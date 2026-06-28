ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)

Жаҳон чемпионатида 3-тур баҳслари давом этмоқда. K гуруҳида сўнгги тур ўйинлари бўлиб ўтди.

Ўзбекистон Конго ДРга мағлуб бўлиб, очкосиз ҳолда сўнгги ўриндан жой олди.

Шу тариқа, конголиклар ҳам Португалия ва Колумбия билан бирга плей-офф босқичига йўл олди.

ЖЧ-2026. K гуруҳи. 3-тур
Конго ДР — Ўзбекистон 3:1
Голлар: Майеле 78, Висса 68 (пен), 90+1 (дубл) — Шомуродов 10.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиБугун, 13:37Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиБугун, 13:10Гари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаГари Невилл Англия терма жамоасини танқид қилди: Фақат Жуд Беллингем формадаБугун, 12:18Роберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиРоберто Мартинез Криштиано Роналдо ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларни танқид қилдиБугун, 12:16ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Хорватия - Гана 2:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди