Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчиси

·0·Спорт
Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчиси

Лионел Месси яна бир бор ёш рақибларига имкон қолдирмади. 39 ёшли аргентиналик юлдуз ЖЧ-2026 гуруҳ босқичида Ҳоланд, Мбаппе ва Винисиус каби футболчиларни ортда қолдириб, энг юқори баҳони қўлга киритди.

Аммо Мессининг устунлиги фақат рейтинг билан чекланмади — унинг голлари сони ҳам барчани ҳайратда қолдирмоқда.

WhoScored танлови: Месси биринчи ўринда

WhoScored статистик портали Аргентина миллий жамоаси сардори Лионел Мессини 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг яхши футболчиси деб топди.

Месси учта учрашувда майдонга тушиб, 6 та гол урди ва ўртача 8,92 балл тўплади.

39 ёшида ҳам Месси мундиалнинг энг юқори баҳоланган футболчиси бўлиб турибди.

Ҳоланд ва Мбаппе ҳам ортда қолди

Гуруҳ босқичининг энг яхши футболчилари рейтинги қуйидагича кўриниш олди:

Ўрин

Футболчи

Терма жамоа

Баҳо

1

Лионел Месси

Аргентина

8,92

2

Эрлинг Ҳоланд

Норвегия

8,87

3

Килиан Мбаппе

Франция

8,33

4

Винисиус Жуниор

Бразилия

8,29

5

Усмон Дембеле

Франция

8,16

Кўриниб турибдики, Ҳоланд Мессига жуда яқин келган, аммо аргентиналик юлдуз барибир биринчи ўринни сақлаб қолган.

Захирадан тушиб ҳам гол урди

Месси гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияга қарши учрашувни асосий таркибда бошламади.

У иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушди ва жарима зарбасидан чиройли гол уриб, Аргентинанинг 3:1 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.

Бу гол Мессининг турнирдаги олтинчи тўпига айланди.

Тўпурарлар пойгасида ҳам пешқадам

Айни пайтда Лионел Месси ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида ҳам биринчи ўринда бормоқда.

39 ёшли футболчининг бундай натижаси яна бир бор унинг нега футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилишини кўрсатди.

Сизнингча, Месси бу жаҳон чемпионатида ҳам Аргентинани чемпионликка олиб бора оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиКриштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиБугун, 14:15ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 14:00Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38Жуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиЖуд Беллингем ва Гарри Кейн: Англия терма жамоаси Панама устидан ғалаба қозондиБугун, 13:37Лионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиЛионель Месси жаҳон рекордини янгилади: Аргентина гуруҳ босқичини юз фоизлик натижа билан якунладиБугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди