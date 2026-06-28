Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можаро

·0·Спорт
Бразилия терма жамоасида тушунмовчилик: Давиде Анселотти ва Неймар атрофидаги можаро

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Шотландия устидан қозонилган ишончли ғалабадан сўнг, Бразилия терма жамоаси лагерида кутилмаган шов-шув кўтарилди. Бош мураббий Карло Анселотти нинг ўғли ва ёрдамчиси Давиде Анселотти нинг Неймар майдонга тушаётган пайтдаги реакцияси акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик буни жамоа ичидаги келишмовчилик сифатида талқин қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шотландияга қарши кечган ва 3:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Неймар захирадан майдонга тушишга тайёрланаётган эди. Айнан шу лаҳзада камералар Давиде Анселотти нинг норози қиёфада бош чайқаганини муҳрлаб олди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу кадрлар Жанубий америкалик мухлислар ва экспертлар орасида мураббийлар штабининг фахрий футболчига бўлган муносабати борасида шубҳаларни уйғотди.

Неймарнинг терма жамоа қайдномасига киритилиши турнир бошланишидан аввал ҳам баҳсларга сабаб бўлган эди. Хусусан, тажрибали ҳужумчининг таркибга олингани сабабли Челси аъзоси Жоау Педро мундиалдан ташқарида қолгани Бразилия жамоатчилиги томонидан танқид қилинганди. Давиде Анселотти билан боғлиқ вазият эса бу норозилик оловига яна ёғ сепди.

Оила аъзоларининг муносабати ва босим

Вазият шу даражага етдики, Давиде нинг оиласи интернет фойдаланувчилари томонидан ҳақоратли ҳужумларга учради. Унинг рафиқаси Ана Галоча Instagram орқали баёнот бериб, турмуш ўртоғини ҳимоя қилди. Унинг таъкидлашича, кадрлар контекстдан узиб олинган ва ҳақиқий ҳолатни акс эттирмайди.

"Сиз тасвирни воқеликка мутлақо алоқаси бўлмаган тарзда нотўғри талқин қиляпсиз. Шу сабабли бугун эрталабдан бери сон-саноқсиз ҳақоратлар оляпман. Биз Бразилия ғалаба қозонишини ҳаммадан кўпроқ хоҳлаймиз", — деб ёзди Галоча ўз саҳифасида. Мураббийнинг оиласи бу ҳаракат футболчига қарши эмаслигини, шунчаки ўйин эпизодидаги бошқа ҳолатга реакция бўлганини тушунтиришга ҳаракат қилмоқда.

Неймарнинг узоқ кутилган қайтиши

Барча шов-шувларга қарамай, ушбу учрашув 34 ёшли Неймар учун тарихий аҳамиятга эга бўлди. У тиззасидаги оғир жароҳат (АКЛ) ва ундан кейинги тикланиш жараёни туфайли терма жамоадаги 981 кунлик танаффусга чек қўйди. 76-дақиқада майдонга тушган юлдузли ҳужумчи ўйиндан сўнг кўз ёшларини тия олмади.

Гарчи у ўзининг энг яхши жисмоний ҳолатида бўлмаса-да, майдондаги қисқа вақт ичида ўз маҳоратини кўрсатишга улгурди. Унинг бурчакдан узатган тўпи ва дарвозага йўллаган зарбаси Шотландия посбонини қийин аҳволга солди. Бу эса Неймар ҳали ҳам Карло Анселотти режаларида муҳим ўрин тутишидан далолат беради.

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган ушбу Жаҳон чемпионатида Бразилия К гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Эндиликда жамоа бор эътиборини плей-офф босқичига қаратиши лозим, бироқ Давиде Анселотти атрофидаги гап-сўзлар жамоа ички муҳитига қанчалик таъсир қилиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

БразилияНеймарДавиде АнселоттиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Файзуллаев: «Бу бизнинг бор салоҳиятимиз эмас, яхшироқ ўйнай оламиз»Бугун, 14:20Криштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиКриштиано Роналдо Жр отасини қўллаб-қувватлаш учун АҚШга етиб келдиБугун, 14:15ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Конго ДР — Ўзбекистон 3:1 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 14:00Жуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиЖуд Беллингем Англияни қутқармоқда: Томас Тухел жамоаси гуруҳда биринчи бўлдиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди