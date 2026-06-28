BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқади
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур кроссоверларидан бири бўлган BMW X5 моделининг янги авлодини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Аввалари фақат Хитой бозори учун эксклюзив ҳисобланган узун базали (ЛWB) версия эндиликда глобал миқёсда, хусусан, Ҳиндистон ва бошқа минтақаларда ҳам сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Бу қадам компаниянинг кенгроқ аудиторияни қамраб олиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Autocar Индиа нашрининг компаниядаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу қарор орқа қатордаги йўловчилар учун кенгроқ жой ва юқори қулайликка бўлган талабнинг ортиб бораётгани билан боғлиқ. Айниқса, Ҳиндистон каби мамлакатларда премиум тоифадаги автомобил эгаларининг аксарияти шахсий ҳайдовчи хизматидан фойдаланади, шунинг учун орқа ўриндиқдаги комфорт танлов жараёнида ҳал қилувчи омилга айланмоқда.
BMW компанияси Ҳиндистон бозорида бундай тажрибани аввал ҳам муваффақиятли қўллаган. Ҳозирда ушбу мамлакатда 3 Сериес, 5 Сериес ҳамда электр қувватида ҳаракатланувчи иX1 моделларининг узайтирилган модификациялари яхши сотилмоқда. Дастлаб фақат Хитой учун ишлаб чиқилган ушбу лойиҳалар эндиликда халқаро миқёсда ўзини оқламоқда.
Янги авлод техник имкониятлариBMW Блог маълумотларига кўра, янги авлод BMW X5 кроссоверининг жаҳон премераси жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Янгиланган модел линиясидан қуйидаги модификациялар жой олиши кутилмоқда:
- Анъанавий бензинли ва дизелли двигателлар;
- Плуг-ин гибрид (PHEV) тизимлари;
- Тўлиқ электр қувватида ҳаракатланувчи версия;
- 2028-йилга бориб водород ёқилғисида ишловчи махсус модификация.
Компаниянинг молиявий директори Валтер Мертл аввалроқ Хитой бозори учун мўлжалланган узун базали версия 2027-йилда чиқишини ва у Момента компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган илғор ҳайдовчига кўмаклашиш тизими билан жиҳозланишини таъкидлаган эди. Собиқ бош директор Оливер Зипсе ҳам X5 моделининг кенгайтирилган варианти устида иш олиб борилаётганини тасдиқлаган.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам BMW X5 модели доимо долзарб бўлиб келган. Мамлакатимизда премиум кроссоверларга бўлган қизиқиш юқорилигини инобатга олсак, кенгайтирилган базали версиянинг глобал бозорга чиқиши маҳаллий автомобил ишқибозлари ва расмий дилерлар учун ҳам янги имкониятлар яратиши мумкин.
…