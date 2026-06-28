Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозонди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу натижа Томас Тухел шогирдларига "Л" гуруҳида пешқадамликни таъминлаб берди. Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем нафақат ўзининг маҳорати, балки жамоавий ютуқлар йўлидаги фидойилиги билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

22 ёшли ярим ҳимоячи ўйин давомида инглизларнинг ҳар бир хавфли ҳужуми марказида бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлимида Панама ҳимоясини ёриб ўтиш қийин кечган бўлса-да, иккинчи бўлимда Жуд Беллингем бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Бу унинг жорий турнирдаги иккинчи голи сифатида қайд этилди. Бироқ футболчининг ўзи ўйиндан сўнг берган интервюсида голдан кўра кўпроқ ассистентлик қилган вазияти уни хурсанд қилганини таъкидлади.

Тарихий ассист ва Гарри Кейннинг рекорди

Жуд Беллингем томонидан амалга оширилган аниқ узатма Гарри Кейн учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бавария ҳужумчиси ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги 11-голини киритди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол орқали Гарри Кейн афсонавий Гари Линекердан ўзиб кетиб, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарига айланди.

"Мени голдан кўра кўпроқ ассистентлик хурсанд қилди. Гарри Кейн каби даражаси юқори ҳужумчига ёрдам бериш — катта шараф. У садоқатли сардор ва ҳақиқий етакчи, у барча ютуқларга муносиб", — дея таъкидлади Жуд Беллингем ўйин якунида. Реал Мадрид юлдузи айни дамда Англия таркибида барқарор ўйин кўрсатаётган ягона футболчи сифатида эътироф этилмоқда.

Тактик ўзгаришлар ва кейинги босқич

Томас Тухел танаффус вақтида шогирдларига хотиржамликни сақлашни ва шунчаки ҳужумкорлик тезлигини бироз оширишни тайинлаган. Панама терма жамоаси зич ҳимояланганига қарамай, инглизлар иккинчи бўлимда ўйин темпини тўлиқ назорат остига олишди. Бу эса рақиб мудофаасининг чарчашига ва хатоларга йўл қўйишига сабаб бўлди.

Гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган Англия энди нимчорак финал босқичида Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу баҳс АҚШнинг Атланта шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Жуд Беллингемнинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий мақсади босқичма-босқич ўсишга эришиш ва ҳар бир ўйинда сифатни яхшилаб боришдир.

Ҳозирда Англия терма жамоаси плей-офф босқичига асосий фаворитлардан бири сифатида йўл олмоқда. Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўртасидаги ажойиб тандем эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди. Мухлислар ва экспертлар ушбу жуфтликнинг кейинги ўйинлардаги натижаларини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

АнглияЖуде БеллингэмГарри КейнЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиБугун, 13:10Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди