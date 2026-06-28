BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқади

·0·Авто
BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқади

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур кроссоверларидан бири бўлган BMW X5 моделининг янги авлодини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Аввалари фақат Хитой бозори учун эксклюзив ҳисобланган узун базали (ЛWB) версия эндиликда глобал миқёсда, хусусан, Ҳиндистон ва бошқа минтақаларда ҳам сотувга чиқарилиши кутилмоқда. Бу қадам компаниянинг кенгроқ аудиторияни қамраб олиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Autocar Индиа нашрининг компаниядаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, ушбу қарор орқа қатордаги йўловчилар учун кенгроқ жой ва юқори қулайликка бўлган талабнинг ортиб бораётгани билан боғлиқ. Айниқса, Ҳиндистон каби мамлакатларда премиум тоифадаги автомобил эгаларининг аксарияти шахсий ҳайдовчи хизматидан фойдаланади, шунинг учун орқа ўриндиқдаги комфорт танлов жараёнида ҳал қилувчи омилга айланмоқда.

BMW компанияси Ҳиндистон бозорида бундай тажрибани аввал ҳам муваффақиятли қўллаган. Ҳозирда ушбу мамлакатда 3 Сериес, 5 Сериес ҳамда электр қувватида ҳаракатланувчи иX1 моделларининг узайтирилган модификациялари яхши сотилмоқда. Дастлаб фақат Хитой учун ишлаб чиқилган ушбу лойиҳалар эндиликда халқаро миқёсда ўзини оқламоқда.

Янги авлод техник имкониятлари

BMW Блог маълумотларига кўра, янги авлод BMW X5 кроссоверининг жаҳон премераси жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Янгиланган модел линиясидан қуйидаги модификациялар жой олиши кутилмоқда:

  • Анъанавий бензинли ва дизелли двигателлар;
  • Плуг-ин гибрид (PHEV) тизимлари;
  • Тўлиқ электр қувватида ҳаракатланувчи версия;
  • 2028-йилга бориб водород ёқилғисида ишловчи махсус модификация.
Янги авлод кроссоверининг серияли ишлаб чиқарилиши жорий йилнинг ёз охири ёки куз ойларининг бошида старт олади. Таъкидлаш жоизки, янги BMW X5 ўзининг аккумулятор сиғими билан ҳам ҳайратда қолдириши мумкин. Баъзи манбалар электр версияда юк машиналарига қиёсланадиган даражадаги улкан сиғимли батареялар ўрнатилишини тахмин қилмоқда.

Компаниянинг молиявий директори Валтер Мертл аввалроқ Хитой бозори учун мўлжалланган узун базали версия 2027-йилда чиқишини ва у Момента компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган илғор ҳайдовчига кўмаклашиш тизими билан жиҳозланишини таъкидлаган эди. Собиқ бош директор Оливер Зипсе ҳам X5 моделининг кенгайтирилган варианти устида иш олиб борилаётганини тасдиқлаган.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам BMW X5 модели доимо долзарб бўлиб келган. Мамлакатимизда премиум кроссоверларга бўлган қизиқиш юқорилигини инобатга олсак, кенгайтирилган базали версиянинг глобал бозорга чиқиши маҳаллий автомобил ишқибозлари ва расмий дилерлар учун ҳам янги имкониятлар яратиши мумкин.

BMWBMW X5КроссоверАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилБугун, 20:00Mazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиMazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиБугун, 10:51Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Бугун, 09:51Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБритания бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБугун, 01:50Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинVolkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинКеча, 21:26Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумХитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумКеча, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси