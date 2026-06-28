Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартнома

·0·Техно
Чина Эастерн Аирлинес авиапаркини тубдан янгиламоқда: Аирбус билан йирик шартнома

Хитойнинг энг йирик авиаташувчиларидан бири бўлган Чина Эастерн Аирлинес ўзининг узоқ масофаларга парвоз қилувчи самолётлар паркини модернизация қилиш мақсадида Аирбус корпорацияси билан стратегик битим имзолади. Компания 25 дона кенг фюзеляжли А330нео лайнерларини сотиб олишга қарор қилди, бу эса минтақадаги авиация бозорида рақобатбардошликни ошириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шанхай фонд биржасида эълон қилинган маълумотларга кўра, мазкур келишувнинг умумий каталог қиймати тахминан 9,5 миллиард долларни ташкил этади. Бироқ, ixbt.com нашрининг қайд этишича, йирик буюртмалар учун тақдим этиладиган анъанавий чегирмалар ҳисобига якуний сумма анча паст бўлиши кутилмоқда. Янги ҳаво кемаларини етказиб бериш 2029-йилдан 2033-йилгача бўлган даврга режалаштирилган.

Халқаро йўналишлар ва паркни янгилаш стратегияси

Чина Эастерн Аирлинес янги А330нео самолётларидан халқаро йўналишлар тармоғини кенгайтириш, янги маршрутларни очиш ва мавжуд рейслар частотасини ошириш учун фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу, айниқса, пандемия чекловларидан сўнг глобал туризм ва бизнес саёҳатлари қайта тикланаётган бир пайтда компания учун стратегик устунлик беради.

Ҳозирги вақтда авиакомпания тасарруфида олдинги авлодга мансуб 28 дона А330-200 ва 24 дона А330-300 самолётлари мавжуд. Янги лайнерлар етказиб берила бошлаган вақтда ушбу самолётларнинг ўртача ёши 15 йилдан ошиб кетади. Шу сабабли, А330нео моделига ўтиш нафақат паркни янгилаш, балки ёқилғи самарадорлигини ошириш ва эксплуатация харажатларини камайтириш имконини ҳам беради.

Аирбус билан ҳамкорликнинг янги босқичи

Мазкур буюртма Чина Эастерн Аирлинес компаниясининг жорий йилдаги Аирбус билан иккинчи йирик битими бўлди. Шу йилнинг март ойида авиаташувчи 101 дона А320нео оиласига мансуб самолётларни сотиб олиш бўйича шартнома имзолаган эди. Ўша шартноманинг каталог қиймати 15,8 миллиард долларни ташкил этган бўлиб, етказиб бериш 2028-2032-йилларга мўлжалланган.

Шу тариқа, бир неча ой ичида Хитой авиакомпанияси Аирбусдан жами 126 та самолётга буюртма берди. Ушбу шартномаларнинг умумий каталог қиймати 25 миллиард долларга яқинлашмоқда. Бу Хитой фуқаро авиацияси тарихидаги энг йирик паркни янгилаш сиклларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Ушбу кенг кўламли инвестициялар Хитой авиация бозорининг жадал ўсиб бораётганидан далолат беради. Чина Эастерн ўз паркидан камида 53 та эски А320 моделини чиқариб юборишни режалаштирган ҳолда, замонавий, экологик жиҳатдан тоза ва тежамкор технологияларга таянмоқда. Бу эса нафақат йўловчилар учун қулайликни оширади, балки глобал авиация саноатидаги рақобатда компаниянинг позициясини мустаҳкамлайди.

АирбусЧина ЭастернАвиацияТехнологияШартнома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиSamsung Galaxy S27 флагманларида нарх инқилоби: Exynos 2700 учун кураш бошландиБугун, 14:27Гигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиГигабйте бренднинг 40 йиллигига бағишланган RTX 5080 Инфинитй видео карталарини тақдим этдиБугун, 13:58SpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаSpaceX тарихий рекорд сари: Канаверал бурнида улкан Мечазилла минораси қад ростламоқдаБугун, 13:25Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиElon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилдиБугун, 12:53Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди