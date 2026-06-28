Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Гигабйте компанияси ўзининг 40 йиллик юбилейини нишонлаш доирасида янги авлод график процессорлари туркумига кирувчи Аорус GeForce RTX 5080 Инфинитй 16G ва Аорус GeForce RTX 5080 Инфинитй Воод 16G моделларини эълон қилди. Ушбу қурилмалар нафақат юқори унумдорлиги, балки ўзига хос дизайн концепцияси билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Инфинитй серияси дизайни авиация двигателларидан илҳомланган бўлиб, айлана шаклидаги элементлар ва замонавий ёритиш тизимлари билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, стандарт версия тўқ рангли кибер-спорт услубида ишланган бўлса, Воод варианти кумушранг корпус ва ёғоч текстурасига эга декоратив қўшимчалар билан ажралиб туради. Таъкидлаш жоизки, ишлаб чиқарувчи бу ҳақиқий ёғоч эмас, балки унинг юқори сифатли имитацияси эканлигини очиқлаган.
Техник имкониятлар ва унумдорликҲар иккала видео карта NVIDIA Blackwell архитектурасига асосланган бўлиб, 256 битли шина орқали ишлайдиган 16 GB ҳажмдаги GDDR7 хотираси билан таъминланган. Бу эса ўйинларда ва мураккаб график вазифаларда маълумотларни узатиш тезлигини сезиларли даражада оширади. Воод версияси завод созламаларида кучайтирилган (оверклокк) бўлиб, унинг частотаси базавий 2617 MHz дан 2805 MHz гача кўтарилган.
Совутиш тизими масаласида Гигабйте ўзининг янги Виндфорсе Hypeрбурст технологиясини қўллаган. Унинг асосий хусусияти Доубле Флов Троугҳ конструкцияси бўлиб, чап ва ўнг вентиляторлар совуқ ҳавони тўғридан-тўғри совутиш модулига йўналтиради. Бу ёндашув анъанавий тизимларга қараганда ҳаво оқимини 58 фоизгача яхшилаш имконини беради.
Инновацион ечимлар ва Прожект СтеалтЯнги видео карталарнинг яна бир муҳим жиҳати — орқа панелнинг икки томонлама вентиляция қилинишидир. Бу нафақат совутиш самарадорлигини оширади, балки юқори юклама вақтида шовқин даражасини камайтиришга ҳам хизмат қилади. Ўзбекистонлик геймерлар ва профессионал монтажчилар учун бу жиҳат узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминловчи муҳим омил бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, қурилмаларда Прожект Стеалт технологияси қўллаб-қувватланади. Ушбу тизим доирасида қувват улагичи платанинг орқа томонига кўчирилган. Бундай ечим компьютер корпуси ичидаги кабелларни яширишга ва тизим блокининг ички қисмини янада эстетик кўринишга келтиришга ёрдам беради.
Ҳозирча ушбу юбилей моделларининг чакана савдодаги нархи ва Ўзбекистон бозорига кириб келиш муддати ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган, бироқ экспертлар уларнинг чекланган миқдорда чиқарилишини тахмин қилмоқдалар.
…