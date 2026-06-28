Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозонди
Аргентина терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Лионель Месси Жаҳон чемпионати доирасидаги Жордан билан учрашувда (3:1) навбатдаги сеҳрли лаҳзани тақдим этди. Захирадан майдонга тушган Интер Миами юлдузи жарима зарбасини маҳорат билан амалга ошириб, нафақат жамоасининг ғалабасини таъминлади, балки мусобақа тарихидаги бир қатор рекордларни ҳам янгилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг иккинчи бўлимида майдонга тушган 37 ёшли ҳужумчи ўзининг маҳоратини кўрсатиш учун кўп вақт сарфламади. Жордан терма жамоаси дарвозабони Язеед Абулаила деярли бир дақиқа давомида жонли деворни ўрнатиб, Мессининг чап оёқдаги кучли зарбасини кутган эди. Бироқ, Лионель Месси кутилмаган қарор қабул қилиб, тўпни пастлаб дарвозанинг чап бурчагига йўллади ва посбонни жойида қотириб қўйди.
Тарихий натижалар ва янги рекордларGOAL.com нашри хабарига кўра, ушбу гол Лионель Месси учун Жаҳон чемпионатлари финалларидаги 19-гол бўлди. Бу натижа билан у турнир тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўз рекордини янада мустаҳкамлади. Шунингдек, Месси кетма-кет еттита Жаҳон чемпионати ўйинида гол урган тарихдаги илк футболчига айланди.
Қизиғи шундаки, бу Мессининг Жаҳон чемпионатлари доирасида жарима зарбасидан урган иккинчи голи ҳисобланади. У ўзининг илк шундай муваффақиятини 2014-йилги Бразилиядаги мундиалда Нигерия терма жамоаси дарвозасига йўллаган эди. Ҳозирги 2026-йилги турнирда эса у аллақачон 6 та гол уришга улгурди ва тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу натижа диққатга сазовордир. Лионель Месси ёши ўтиб бораётганига қарамай, юқори даражадаги ўйин намойиш этишда давом этаётгани ва стандарт вазиятлардан фойдаланишдаги аниқлиги ҳамон дунёда тенгсиз эканлигини исботламоқда. Унинг Далласдаги ўйини стадионга йиғилган минглаб мухлисларни ҳайратда қолдирди.
Гуруҳ босқичи якунлангач, Аргентина терма жамоаси плей-офф босқичига йўл олди. Эндиликда амалдаги чемпионлар 1/16 финал босқичида турнирнинг кутилмаган жамоаси — Кабо-Вердега қарши майдонга тушади. Ушбу баҳс Мессининг ҳозирги уйи ҳисобланган Миами шаҳридаги Ҳард Рокк Стадиум аренасида бўлиб ўтади.
Аргентина терма жамоаси кетма-кет учинчи йирик халқаро совринни қўлга киритишни мақсад қилган. Жамоа аъзолари ҳар қандай рақибга жиддий ёндашиш зарурлигини таъкидламоқда, чунки плей-офф босқичида хатоларга ўрин йўқ. Лионель Мессининг ажойиб спорт формаси эса мухлисларда чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга бўлган ишончни янада оширмоқда.
…