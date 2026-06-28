Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибида
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи якунлангач, Opta мусобақанинг энг яхши футболчиларидан рамзий жамоа тузди.
Рўйхатда дунё футболи юлдузлари билан бирга Кабо-Верде, Гана ва Эквадор каби термаларнинг кутилмаган қаҳрамонлари ҳам бор. Айниқса, ҳужум чизиғи мухлислар эътиборини тортиши аниқ.
Дарвозада — Кабо-Верде қаҳрамони
Opta талқинига кўра, гуруҳ босқичининг энг яхши дарвозабони сифатида Кабо-Верде посбони Возинья танланди.
Тажрибали голкипер жамоасининг тарихий плей-офф йўлланмасига катта ҳисса қўшди ва бир қатор муҳим сейвлари билан ажралиб турди.
Кабо-Верденинг дебют мундиалидаёқ кейинги босқичга чиқишида Возиньянинг ҳиссаси катта бўлди.
Ҳимоя чизиғида кутилмаган номлар
Рамзий жамоа ҳимояси қуйидагича тузилди:
Марвен Сеная — Гана;
Пау Кубарси — Испания;
Диней Боржеш — Кабо-Верде;
Кэито Накамура — Япония.
Ушбу тўртлик гуруҳ босқичидаги барқарор ҳаракатлари, яккакурашлардаги ишончли ўйини ва жамоавий тартиб-интизоми билан ажралиб турди.
Яримҳимояда Маккенни ва Вите
Марказий чизиқда АҚШ миллий жамоаси футболчиси Уэстон Маккенни ҳамда Эквадор вакили Педро Вите жой олди.
Футболчи
Терма жамоа
Уэстон Маккенни
АҚШ
Педро Вите
Эквадор
Ҳар икки футболчи ҳам жамоаси ўйинини бошқариш, тўпни олдинга етказиш ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлашда муҳим роль ўйнади.
Ҳужум чизиғи — ҳақиқий юлдузлар тўплами
Opta тузган рамзий таркибнинг энг кучли қисми ҳужум чизиғи бўлди.
Унда қуйидаги футболчилар жой олди:
Лионель Месси — Аргентина;
Винисиус Жуниор — Бразилия;
Килиан Мбаппе — Франция;
Эрлинг Ҳоланд — Норвегия.
Бу тўртлик гуруҳ босқичида голлар, ассистлар ва ўйинга таъсир кўрсатиш бўйича энг юқори натижаларни қайд этди.
Месси, Мбаппе, Ҳоланд ва Винисиус бир таркибда — бу рамзий жамоанинг энг катта интригаси бўлди.
Opta рамзий жамоаси
Дарвозабон: Возинья.
Ҳимоячилар: Марвен Сеная, Пау Кубарси, Диней Боржеш, Кэито Накамура.
Яримҳимоячилар: Уэстон Маккенни, Педро Вите.
Ҳужумчилар: Лионель Месси, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд.
Аргентина чемпионликни ҳимоя қилмоқда
Эслатиб ўтамиз, амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина миллий жамоаси.
2022 йилги мундиал финалида Аргентина ва Франция ўртасидаги асосий ва қўшимча вақт 3:3 ҳисобида якунланган. Пенальтилар сериясида эса аргентиналиклар 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритган.
Сизнингча, Opta рамзий жамоасида ким йўқлиги энг катта ҳайрат бўлди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва таркибни футбол мухлисларига юборинг.
…