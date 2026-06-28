Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?
Осиё терма жамоаларининг Жаҳон чемпионатидаги илк иштироклари кўп ҳолларда оғир кечган. Тақдим этилган статистикага кўра, мундиалда дебют қилган 12 та Осиё жамоасидан саккизтаси гуруҳ босқичини бирорта ҳам очкосиз якунлаган.
Жанубий Корея 1954 йилги илк иштироки вақтида икки ўйинда мағлуб бўлиб, 16 та гол ўтказган. Ироқ, Бирлашган Араб Амирликлари, Япония, Хитой ва Қатар ҳам дебют мундиалини учта мағлубият билан тугатган. 2026 йилда Иордания ва Ўзбекистон ҳам дастлабки иштирокида очко жамғара олмади.
Ўзбекистоннинг тўплар нисбати 2:11 кўринишида бўлди. Терма жамоамиз кучли рақиблар жой олган гуруҳда ўйнаганини ҳам ҳисобга олиш керак. Жаҳон чемпионатидаги биринчи иштирок кўп жамоалар учун тажриба тўплаш ва кейинги босқичга тайёрланиш даври бўлган.
…