Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошлади

·41·Спорт
Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошлади

Лондоннинг Челси клуби кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Маълумотларга кўра, "аристократлар" айни дамда Сандерленд шарафини ҳимоя қилаётган тажрибали ярим ҳимоячи Гранит Хҳака билан алоқага чиққан. Ушбу трансфер амалга ошса, швейцариялик футболчи ўзининг собиқ устози Хаби Алонсо билан яна бир жамоада бирлашиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри тарқатган хабарга кўра, Челси раҳбарияти 33 ёшли футболчининг вакиллари билан дастлабки музокараларни ўтказган. Бу ҳаракат клубнинг сўнгги йиллардаги фақат ёш иқтидорларни сотиб олиш стратегиясидан бироз чекинганини англатади. Тажрибали етакчига эҳтиёж сезаётган Лондон клуби Гранит Хҳака тиmsолида майдон марказини мустаҳкамламоқчи.

Хаби Алонсо ва Гранит Хҳака ҳамкорлиги

Гранит Хҳака ва Хаби Алонсо ўртасидаги муваффақиятли ҳамкорлик кўпчиликка яхши маълум. Улар Баер Леверкусен сафида Германия Бундеслигасида тарихий ғалабани қўлга киритишган эди. Хаби Алонсо ўзининг собиқ шогирдини Челси кийиниш хонасидаги муҳитни яхшилаш ва ёш футболчиларга ўрнак бўлиши учун жамоага таклиф этиш ниятида.

Сандерленд таркибида ўтган мавсумда Гранит Хҳака ҳақиқий етакчи сифатида намоён бўлди. У Англия Премер-лигасида 34 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг турнир жадвалида еттинчи ўринни эгаллашига ва Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди. Швейцария терма жамоаси сардори айни дамда Сандерленд билан 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, Хаби Алонсо билан қайта ишлаш имконияти уни қизиқтириб қўйган.

Сандерленднинг қатъий позицияси

Гарчи футболчининг ўзи трансферга мойил бўлса-да, Сандерленд клуби ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб раҳбарияти Гранит Хҳака сотилмаслигини ва у жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларининг ажралмас қисми эканлигини таъкидламоқда. Молиявий жиҳатдан барқарор бўлган "қора мушуклар" ўз етакчиси учун курашишга тайёр.

Челси томонидан бундай қизиқиш пайдо бўлишига жамоанинг марказий ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофидаги миш-мишлар ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез аргентиналик футболчини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда ва унинг трансфер нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда. Агар Энзо Фернандез Мадридга йўл олса, Гранит Хҳака унинг ўрнини тўлдириши кутилмоқда.

Ҳозирча шахсий шартнома шартлари бўйича якуний келишувга эришилмаган. Гранит Хҳака бор эътиборини Швейцария терма жамоаси сафидаги ўйинларига қаратган бўлса-да, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу кутилмаган ўтиш амалга ошиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

ЧелсиГранит ХҳакаХаби АлонсоСандерлендТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинМиср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 20:12ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиНеймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди