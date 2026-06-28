Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»
Ўзбекистон миллий терма жамоаси вингери Аббосбек Файзуллаев Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг ўз фикрларини билдириб ўтди. Мундиалда тарихий илк голимизга муаллифлик қилган футболчи очкосиз якунланган турнир ҳақида гапираркан, натижадан мутлақо қониқмаганини яширмади.
«Жаҳон чемпионатида ўйнашнинг ўзи етарли эмас»
Мусобақада иштирок этиш орзуси ушалгани ҳақидаги саволга Аббосбек жуда қатъий жавоб қайтарди:
«Жаҳон чемпионатида ўйнадик, аммо бунинг ўзи етарли эмас. Мен ғалаба қозонишни хоҳлайман. Буни уддалай олмадик.
Ҳозир жуда чарчаганман. Умид қиламанки, кейинги жаҳон чемпионатига ҳам чиқамиз ва у ерда ғалабаларга эришамиз».
«Бу бизнинг бор кучимиз эмасди»
Файзуллаев жамоанинг асл кучи бундан анча юқори эканини ва мағлубиятларга қарамай, таркиб катта потенциалга эгалигини таъкидлади:
«Йўқ, бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас. Биз нималарга қодир эканимизни биламиз. Яхшироқ футбол ўйнай оламиз».
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк Жаҳон чемпионатини гуруҳ босқичидаги учала учрашувдаги мағлубият ва 2:11 тўплар фарқи билан якунлади. Аббосбек ва жамоадошларининг бу аламли тажрибаси келаси мундиаллар учун катта дарс ва мотивация бўлишига умид қиламиз.
…