Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этди

·0·Техно
Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорининг етакчи ўйинчиларидан бири бўлган Гигабйте компанияси ўзининг 40 йиллик юбилейини нишонлаш доирасида янги авлод график процессорлари туркумига кирувчи Аорус GeForce RTX 5080 Инфинитй 16G ва Аорус GeForce RTX 5080 Инфинитй Воод 16G моделларини эълон қилди. Ушбу қурилмалар нафақат юқори унумдорлиги, балки ўзига хос дизайн концепцияси билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инфинитй серияси дизайни авиация двигателларидан илҳомланган бўлиб, айлана шаклидаги элементлар ва замонавий ёритиш тизимлари билан жиҳозланган. ixbt.com маълумотига кўра, стандарт версия тўқ рангли кибер-спорт услубида ишланган бўлса, Воод варианти кумушранг корпус ва ёғоч текстурасига эга декоратив қўшимчалар билан ажралиб туради. Таъкидлаш жоизки, ишлаб чиқарувчи бу ҳақиқий ёғоч эмас, балки унинг юқори сифатли имитацияси эканлигини очиқлаган.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Ҳар иккала видео карта NVIDIA Blackwell архитектурасига асосланган бўлиб, 256 битли шина орқали ишлайдиган 16 GB ҳажмдаги GDDR7 хотираси билан таъминланган. Бу эса ўйинларда ва мураккаб график вазифаларда маълумотларни узатиш тезлигини сезиларли даражада оширади. Воод версияси завод созламаларида кучайтирилган (оверклокк) бўлиб, унинг частотаси базавий 2617 MHz дан 2805 MHz гача кўтарилган.

Совутиш тизими масаласида Гигабйте ўзининг янги Виндфорсе Hypeрбурст технологиясини қўллаган. Унинг асосий хусусияти Доубле Флов Троугҳ конструкцияси бўлиб, чап ва ўнг вентиляторлар совуқ ҳавони тўғридан-тўғри совутиш модулига йўналтиради. Бу ёндашув анъанавий тизимларга қараганда ҳаво оқимини 58 фоизгача яхшилаш имконини беради.

Инновацион ечимлар ва Прожект Стеалт

Янги видео карталарнинг яна бир муҳим жиҳати — орқа панелнинг икки томонлама вентиляция қилинишидир. Бу нафақат совутиш самарадорлигини оширади, балки юқори юклама вақтида шовқин даражасини камайтиришга ҳам хизмат қилади. Ўзбекистонлик геймерлар ва профессионал монтажчилар учун бу жиҳат узоқ вақт давомида барқарор ишлашни таъминловчи муҳим омил бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, қурилмаларда Прожект Стеалт технологияси қўллаб-қувватланади. Ушбу тизим доирасида қувват улагичи платанинг орқа томонига кўчирилган. Бундай ечим компьютер корпуси ичидаги кабелларни яширишга ва тизим блокининг ички қисмини янада эстетик кўринишга келтиришга ёрдам беради.

Ҳозирча ушбу юбилей моделларининг чакана савдодаги нархи ва Ўзбекистон бозорига кириб келиш муддати ҳақида аниқ маълумотлар берилмаган, бироқ экспертлар уларнинг чекланган миқдорда чиқарилишини тахмин қилмоқдалар.

ГигабйтеNVIDIARTX 5080ТехнологияBlackwell
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди