Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлди

·0·Спорт
Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлди

АҚШда давом этаётган Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи якунига кўра, Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, "Л" гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Гарчи натижа ижобий бўлса-да, Томас Тухел шогирдларининг ўйини мутахассислар ва мухлисларда кўплаб саволларни уйғотмоқда. Майдондаги оғир ва бироз зерикарли ҳаракатларга қарамай, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе" стадионида ўтган баҳснинг биринчи бўлими инглизлар учун анча мураккаб кечди. Панама ҳимоясини ёриб ўтишда қийналган Англия, асосан марказ орқали ҳужум уюштиришга уринди, бироқ бу ҳаракатлар самара бермади. Қанотлардан узатилган тўплар эса аниқлик борасида оқсади. Бу ҳолат жамоанинг Гана билан ўтказган голсиз дурангидан сўнг мухлисларнинг хавотирини янада оширди.

Учрашув тақдирини стандарт вазият ҳал қилди. Букайо Сака томонидан ижро этилган бурчак тўпидан сўнг, Жуд Беллингем ўзининг маҳоратини намойиш этди. У ҳимоячидан чаққонроқ ҳаракат қилиб, оёқларини максимал даражада чўзган ҳолда тўпни дарвоза тўрига жойлади. Бу гол Англиянинг ўйинига эркинлик ва ишонч олиб кирди.

Беллингэм ва Гарри Кейн тандеми

Голсиз сериядан сўнг жамоа сардори Гарри Кейн ҳам ўз сўзини айтди. Жуд Беллингем нафақат гол муаллифи, балки ассистент сифатида ҳам порлади. У Нико ЎРеиллй узатган тўпни қабул қилиб, рақиб ҳимоячиларини чалғитди ва жарима майдончаси ичига аниқ узатма амалга оширди. Гарри Кейн эса бундай имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Goal.com нашрининг ёзишича, Англия терма жамоаси ҳозирда бутунлай Беллингэмнинг индивидуал маҳоратига боғланиб қолган. Хорватияга қарши ўйинда ҳам айнан у жамоасини ғалаба сари етаклаган эди. Томас Тухел ўйиндан кейинги интервюсида жамоанинг ўйини оғир кечаётганини тан олди, бироқ бу каби қийин ғалабалар плей-офф босқичида асқотишини таъкидлади.

"Мураббий сифатида бундай ўйинларда ғалаба қозониш учун нима кераклигини яхши биламан. Баҳсларнинг қийин ўтиши биз учун муаммо эмас, аксинча, бу кейинги босқичлар олдидан жамоани чиниқтиради", — деди германиялик мутахассис. Шунингдек, у Беллингэм ва Кейннинг ўйинга таъсирини юқори баҳолаб, улардан кутилаётган натижалар доимо юқори бўлишини қўшимча қилди.

Англия терма жамоаси гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш орқали турнир сеткасининг нисбатан "осонроқ" томонига ўтди. Эндиликда Тухел жамоасининг асосий мақсади 19-июль куни бўлиб ўтадиган финалга қадар етиб боришдир. Бироқ, жамоанинг умумий ўйин даражаси ва ҳимоядаги муаммолар, хусусан, ўнг қанот ҳимоячилари билан боғлиқ жароҳатлар хавотир уйғотишда давом этмоқда.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиГарри Кейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиБугун, 13:37Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиБугун, 13:10Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Иордания – Аргентина 1:3 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди