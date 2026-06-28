Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибида

·1·Спорт
Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибида

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи якунлангач, Opta мусобақанинг энг яхши футболчиларидан рамзий жамоа тузди.

Рўйхатда дунё футболи юлдузлари билан бирга Кабо-Верде, Гана ва Эквадор каби термаларнинг кутилмаган қаҳрамонлари ҳам бор. Айниқса, ҳужум чизиғи мухлислар эътиборини тортиши аниқ.

Дарвозада — Кабо-Верде қаҳрамони

Opta талқинига кўра, гуруҳ босқичининг энг яхши дарвозабони сифатида Кабо-Верде посбони Возинья танланди.

Тажрибали голкипер жамоасининг тарихий плей-офф йўлланмасига катта ҳисса қўшди ва бир қатор муҳим сейвлари билан ажралиб турди.

Кабо-Верденинг дебют мундиалидаёқ кейинги босқичга чиқишида Возиньянинг ҳиссаси катта бўлди.

Ҳимоя чизиғида кутилмаган номлар

Рамзий жамоа ҳимояси қуйидагича тузилди:

  • Марвен Сеная — Гана;

  • Пау Кубарси — Испания;

  • Диней Боржеш — Кабо-Верде;

  • Кэито Накамура — Япония.

Ушбу тўртлик гуруҳ босқичидаги барқарор ҳаракатлари, яккакурашлардаги ишончли ўйини ва жамоавий тартиб-интизоми билан ажралиб турди.

Яримҳимояда Маккенни ва Вите

Марказий чизиқда АҚШ миллий жамоаси футболчиси Уэстон Маккенни ҳамда Эквадор вакили Педро Вите жой олди.

Футболчи

Терма жамоа

Уэстон Маккенни

АҚШ

Педро Вите

Эквадор

Ҳар икки футболчи ҳам жамоаси ўйинини бошқариш, тўпни олдинга етказиш ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашда муҳим роль ўйнади.

Ҳужум чизиғи — ҳақиқий юлдузлар тўплами

Opta тузган рамзий таркибнинг энг кучли қисми ҳужум чизиғи бўлди.

Унда қуйидаги футболчилар жой олди:

  • Лионель Месси — Аргентина;

  • Винисиус Жуниор — Бразилия;

  • Килиан Мбаппе — Франция;

  • Эрлинг Ҳоланд — Норвегия.

Бу тўртлик гуруҳ босқичида голлар, ассистлар ва ўйинга таъсир кўрсатиш бўйича энг юқори натижаларни қайд этди.

Месси, Мбаппе, Ҳоланд ва Винисиус бир таркибда — бу рамзий жамоанинг энг катта интригаси бўлди.

Opta рамзий жамоаси

Дарвозабон: Возинья.

Ҳимоячилар: Марвен Сеная, Пау Кубарси, Диней Боржеш, Кэито Накамура.

Яримҳимоячилар: Уэстон Маккенни, Педро Вите.

Ҳужумчилар: Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд.

Аргентина чемпионликни ҳимоя қилмоқда

Эслатиб ўтамиз, амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина миллий жамоаси.

2022 йилги мундиал финалида Аргентина ва Франция ўртасидаги асосий ва қўшимча вақт 3:3 ҳисобида якунланган. Пенальтилар сериясида эса аргентиналиклар 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритган.

Сизнингча, Opta рамзий жамоасида ким йўқлиги энг катта ҳайрат бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва таркибни футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиЧелси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 20:16Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинМиср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 20:12ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди