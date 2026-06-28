Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчиси
Лионел Месси яна бир бор ёш рақибларига имкон қолдирмади. 39 ёшли аргентиналик юлдуз ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ҳоланд, Мбаппе ва Винисиус каби футболчиларни ортда қолдириб, энг юқори баҳони қўлга киритди.
Аммо Мессининг устунлиги фақат рейтинг билан чекланмади — унинг голлари сони ҳам барчани ҳайратда қолдирмоқда.
WhoScored танлови: Месси биринчи ўринда
WhoScored статистик портали Аргентина миллий жамоаси сардори Лионел Мессини 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг яхши футболчиси деб топди.
Месси учта учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва ўртача 8,92 балл тўплади.
39 ёшида ҳам Месси мундиалнинг энг юқори баҳоланган футболчиси бўлиб турибди.
Ҳоланд ва Мбаппе ҳам ортда қолди
Гуруҳ босқичининг энг яхши футболчилари рейтинги қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Футболчи
Терма жамоа
Баҳо
1
Лионел Месси
Аргентина
8,92
2
Эрлинг Ҳоланд
Норвегия
8,87
3
Килиан Мбаппе
Франция
8,33
4
Винисиус Жуниор
Бразилия
8,29
5
Усмон Дембеле
Франция
8,16
Кўриниб турибдики, Ҳоланд Мессига жуда яқин келган, аммо аргентиналик юлдуз барибир биринчи ўринни сақлаб қолган.
Захирадан тушиб ҳам гол урди
Месси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши учрашувни асосий таркибда бошламади.
У иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушди ва жарима зарбасидан чиройли гол уриб, Аргентинанинг 3:1 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.
Бу гол Мессининг турнирдаги олтинчи тўпига айланди.
Тўпурарлар пойгасида ҳам пешқадам
Айни пайтда Лионел Месси ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида ҳам биринчи ўринда бормоқда.
39 ёшли футболчининг бундай натижаси яна бир бор унинг нега футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилишини кўрсатди.
Сизнингча, Месси бу жаҳон чемпионатида ҳам Аргентинани чемпионликка олиб бора оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига юборинг.
…