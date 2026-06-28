Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?

·0·Фойдали
Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?

«Нимани хоҳлайсиз?» деган саволга кўпчилик дарров жавоб бера олмайди. Аммо «Нимани хоҳламайсиз?» деб сўрасангиз, жавоблар бир зумда тайёр бўлади: қарз, касаллик, хиёнат, омадсизлик...

Энг қизиғи, инсон нимадан қанча кўп қочса, ўша нарса унинг фикрида шунча кўп жой эгаллайди. Натижада диққат мақсадга эмас, қўрқувга қаратилади.

Нега хоҳишларимизни аниқ айта олмаймиз?

Кўп одамлар нимани исташини эмас, нимадан қочишини яхшироқ билади.

Масалан:

  • «Қарздор бўлишни хоҳламайман»;

  • «Касал бўлишни истамайман»;

  • «Муносабатларда хиёнат бўлишини хоҳламайман»;

  • «Ишимни йўқотишдан қўрқаман».

Бу гапларнинг барчасида инсон хоҳлаётган натижа эмас, айнан қўрқаётган ҳолат марказда туради.

Диққат қаерда бўлса, фикр ҳам ўша ерда

Психологик жиҳатдан инсон бирор нарсани ўйламасликка қанча кўп ҳаракат қилса, мияси уни шунча кўп эсга олади.

«Қарз ҳақида ўйламайман», деган инсон ҳам аслида диққатини қарзга қаратган бўлади.

Қўрқув ва хавотир доимий такрорланса, инсоннинг қарорларига ҳам таъсир қила бошлайди. У имкониятларни эмас, хавфларни кўради ва ҳаракат қилишдан қўрқади.

Фикрни қандай ўзгартириш мумкин?

Хоҳламаган ҳолатни такрорлаш ўрнига, эришмоқчи бўлган натижангизни аниқ ифодаланг.

Салбий фикр

Ижобий мақсад

Қарздор бўлишни хоҳламайман

Даромадимни ошириб, молиявий эркин бўлишни истайман

Касал бўлишни хоҳламайман

Соғлом ва фаол ҳаёт кечиришни истайман

Хиёнатни истамайман

Ишончли ва самимий муносабат қуришни истайман

Муваффақиятсизликдан қўрқаман

Қадамма-қадам ривожланишни хоҳлайман

Бу ўзгариш муаммони бир зумда ҳал қилмайди. Аммо фикрни қўрқувдан ечим ва ҳаракат томон буришга ёрдам беради.

Қочиш эмас, интилиш муҳим

Инсон ўзини доимий равишда хавфдан ҳимоя қилишга уринса, ҳаёти фақат ташвиш атрофида айланиб қолиши мумкин.

Шунинг учун ўзингизга қуйидаги саволларни беринг:

  • Мен аслида қандай ҳаётни хоҳлайман?

  • Қайси натижа мени хурсанд қилади?

  • Бугун ўша мақсадга яқинлашиш учун нима қила оламан?

Хулоса оддий: диққатингизни қочаётган нарсангизга эмас, интилаётган мақсадингизга қаратинг.

Сиз кўпинча нимани хоҳлашингизни ўйлайсизми ёки нимадан қўрқишингизни? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани бу маълумот фойдали бўлиши мумкин бўлган яқинларингизга юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?Бугун, 16:56Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керакОнгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керакБугун, 16:5127 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...Кеча, 21:3080 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидасиКеча, 17:5226 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26.06, 23:0925 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25.06, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...