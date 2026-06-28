Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушди

·65·Спорт
Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги учта мағлубиятдан сўнг ФИФА рейтингининг онлайн ҳисоб-китобида ўн поғона пастлади. Терма жамоа 50-ўриндан 60-поғонага тушиб, жами 49,20 рейтинг очкосини йўқотди. Ҳозирги дастлабки ҳисобда Ўзбекистоннинг жамғармаси 1409,73 баллни ташкил этмоқда.

Ўзбекистон дастлаб Колумбияга 1:3 ҳисобида ютқазиб, 14,25 очкодан айрилди. Португалияга қарши 0:5 ҳисобидаги мағлубият яна 11,64 очко йўқотилишига сабаб бўлди. Конго ДРга қарши сўнгги учрашувдаги 1:3 ҳисобидан кейин эса жамоа ҳисоби яна 23,10 очкога камайди.

Гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган Колумбия аксинча, рейтингда юқорилади. Жамоа Ўзбекистон ва Конго ДР устидан ғалаба қозониб, Португалия билан дуранг ўйнади. Дастлабки ҳисоб-китобга кўра, колумбияликлар 29,07 очко қўшиб олди ва 13-ўриндан 11-поғонага кўтарилди. Уларнинг умумий кўрсаткичи 1727,42 баллга етди.

Португалия гуруҳда бир ғалаба ва икки дуранг қайд этди. Конго ДР билан 1:1 натижа жамоага 12,76 очко йўқоттирган бўлса, Ўзбекистон устидан йирик ғалаба 11,64 очко қайтарди. Колумбия билан дурангдан кейин яна очко камайди. Натижада Португалия 1766,74 балл билан 5-ўриндан 8-поғонага тушди.

Конго ДР учун эса Ўзбекистон устидан қозонилган ғалаба катта ўсиш олиб келди. Африка жамоаси гуруҳда Португалия билан дуранг ўйнади, Колумбияга ютқазди ва Ўзбекистонни енгди. Шу натижалардан кейин Конго ДР 21,05 очко қўшиб, 46-ўриндан тахминан 41-поғонага кўтарилди. Жамоа ҳисобида 1495,48 балл бор.

ЎзбекистонПортугалияКолумбияКонго ДРФИФАФабио Каннаваро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиЧелси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 20:16Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинМиср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 20:12ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиНеймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди