ёки Германия
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…