Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можаро
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Шотландия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Бразилия терма жамоаси лагерида кутилмаган шов-шув кўтарилди. Бош мураббий Карло Анселотти нинг ўғли ва ёрдамчиси Давиде Анселотти нинг Неймар майдонга тушаётган пайтдаги реакцияси акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик буни жамоа ичидаги келишмовчилик сифатида талқин қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Неймар захирадан майдонга тушишга тайёрланаётган эди. Айнан шу лаҳзада камералар Давиде Анселотти нинг норози қиёфада бош чайқаганини муҳрлаб олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу кадрлар Жанубий америкалик мухлислар ва экспертлар орасида мураббийлар штабининг фахрий футболчига бўлган муносабати борасида шубҳаларни уйғотди.
Неймарнинг терма жамоа қайдномасига киритилиши турнир бошланишидан аввал ҳам баҳсларга сабаб бўлган эди. Хусусан, тажрибали ҳужумчининг таркибга олингани сабабли Челси аъзоси Жоау Педро мундиалдан ташқарида қолгани Бразилия жамоатчилиги томонидан танқид қилинганди. Давиде Анселотти билан боғлиқ вазият эса бу норозилик оловига яна ёғ сепди.
Оила аъзоларининг муносабати ва босимВазият шу даражага етдики, Давиде нинг оиласи интернет фойдаланувчилари томонидан ҳақоратли ҳужумларга учради. Унинг рафиқаси Ана Галоча Instagram орқали баёнот бериб, турмуш ўртоғини ҳимоя қилди. Унинг таъкидлашича, кадрлар контекстдан узиб олинган ва ҳақиқий ҳолатни акс эттирмайди.
"Сиз тасвирни воқеликка мутлақо алоқаси бўлмаган тарзда нотўғри талқин қиляпсиз. Шу сабабли бугун эрталабдан бери сон-саноқсиз ҳақоратлар оляпман. Биз Бразилия ғалаба қозонишини ҳаммадан кўпроқ хоҳлаймиз", — деб ёзди Галоча ўз саҳифасида. Мураббийнинг оиласи бу ҳаракат футболчига қарши эмаслигини, шунчаки ўйин эпизодидаги бошқа ҳолатга реакция бўлганини тушунтиришга ҳаракат қилмоқда.
Неймарнинг узоқ кутилган қайтишиБарча шов-шувларга қарамай, ушбу учрашув 34 ёшли Неймар учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. У тиззасидаги оғир жароҳат (АКЛ) ва ундан кейинги тикланиш жараёни туфайли терма жамоадаги 981 кунлик танаффусга чек қўйди. 76-дақиқада майдонга тушган юлдузли ҳужумчи ўйиндан сўнг кўз ёшларини тия олмади.
Гарчи у ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатида бўлмаса-да, майдондаги қисқа вақт ичида ўз маҳоратини кўрсатишга улгурди. Унинг бурчакдан узатган тўпи ва дарвозага йўллаган зарбаси Шотландия посбонини қийин аҳволга солди. Бу эса Неймар ҳали ҳам Карло Анселотти режаларида муҳим ўрин тутишидан далолат беради.
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган ушбу Жаҳон чемпионатида Бразилия К гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Эндиликда жамоа бор эътиборини плей-офф босқичига қаратиши лозим, бироқ Давиде Анселотти атрофидаги гап-сўзлар жамоа ички муҳитига қанчалик таъсир қилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
…