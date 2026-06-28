ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлди
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи якунланиб, турнирни эрта тарк этган барча миллий жамоалар номи маълум бўлди.
Рўйхатда кутилмаган жамоалар ҳам бор. Айрим термалар сўнгги тургача плей-офф умидини сақлаб қолган бўлса, бошқалар мусобақани очкосиз якунлади.
Мундиални тарк этган жамоалар
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилаётган жаҳон чемпионати билан қуйидаги 16 та жамоа хайрлашди:
Гаити
Туркия
Тунис
Иордания
Панама
Қатар
Чехия
Кюрасао
Ироқ
Уругвай
Саудия Арабистони
Янги Зеландия
Жанубий Корея
Шотландия
Эрон
Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг илк мундиали якунланди
Ўзбекистон миллий жамоаси ўз тарихида биринчи марта жаҳон чемпионатида иштирок этди.
Терма жамоамиз гуруҳ босқичида Колумбия, Португалия ва Конго ДРга қарши майдонга тушди. Натижалар кутилганидек бўлмаганига қарамай, футболчиларимиз катта тажриба орттирди.
Илк мундиал Ўзбекистон футболи учун янги босқич ва келажакдаги натижалар учун муҳим сабоқ бўлди.
Кутилмаган йўқотишлар ҳам бор
Турнирни тарк этган жамоалар орасида Уругвай, Туркия, Эрон ва Жанубий Корея каби тажрибали термалар ҳам бор.
Айниқса, Уругвайнинг гуруҳдан чиқа олмагани мухлислар учун катта кутилмаган ҳолат бўлди. Эрон эса сўнгги дақиқаларгача энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторида плей-оффга чиқиш умидини сақлади.
Энди асосий кураш бошланади
Гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтган жамоалар энди 1/16 финалда ўзаро куч синашади.
Плей-оффда хатога ўрин йўқ: ҳар бир мағлубият жамоанинг мусобақадан чиқиб кетишини англатади.
2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июнь куни бошланган бўлиб, 19 июлга қадар давом этади.
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина бўлиб, у 2022 йилги мундиал финалида Францияни мағлуб этган эди.
Сизнингча, гуруҳ босқичида турнирни тарк этган қайси жамоа энг катта кутилмаган натижани қайд этди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва рўйхатни футбол мухлисларига юборинг.
…