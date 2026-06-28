ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлди

·0·Спорт
ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлди

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи якунланиб, турнирни эрта тарк этган барча миллий жамоалар номи маълум бўлди.

Рўйхатда кутилмаган жамоалар ҳам бор. Айрим термалар сўнгги тургача плей-офф умидини сақлаб қолган бўлса, бошқалар мусобақани очкосиз якунлади.

Мундиални тарк этган жамоалар

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган жаҳон чемпионати билан қуйидаги 16 та жамоа хайрлашди:

  • Гаити

  • Туркия

  • Тунис

  • Иордания

  • Панама

  • Қатар

  • Чехия

  • Кюрасао

  • Ироқ

  • Уругвай

  • Саудия Арабистони

  • Янги Зеландия

  • Жанубий Корея

  • Шотландия

  • Эрон

  • Ўзбекистон

Ўзбекистоннинг илк мундиали якунланди

Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатида иштирок этди.

Терма жамоамиз гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго ДРга қарши майдонга тушди. Натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, футболчиларимиз катта тажриба орттирди.

Илк мундиал Ўзбекистон футболи учун янги босқич ва келажакдаги натижалар учун муҳим сабоқ бўлди.

Кутилмаган йўқотишлар ҳам бор

Турнирни тарк этган жамоалар орасида Уругвай, Туркия, Эрон ва Жанубий Корея каби тажрибали термалар ҳам бор.

Айниқса, Уругвайнинг гуруҳдан чиқа олмагани мухлислар учун катта кутилмаган ҳолат бўлди. Эрон эса сўнгги дақиқаларгача энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторида плей-оффга чиқиш умидини сақлади.

Энди асосий кураш бошланади

Гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтган жамоалар энди 1/16 финалда ўзаро куч синашади.

Плей-оффда хатога ўрин йўқ: ҳар бир мағлубият жамоанинг мусобақадан чиқиб кетишини англатади.

2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июнь куни бошланган бўлиб, 19 июлга қадар давом этади.

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина бўлиб, у 2022 йилги мундиал финалида Францияни мағлуб этган эди.

Сизнингча, гуруҳ босқичида турнирни тарк этган қайси жамоа энг катта кутилмаган натижани қайд этди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва рўйхатни футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиНеймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиБугун, 19:52Арсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакАрсенал Морган Роджерс трансфери учун 100 миллион фунт тўлаши керакБугун, 18:53Ламине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиЛамине Ямал ҳали ҳақиқий юлдуз эмасми: Аргентина афсонаси ёш иқтидорга шарт қўйдиБугун, 18:36Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Ўзбекистон терма жамоаси FIFAдан қанча пул олади?Бугун, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди