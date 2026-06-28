Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошланди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung корпорацияси ичида янги авлод флагманлари учун процессор танлаш масаласида жиддий музокаралар кетмоқда. Компаниянинг Сйстем ЛСИ бўлинмаси ўзи ишлаб чиқараётган Exynos 2700 чипларини Galaxy S27 туркумидаги смартфонларга кенгроқ жорий этиш мақсадида мобил бўлинмага (МХ) мисли кўрилмаган тижорий таклиф билан чиқди. Бу ҳақда нуфузли инсайдер Счродингер маълумотларига таяниб ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий мақсад — Samsung смартфонларида Qualcomm чипларига бўлган қарамликни камайтириш ва ўз ишланмаларини оммалаштиришдир. Бунинг учун Сйстем ЛСИ раҳбарияти Exynos 2700 нархини ҳозирги Exynos 2600 моделидан ҳам арзонроқ етказиб беришга тайёрлигини билдирган. Бундай стратегия компания ичидаги рақобатни кучайтириш билан бирга, якуний маҳсулот таннархини пасайтиришга ҳам хизмат қилиши мумкин.
Музокараларнинг асосий шарти сифатида Сйстем ЛСИ бўлинмаси буюртмалар ҳажмини камида 40 фоизга оширишни талаб қилмоқда. Агар келишув амалга ошса, Galaxy S27 туркумидаги қурилмаларнинг катта қисми айнан Samsungнинг ўз процессорлари билан жиҳозланади. Бу эса компания учун ҳам иқтисодий, ҳам технологик жиҳатдан катта ғалаба бўлиши кутилмоқда.
Ultra ва Pro моделлари учун кутилмаган ўзгаришларҲозирга қадар Samsung ўзининг энг юқори даражадаги флагманларида, хусусан Ultra моделларида асосан Snapdragon чипларидан фойдаланиб келаётган эди. Бироқ янги стратегияга кўра, Exynos 2700 платформаси ҳатто Galaxy S27 Ultra ёки янги кутилаётган Galaxy S27 Pro моделларига ҳам ўрнатилиши мумкин. Бу фойдаланувчилар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий, чунки Ultra серияси анъанавий равишда энг юқори унумдорлик билан боғланади.
Ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган. Samsung раҳбарияти бир нечта муҳим омилларни таҳлил қилмоқда. Биринчи навбатда, Exynos 2700 чипларининг синов натижалари ва уларнинг энергия самарадорлиги кўриб чиқилади. Шунингдек, компаниянинг ишлаб чиқариш қувватлари бундай катта ҳажмдаги буюртмани сифатли бажара олиши ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон бозорида Samsung флагманлари асосан Exynos процессорлари билан расман сотилишини инобатга олсак, ушбу ўзгаришлар маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам жуда долзарбдир. Агар янги чиплар кутилганидек арзон ва самарали бўлиб чиқса, бу смартфонларнинг чакана нархи барқарорлашишига ёки техник имкониятлари янада кенгайишига олиб келиши мумкин.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, ушбу хабарни тарқатган Счродингер (Пҳоне Футурист) инсайдери аввал ҳам Samsung Galaxy S26 Plus техник хусусиятларини аниқ башорат қилган ва iPhone 20 концепцияси ҳақидаги маълумотлари билан ишонч қозонган эди. Шунинг учун ҳам экспертлар Exynos 2700 атрофидаги бу "ички жанг"ни жиддий қабул қилишмоқда.
…