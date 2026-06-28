Ҳаётингизда хоҳламаган нарсалар нега кўпайиб кетаверади?
«Нимани хоҳлайсиз?» деган саволга кўпчилик дарров жавоб бера олмайди. Аммо «Нимани хоҳламайсиз?» деб сўрасангиз, жавоблар бир зумда тайёр бўлади: қарз, касаллик, хиёнат, омадсизлик...
Энг қизиғи, инсон нимадан қанча кўп қочса, ўша нарса унинг фикрида шунча кўп жой эгаллайди. Натижада диққат мақсадга эмас, қўрқувга қаратилади.
Нега хоҳишларимизни аниқ айта олмаймиз?
Кўп одамлар нимани исташини эмас, нимадан қочишини яхшироқ билади.
Масалан:
«Қарздор бўлишни хоҳламайман»;
«Касал бўлишни истамайман»;
«Муносабатларда хиёнат бўлишини хоҳламайман»;
«Ишимни йўқотишдан қўрқаман».
Бу гапларнинг барчасида инсон хоҳлаётган натижа эмас, айнан қўрқаётган ҳолат марказда туради.
Диққат қаерда бўлса, фикр ҳам ўша ерда
Психологик жиҳатдан инсон бирор нарсани ўйламасликка қанча кўп ҳаракат қилса, мияси уни шунча кўп эсга олади.
«Қарз ҳақида ўйламайман», деган инсон ҳам аслида диққатини қарзга қаратган бўлади.
Қўрқув ва хавотир доимий такрорланса, инсоннинг қарорларига ҳам таъсир қила бошлайди. У имкониятларни эмас, хавфларни кўради ва ҳаракат қилишдан қўрқади.
Фикрни қандай ўзгартириш мумкин?
Хоҳламаган ҳолатни такрорлаш ўрнига, эришмоқчи бўлган натижангизни аниқ ифодаланг.
Салбий фикр
Ижобий мақсад
Қарздор бўлишни хоҳламайман
Даромадимни ошириб, молиявий эркин бўлишни истайман
Касал бўлишни хоҳламайман
Соғлом ва фаол ҳаёт кечиришни истайман
Хиёнатни истамайман
Ишончли ва самимий муносабат қуришни истайман
Муваффақиятсизликдан қўрқаман
Қадамма-қадам ривожланишни хоҳлайман
Бу ўзгариш муаммони бир зумда ҳал қилмайди. Аммо фикрни қўрқувдан ечим ва ҳаракат томон буришга ёрдам беради.
Қочиш эмас, интилиш муҳим
Инсон ўзини доимий равишда хавфдан ҳимоя қилишга уринса, ҳаёти фақат ташвиш атрофида айланиб қолиши мумкин.
Шунинг учун ўзингизга қуйидаги саволларни беринг:
Мен аслида қандай ҳаётни хоҳлайман?
Қайси натижа мени хурсанд қилади?
Бугун ўша мақсадга яқинлашиш учун нима қила оламан?
Хулоса оддий: диққатингизни қочаётган нарсангизга эмас, интилаётган мақсадингизга қаратинг.
Сиз кўпинча нимани хоҳлашингизни ўйлайсизми ёки нимадан қўрқишингизни? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани бу маълумот фойдали бўлиши мумкин бўлган яқинларингизга юборинг.
…