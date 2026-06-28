ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ЖЧ-2026. K гуруҳи. 3-тур
Жаҳон чемпионатида 3-тур баҳслари давом этмоқда. K гуруҳида сўнгги тур ўйинлари бўлиб ўтди.
Ўзбекистон Конго ДРга мағлуб бўлиб, очкосиз ҳолда сўнгги ўриндан жой олди.
Шу тариқа, конголиклар ҳам Португалия ва Колумбия билан бирга плей-офф босқичига йўл олди.
ЖЧ-2026. K гуруҳи. 3-тур
Конго ДР — Ўзбекистон 3:1
Голлар: Майеле 78, Висса 68 (пен), 90+1 (дубл) — Шомуродов 10.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…