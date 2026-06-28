Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошланди

·26·Техно
Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошланди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung корпорацияси ичида янги авлод флагманлари учун процессор танлаш масаласида жиддий музокаралар кетмоқда. Компаниянинг Сйстем ЛСИ бўлинмаси ўзи ишлаб чиқараётган Exynos 2700 чипларини Galaxy S27 туркумидаги смартфонларга кенгроқ жорий этиш мақсадида мобил бўлинмага (МХ) мисли кўрилмаган тижорий таклиф билан чиқди. Бу ҳақда нуфузли инсайдер Счродингер маълумотларига таяниб ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий мақсад — Samsung смартфонларида Qualcomm чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва ўз ишланмаларини оммалаштиришдир. Бунинг учун Сйстем ЛСИ раҳбарияти Exynos 2700 нархини ҳозирги Exynos 2600 моделидан ҳам арзонроқ етказиб беришга тайёрлигини билдирган. Бундай стратегия компания ичидаги рақобатни кучайтириш билан бирга, якуний маҳсулот таннархини пасайтиришга ҳам хизмат қилиши мумкин.

Музокараларнинг асосий шарти сифатида Сйстем ЛСИ бўлинмаси буюртмалар ҳажмини камида 40 фоизга оширишни талаб қилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Galaxy S27 туркумидаги қурилмаларнинг катта қисми айнан Samsungнинг ўз процессорлари билан жиҳозланади. Бу эса компания учун ҳам иқтисодий, ҳам технологик жиҳатдан катта ғалаба бўлиши кутилмоқда.

Ultra ва Pro моделлари учун кутилмаган ўзгаришлар

Ҳозирга қадар Samsung ўзининг энг юқори даражадаги флагманларида, хусусан Ultra моделларида асосан Snapdragon чипларидан фойдаланиб келаётган эди. Бироқ янги стратегияга кўра, Exynos 2700 платформаси ҳатто Galaxy S27 Ultra ёки янги кутилаётган Galaxy S27 Pro моделларига ҳам ўрнатилиши мумкин. Бу фойдаланувчилар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий, чунки Ultra серияси анъанавий равишда энг юқори унумдорлик билан боғланади.

Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган. Samsung раҳбарияти бир нечта муҳим омилларни таҳлил қилмоқда. Биринчи навбатда, Exynos 2700 чипларининг синов натижалари ва уларнинг энергия самарадорлиги кўриб чиқилади. Шунингдек, компаниянинг ишлаб чиқариш қувватлари бундай катта ҳажмдаги буюртмани сифатли бажара олиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари асосан Exynos процессорлари билан расман сотилишини инобатга олсак, ушбу ўзгаришлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам жуда долзарбдир. Агар янги чиплар кутилганидек арзон ва самарали бўлиб чиқса, бу смартфонларнинг чакана нархи барқарорлашишига ёки техник имкониятлари янада кенгайишига олиб келиши мумкин.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Счродингер (Пҳоне Футурист) инсайдери аввал ҳам Samsung Galaxy S26 Plus техник хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone 20 концепцияси ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. Шунинг учун ҳам экспертлар Exynos 2700 атрофидаги бу "ички жанг"ни жиддий қабул қилишмоқда.

SamsungGalaxy S27Exynos 2700СмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаЧина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартномаБугун, 14:54Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди