Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозонди

·0·Спорт
Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозонди

Аргентина терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Лионель Месси Жаҳон чемпионати доирасидаги Жордан билан учрашувда (3:1) навбатдаги сеҳрли лаҳзани тақдим этди. Захирадан майдонга тушган Интер Миами юлдузи жарима зарбасини маҳорат билан амалга ошириб, нафақат жамоасининг ғалабасини таъминлади, балки мусобақа тарихидаги бир қатор рекордларни ҳам янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг иккинчи бўлимида майдонга тушган 37 ёшли ҳужумчи ўзининг маҳоратини кўрсатиш учун кўп вақт сарфламади. Жордан терма жамоаси дарвозабони Язеед Абулаила деярли бир дақиқа давомида жонли деворни ўрнатиб, Мессининг чап оёқдаги кучли зарбасини кутган эди. Бироқ, Лионель Месси кутилмаган қарор қабул қилиб, тўпни пастлаб дарвозанинг чап бурчагига йўллади ва посбонни жойида қотириб қўйди.

Тарихий натижалар ва янги рекордлар

GOAL.com нашри хабарига кўра, ушбу гол Лионель Месси учун Жаҳон чемпионатлари финалларидаги 19-гол бўлди. Бу натижа билан у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўз рекордини янада мустаҳкамлади. Шунингдек, Месси кетма-кет еттита Жаҳон чемпионати ўйинида гол урган тарихдаги илк футболчига айланди.

Қизиғи шундаки, бу Мессининг Жаҳон чемпионатлари доирасида жарима зарбасидан урган иккинчи голи ҳисобланади. У ўзининг илк шундай муваффақиятини 2014-йилги Бразилиядаги мундиалда Нигерия терма жамоаси дарвозасига йўллаган эди. Ҳозирги 2026-йилги турнирда эса у аллақачон 6 та гол уришга улгурди ва тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу натижа диққатга сазовордир. Лионель Месси ёши ўтиб бораётганига қарамай, юқори даражадаги ўйин намойиш этишда давом этаётгани ва стандарт вазиятлардан фойдаланишдаги аниқлиги ҳамон дунёда тенгсиз эканлигини исботламоқда. Унинг Далласдаги ўйини стадионга йиғилган минглаб мухлисларни ҳайратда қолдирди.

Гуруҳ босқичи якунлангач, Аргентина терма жамоаси плей-офф босқичига йўл олди. Эндиликда амалдаги чемпионлар 1/16 финал босқичида турнирнинг кутилмаган жамоаси — Кабо-Вердега қарши майдонга тушади. Ушбу баҳс Мессининг ҳозирги уйи ҳисобланган Миами шаҳридаги Ҳард Рокк Стадиум аренасида бўлиб ўтади.

Аргентина терма жамоаси кетма-кет учинчи йирик халқаро совринни қўлга киритишни мақсад қилган. Жамоа аъзолари ҳар қандай рақибга жиддий ёндашиш зарурлигини таъкидламоқда, чунки плей-офф босқичида хатоларга ўрин йўқ. Лионель Мессининг ажойиб спорт формаси эса мухлисларда чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга бўлган ишончни янада оширмоқда.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиРекордФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можароБугун, 15:12Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиКриштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиБугун, 14:15ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 14:00Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди