Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозонди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу натижа Томас Тухел шогирдларига "Л" гуруҳида пешқадамликни таъминлаб берди. Учрашувнинг бош қаҳрамонига айланган Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем нафақат ўзининг маҳорати, балки жамоавий ютуқлар йўлидаги фидойилиги билан ҳам мухлислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
22 ёшли ярим ҳимоячи ўйин давомида инглизларнинг ҳар бир хавфли ҳужуми марказида бўлди. Учрашувнинг биринчи бўлимида Панама ҳимоясини ёриб ўтиш қийин кечган бўлса-да, иккинчи бўлимда Жуд Беллингем бурчак тўпидан сўнг ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Бу унинг жорий турнирдаги иккинчи голи сифатида қайд этилди. Бироқ футболчининг ўзи ўйиндан сўнг берган интервюсида голдан кўра кўпроқ ассистентлик қилган вазияти уни хурсанд қилганини таъкидлади.
Тарихий ассист ва Гарри Кейннинг рекордиЖуд Беллингем томонидан амалга оширилган аниқ узатма Гарри Кейн учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. Бавария ҳужумчиси ушбу вазиятдан унумли фойдаланиб, ўзининг Жаҳон чемпионатларидаги 11-голини киритди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу гол орқали Гарри Кейн афсонавий Гари Линекердан ўзиб кетиб, Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги энг яхши тўпурарига айланди.
"Мени голдан кўра кўпроқ ассистентлик хурсанд қилди. Гарри Кейн каби даражаси юқори ҳужумчига ёрдам бериш — катта шараф. У садоқатли сардор ва ҳақиқий етакчи, у барча ютуқларга муносиб", — дея таъкидлади Жуд Беллингем ўйин якунида. Реал Мадрид юлдузи айни дамда Англия таркибида барқарор ўйин кўрсатаётган ягона футболчи сифатида эътироф этилмоқда.
Тактик ўзгаришлар ва кейинги босқичТомас Тухел танаффус вақтида шогирдларига хотиржамликни сақлашни ва шунчаки ҳужумкорлик тезлигини бироз оширишни тайинлаган. Панама терма жамоаси зич ҳимояланганига қарамай, инглизлар иккинчи бўлимда ўйин темпини тўлиқ назорат остига олишди. Бу эса рақиб мудофаасининг чарчашига ва хатоларга йўл қўйишига сабаб бўлди.
Гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган Англия энди нимчорак финал босқичида Конго ДР терма жамоасига қарши майдонга тушади. Ушбу баҳс АҚШнинг Атланта шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Жуд Беллингемнинг сўзларига кўра, жамоанинг асосий мақсади босқичма-босқич ўсишга эришиш ва ҳар бир ўйинда сифатни яхшилаб боришдир.
Ҳозирда Англия терма жамоаси плей-офф босқичига асосий фаворитлардан бири сифатида йўл олмоқда. Гарри Кейн ва Жуд Беллингем ўртасидаги ажойиб тандем эса жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқди. Мухлислар ва экспертлар ушбу жуфтликнинг кейинги ўйинлардаги натижаларини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…