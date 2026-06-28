Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлди
АҚШда давом этаётган Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи якунига кўра, Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, "Л" гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Гарчи натижа ижобий бўлса-да, Томас Тухел шогирдларининг ўйини мутахассислар ва мухлисларда кўплаб саволларни уйғотмоқда. Майдондаги оғир ва бироз зерикарли ҳаракатларга қарамай, Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқиб кетди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе" стадионида ўтган баҳснинг биринчи бўлими инглизлар учун анча мураккаб кечди. Панама ҳимоясини ёриб ўтишда қийналган Англия, асосан марказ орқали ҳужум уюштиришга уринди, бироқ бу ҳаракатлар самара бермади. Қанотлардан узатилган тўплар эса аниқлик борасида оқсади. Бу ҳолат жамоанинг Гана билан ўтказган голсиз дурангидан сўнг мухлисларнинг хавотирини янада оширди.
Учрашув тақдирини стандарт вазият ҳал қилди. Букайо Сака томонидан ижро этилган бурчак тўпидан сўнг, Жуд Беллингем ўзининг маҳоратини намойиш этди. У ҳимоячидан чаққонроқ ҳаракат қилиб, оёқларини максимал даражада чўзган ҳолда тўпни дарвоза тўрига жойлади. Бу гол Англиянинг ўйинига эркинлик ва ишонч олиб кирди.
Беллингэм ва Гарри Кейн тандемиГолсиз сериядан сўнг жамоа сардори Гарри Кейн ҳам ўз сўзини айтди. Жуд Беллингем нафақат гол муаллифи, балки ассистент сифатида ҳам порлади. У Нико ЎРеиллй узатган тўпни қабул қилиб, рақиб ҳимоячиларини чалғитди ва жарима майдончаси ичига аниқ узатма амалга оширди. Гарри Кейн эса бундай имкониятдан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Goal.com нашрининг ёзишича, Англия терма жамоаси ҳозирда бутунлай Беллингэмнинг индивидуал маҳоратига боғланиб қолган. Хорватияга қарши ўйинда ҳам айнан у жамоасини ғалаба сари етаклаган эди. Томас Тухел ўйиндан кейинги интервюсида жамоанинг ўйини оғир кечаётганини тан олди, бироқ бу каби қийин ғалабалар плей-офф босқичида асқотишини таъкидлади.
"Мураббий сифатида бундай ўйинларда ғалаба қозониш учун нима кераклигини яхши биламан. Баҳсларнинг қийин ўтиши биз учун муаммо эмас, аксинча, бу кейинги босқичлар олдидан жамоани чиниқтиради", — деди германиялик мутахассис. Шунингдек, у Беллингэм ва Кейннинг ўйинга таъсирини юқори баҳолаб, улардан кутилаётган натижалар доимо юқори бўлишини қўшимча қилди.
Англия терма жамоаси гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш орқали турнир сеткасининг нисбатан "осонроқ" томонига ўтди. Эндиликда Тухел жамоасининг асосий мақсади 19-июль куни бўлиб ўтадиган финалга қадар етиб боришдир. Бироқ, жамоанинг умумий ўйин даражаси ва ҳимоядаги муаммолар, хусусан, ўнг қанот ҳимоячилари билан боғлиқ жароҳатлар хавотир уйғотишда давом этмоқда.
…