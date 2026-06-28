Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келди

·38·Спорт
Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келди

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионати доирасидаги навбатдаги муҳим учрашув олдидан оилавий кўмакка эга бўлди. Футболчининг тўнғич ўғли Криштиано Роналдо Жр ва турмуш ўртоғи Георгина Родригуез Маямига етиб келиб, Колумбияга қарши кечган гуруҳ босқичининг сўнгги баҳсини бевосита стадиондан кузатиб борди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу учрашувда 16 ёшли Роналдо Жр отасининг рамзий 7-рақамли либосида намоён бўлди. Кўпчилик мутахассислар ва мухлислар буни келажакда Португалия терма жамоасининг асосий юлдузи ўз отасининг меросхўрига айланишига ишора сифатида қабул қилмоқда. Эътиборлиси, Георгина ва болалар Португалиянинг Конго ДР ҳамда Ўзбекистонга қарши дастлабки икки ўйинини ўтказиб юборишган эди.

Оилавий байрам ва кечикиш сабаби

Георгина Родригуезнинг АҚШга кечикиб келиши тасодиф эмас, балки муҳим оилавий воқеа билан боғлиқ эди. У Криштиано Роналдо Жр нинг 16 ёшга тўлиши муносабати билан дабдабали байрам ташкил қилди. Тадбирда бассейн бўйидаги зиёфат ва мариачи ансамблининг чиқишлари ўрин олган бўлиб, ҳатто туғилган кун торти ҳам ўзига хос тарзда — тўлиқ пончиқлардан тайёрланган.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Георгина ижтимоий тармоқларда ўғлига бўлган меҳрини ижор этиб, у қанчалик улғаймасин, оила учун ҳамиша севимли фарзанд бўлиб қолишини таъкидлаган. Ҳозирда бўйи деярли 2 метрга етган кичик Роналдо аллақачон профессионал футболда ўз ўрнини топишга интилмоқда.

Келажак юлдузи ва отасининг орзуси

Криштиано Роналдо Жр ҳозирнинг ўзидаёқ ёшлар миқёсидаги совринлар сони бўйича отасидан ўзиб кетишга улгурган — унинг ҳисобида учта чемпионлик унвони бор. Криштиано Роналдо ўз интервюларида ўғлининг катта мақсади ҳақида гапириб, шундай деган эди: "Ўғлим менга: 'Дада, яна бир неча йил чидаб беринг, мен сиз билан бирга майдонда ўйнашни хоҳлайман', деб айтади".

Маямида ўтган Колумбияга қарши баҳс голсиз дуранг билан якунланган бўлса-да, Роналдонинг оиласи энди турнир якунига қадар жамоа билан бирга бўлиши кутилмоқда. Португалия терма жамоаси "К" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллади ва энди плей-офф босқичида жиддий синовга дуч келади.

Навбатдаги босқичда Португалияни Торонто шаҳрида Лука Модрич етакчилигидаги Хорватия терма жамоасига қарши 1/16 финал баҳси кутиб турибди. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу қарама-қаршиликда Роналдо ва унинг жамоадошлари ғалаба қозониб, чемпионлик сари юришни давом эттиришни мақсад қилган.

Криштиано РоналдоПортугалияФутболЖаҳон ЧемпионатиГеоргина Родригуез
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 14:00Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиБугун, 13:37Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиБугун, 13:10Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди