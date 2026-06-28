Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошлади
Лондоннинг Челси клуби кутилмаган трансфер устида иш бошлади. Маълумотларга кўра, "аристократлар" айни дамда Сандерленд шарафини ҳимоя қилаётган тажрибали ярим ҳимоячи Гранит Хҳака билан алоқага чиққан. Ушбу трансфер амалга ошса, швейцариялик футболчи ўзининг собиқ устози Хаби Алонсо билан яна бир жамоада бирлашиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри тарқатган хабарга кўра, Челси раҳбарияти 33 ёшли футболчининг вакиллари билан дастлабки музокараларни ўтказган. Бу ҳаракат клубнинг сўнгги йиллардаги фақат ёш иқтидорларни сотиб олиш стратегиясидан бироз чекинганини англатади. Тажрибали етакчига эҳтиёж сезаётган Лондон клуби Гранит Хҳака тиmsолида майдон марказини мустаҳкамламоқчи.
Хаби Алонсо ва Гранит Хҳака ҳамкорлигиГранит Хҳака ва Хаби Алонсо ўртасидаги муваффақиятли ҳамкорлик кўпчиликка яхши маълум. Улар Баер Леверкусен сафида Германия Бундеслигасида тарихий ғалабани қўлга киритишган эди. Хаби Алонсо ўзининг собиқ шогирдини Челси кийиниш хонасидаги муҳитни яхшилаш ва ёш футболчиларга ўрнак бўлиши учун жамоага таклиф этиш ниятида.
Сандерленд таркибида ўтган мавсумда Гранит Хҳака ҳақиқий етакчи сифатида намоён бўлди. У Англия Премер-лигасида 34 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг турнир жадвалида еттинчи ўринни эгаллашига ва Европа лигаси йўлланмасини қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди. Швейцария терма жамоаси сардори айни дамда Сандерленд билан 2028-йилгача шартномага эга бўлса-да, Хаби Алонсо билан қайта ишлаш имконияти уни қизиқтириб қўйган.
Сандерленднинг қатъий позициясиГарчи футболчининг ўзи трансферга мойил бўлса-да, Сандерленд клуби ўз сардорини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Клуб раҳбарияти Гранит Хҳака сотилмаслигини ва у жамоанинг келгуси мавсумдаги режаларининг ажралмас қисми эканлигини таъкидламоқда. Молиявий жиҳатдан барқарор бўлган "қора мушуклар" ўз етакчиси учун курашишга тайёр.
Челси томонидан бундай қизиқиш пайдо бўлишига жамоанинг марказий ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез атрофидаги миш-мишлар ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, Реал Мадрид президенти Флорентино Перез аргентиналик футболчини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда ва унинг трансфер нархи 120 миллион фунт стерлингга баҳоланмоқда. Агар Энзо Фернандез Мадридга йўл олса, Гранит Хҳака унинг ўрнини тўлдириши кутилмоқда.
Ҳозирча шахсий шартнома шартлари бўйича якуний келишувга эришилмаган. Гранит Хҳака бор эътиборини Швейцария терма жамоаси сафидаги ўйинларига қаратган бўлса-да, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ушбу кутилмаган ўтиш амалга ошиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
…