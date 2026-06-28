SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқда

·0·Техно
SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси инсоният тарихидаги энг йирик ракета тизими — Starship учун навбатдаги улкан инфратузилма объектини барпо этишда янги босқичга чиқди. Флоридадаги Канаверал бурнида жойлашган ЛК-37 старт майдончасида Мечазилла деб номланувчи улкан миноранинг дастлабки учта секцияси муваффақиятли ўрнатилди. Ушбу лойиҳа нафақат техник мураккаблиги, балки коинотни ўзлаштириш суръатларини тубдан ўзгартириши билан ҳам стратегик аҳамиятга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилиш жараёнининг янги тафсилотлари ва фотосуратлари таниқли кузатувчи Жулия Бергерон томонидан эълон қилинди. Унинг маълумотларига кўра, SpaceX ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Blue Origin компаниясига қараганда анча юқори суръатларни намойиш этмоқда. Масалан, Jeff Bezosга тегишли компаниянинг Вертикал Рефурбишмент Фасилитй ва ЛК-36 майдончаларидаги ишлари анча секин давом этмоқда ва уларнинг тўлиқ ишга тушиши фақат 2026-йилга бориб амалга ошиши кутилмоқда.

Дунёнинг энг қудратли крани ишга тушди

Ушбу улкан иншоотни йиғиш учун дунёдаги энг қудратли гусеницали кран — Германиянинг Лиебҳерр ЛР 13000 техникаси жалб этилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, мазкур кран 3000 тоннагача юк кўтариш қувватига эга бўлиб, у Мечазилла минорасининг оғир металл конструкцияларини аниқлик билан ўрнатишга қодир ягона техник воситадир. Миноранинг баландлиги ва мустаҳкамлиги Starship ракетасини нафақат учириш, балки уни қайтиб қўнганида ҳавода "тутиб олиш" вазифасини ҳам бажариши керак.

Қурилиш ишлари олиб борилаётган СЛК-37 майдончаси бой тарихга эга. Ўз вақтида бу ерда NASAнинг машҳур Аполло дастури доирасидаги Сатурн ИБ ракеталари, кейинчалик эса Дельта ИВ ташувчи ракеталари учирилган. Эндиликда ушбу тарихий маскан замонавий космонавтика эҳтиёжлари учун тўлиқ реконструкция қилинмоқда ва иккита Starship старт майдончасига айлантирилмоқда.

Йилига 76 та парвоз: Режалар ва мақсадлар

SpaceX режасига кўра, Канаверал бурнидаги янги комплекс тўлиқ қувват билан ишга тушгач, йилига 76 тагача парвозни амалга ошириш имконини беради. Бу кўрсаткич коинотга юк ва йўловчи ташиш соҳасида инқилобий натижа ҳисобланади. Мазкур лойиҳа нафақат тижорий мақсадларни, балки АҚШ миллий хавфсизлиги ва NASAнинг Ойни ўзлаштиришга қаратилган Artemis дастурини ҳам қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда SpaceX барча зарурий рухсатномаларни қўлга киритган ва қурилиш ишларини жадаллаштирган. Starship тизими Марсга парвоз қилиш ва инсониятни кўп сайёрали турга айлантириш йўлидаги асосий восита сифатида кўрилмоқда. Мечазилла минорасининг қурилиши эса ушбу улуғвор мақсаднинг энг муҳим таркибий қисмларидан биридир.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам бу жараён қизиқарли, чунки Starship каби арзон ва кўп маротаба ишлатиладиган тизимлар келажакда сунъий йўлдошлар нархининг пасайишига ва глобал интернет (Starlink) қамровининг кенгайишига бевосита таъсир кўрсатади. Технологик пойга давом этмоқда ва SpaceX ҳозирча бу борада яққол етакчиликни қўлдан бой бермаяпти.

SpaceXStarshipМечазиллаИлон МаскNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди