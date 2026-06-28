Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартнома
Хитойнинг энг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган Чина Эастерн Аирлинес ўзининг узоқ масофаларга парвоз қилувчи самолётлар паркини модернизация қилиш мақсадида Аирбус корпорацияси билан стратегик битим имзолади. Компания 25 дона кенг фюзеляжли А330нео лайнерларини сотиб олишга қарор қилди, бу эса минтақадаги авиация бозорида рақобатбардошликни ошириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шанхай фонд биржасида эълон қилинган маълумотларга кўра, мазкур келишувнинг умумий каталог қиймати тахминан 9,5 миллиард долларни ташкил этади. Бироқ, ixbt.com нашрининг қайд этишича, йирик буюртмалар учун тақдим этиладиган анъанавий чегирмалар ҳисобига якуний сумма анча паст бўлиши кутилмоқда. Янги ҳаво кемаларини етказиб бериш 2029-йилдан 2033-йилгача бўлган даврга режалаштирилган.
Халқаро йўналишлар ва паркни янгилаш стратегиясиЧина Эастерн Аирлинес янги А330нео самолётларидан халқаро йўналишлар тармоғини кенгайтириш, янги маршрутларни очиш ва мавжуд рейслар частотасини ошириш учун фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу, айниқса, пандемия чекловларидан сўнг глобал туризм ва бизнес саёҳатлари қайта тикланаётган бир пайтда компания учун стратегик устунлик беради.
Ҳозирги вақтда авиакомпания тасарруфида олдинги авлодга мансуб 28 дона А330-200 ва 24 дона А330-300 самолётлари мавжуд. Янги лайнерлар етказиб берила бошлаган вақтда ушбу самолётларнинг ўртача ёши 15 йилдан ошиб кетади. Шу сабабли, А330нео моделига ўтиш нафақат паркни янгилаш, балки ёқилғи самарадорлигини ошириш ва эксплуатация харажатларини камайтириш имконини ҳам беради.
Аирбус билан ҳамкорликнинг янги босқичиМазкур буюртма Чина Эастерн Аирлинес компаниясининг жорий йилдаги Аирбус билан иккинчи йирик битими бўлди. Шу йилнинг март ойида авиаташувчи 101 дона А320нео оиласига мансуб самолётларни сотиб олиш бўйича шартнома имзолаган эди. Ўша шартноманинг каталог қиймати 15,8 миллиард долларни ташкил этган бўлиб, етказиб бериш 2028-2032-йилларга мўлжалланган.
Шу тариқа, бир неча ой ичида Хитой авиакомпанияси Аирбусдан жами 126 та самолётга буюртма берди. Ушбу шартномаларнинг умумий каталог қиймати 25 миллиард долларга яқинлашмоқда. Бу Хитой фуқаро авиацияси тарихидаги энг йирик паркни янгилаш сиклларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Ушбу кенг кўламли инвестициялар Хитой авиация бозорининг жадал ўсиб бораётганидан далолат беради. Чина Эастерн ўз паркидан камида 53 та эски А320 моделини чиқариб юборишни режалаштирган ҳолда, замонавий, экологик жиҳатдан тоза ва тежамкор технологияларга таянмоқда. Бу эса нафақат йўловчилар учун қулайликни оширади, балки глобал авиация саноатидаги рақобатда компаниянинг позициясини мустаҳкамлайди.
…