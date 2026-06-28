Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келди
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим учрашув олдидан оилавий кўмакка эга бўлди. Футболчининг тўнғич ўғли Криштиано Роналдо Жр ва турмуш ўртоғи Георгина Родригуез Маямига етиб келиб, Колумбияга қарши кечган гуруҳ босқичининг сўнгги баҳсини бевосита стадиондан кузатиб борди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу учрашувда 16 ёшли Роналдо Жр отасининг рамзий 7-рақамли либосида намоён бўлди. Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар буни келажакда Португалия терма жамоасининг асосий юлдузи ўз отасининг меросхўрига айланишига ишора сифатида қабул қилмоқда. Эътиборлиси, Георгина ва болалар Португалиянинг Конго ДР ҳамда Ўзбекистонга қарши дастлабки икки ўйинини ўтказиб юборишган эди.
Оилавий байрам ва кечикиш сабабиГеоргина Родригуезнинг АҚШга кечикиб келиши тасодиф эмас, балки муҳим оилавий воқеа билан боғлиқ эди. У Криштиано Роналдо Жр нинг 16 ёшга тўлиши муносабати билан дабдабали байрам ташкил қилди. Тадбирда бассейн бўйидаги зиёфат ва мариачи ансамблининг чиқишлари ўрин олган бўлиб, ҳатто туғилган кун торти ҳам ўзига хос тарзда — тўлиқ пончиқлардан тайёрланган.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Георгина ижтимоий тармоқларда ўғлига бўлган меҳрини ижор этиб, у қанчалик улғаймасин, оила учун ҳамиша севимли фарзанд бўлиб қолишини таъкидлаган. Ҳозирда бўйи деярли 2 метрга етган кичик Роналдо аллақачон профессионал футболда ўз ўрнини топишга интилмоқда.
Келажак юлдузи ва отасининг орзусиКриштиано Роналдо Жр ҳозирнинг ўзидаёқ ёшлар миқёсидаги совринлар сони бўйича отасидан ўзиб кетишга улгурган — унинг ҳисобида учта чемпионлик унвони бор. Криштиано Роналдо ўз интервюларида ўғлининг катта мақсади ҳақида гапириб, шундай деган эди: "Ўғлим менга: 'Дада, яна бир неча йил чидаб беринг, мен сиз билан бирга майдонда ўйнашни хоҳлайман', деб айтади".
Маямида ўтган Колумбияга қарши баҳс голсиз дуранг билан якунланган бўлса-да, Роналдонинг оиласи энди турнир якунига қадар жамоа билан бирга бўлиши кутилмоқда. Португалия терма жамоаси "К" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллади ва энди плей-офф босқичида жиддий синовга дуч келади.
Навбатдаги босқичда Португалияни Торонто шаҳрида Лука Модрич етакчилигидаги Хорватия терма жамоасига қарши 1/16 финал баҳси кутиб турибди. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу қарама-қаршиликда Роналдо ва унинг жамоадошлари ғалаба қозониб, чемпионлик сари юришни давом эттиришни мақсад қилган.
…