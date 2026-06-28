Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқда

·24·Техно
Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқда

АҚШнинг Айдахо штатида жойлашган Микрон компанияси жаҳон молия бозори ва Уолл-стрит инвесторларининг диққат марказига тушди. Бир пайтлар фақат компьютер ва смартфонлар учун кичик хотира карталари ишлаб чиқарувчиси сифатида танилган ушбу бренд, бугунги кунда сунъий интеллект (AI) инқилобининг асосий драйверларидан бирига айланди. Мутахассисларнинг фикрича, Микрон ўзининг бозор қиймати ва стратегик аҳамияти бўйича яқин келажакда Nvidia муваффақиятини такрорлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг акциялари сўнгги бир ой ичида мисли кўрилмаган даражада — 236 фоизга ўсиб, ҳар бир акция нархи 1132 долларга етди. Таққослаш учун, 2025-йилнинг ўрталарига қадар компания қимматли қоғозлари узоқ вақт давомида 100 доллардан паст қийматда сотилиб келган. Бундай кескин сакраш натижасида Микрон қисқа муддатга бўлса-да, Meta ва Tesla каби технологик гигантларнинг бозор капиталлашувидан ўзиб кетишга муваффақ бўлди.

Сунъий интеллект ва "RAMагеддон" даври

Микрон муваффақиятининг негизида сунъий интеллект маълумотлар марказларига бўлган талабнинг ортиши ётибди. AI тизимлари, хусусан, Nvidia чиплари билан ишлайдиган серверлар оддий ноутбукларга қараганда бир неча баробар кўп хотира талаб қилади. Ҳозирда бозорда DRAM ва NAND хотира чиплари, айниқса, юқори ўтказувчанликка эга ҲБМ (Ҳигҳ-Бандвидт Меморй) модулларининг кескин тақчиллиги кузатилмоқда. Мутахассислар ушбу ҳолатни "RAMагеддон" деб аташмоқда ва у 2027-йилгача давом этиши башорат қилинмоқда.

Ушбу тақчиллик нафақат саноат даражасидаги серверларга, балки оддий истеъмолчиларга ҳам таъсир ўтказмоқда. Microsoft, Amazon AWS, Google ва Apple каби гигантлар хотира чипларини катта миқдорда сотиб олаётгани сабабли, Dell ва HP каби компьютер ишлаб чиқарувчилари ҳам захира йиғишга мажбур бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида Apple маҳсулотлари ва Xbox ўйин консоллари каби маиший электроника нархларининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.

Молиявий кўрсаткичлардаги рекордлар

Микрон компаниясининг учинчи чоракдаги молиявий ҳисоботи таҳлилчиларни ҳайратда қолдирди. Компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тўрт баробар ошиб, 41,45 миллиард долларни ташкил этди. Соф фойда эса 1,88 миллиард доллардан 28,2 миллиард долларгача кўтарилди. Бундай ўсиш суръатлари Микронни инвесторлар нигоҳида Nvidia'дан кейинги энг жозибадор AI-активига айлантирди.

Шунга қарамай, хотира чиплари бозори тарихан жуда ўзгарувчан ҳисобланади. Микрон ва Samsung каби ишлаб чиқарувчилар учун асосий хавф — ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш узоқ вақт ва катта маблағ талаб қилишидир. Кўпинча янги заводлар ишга тушган вақтда бозор талаби пасайиб кетади, бу эса маҳсулотнинг ортиқча тўпланиб қолиши ва нархлар тушишига олиб келади. Бироқ, Микрон раҳбарияти бу галги вазият бошқача эканини ва AI туфайли юзага келган талаб узоқ муддатли барқарорликни таъминлашини таъкидламоқда.

Ҳозирда Уолл-стрит таҳлилчилари Микроннинг тўртинчи чоракдаги даромади 49-51 миллиард доллар атрофида бўлишини прогноз қилмоқда. Агар ушбу кўрсаткичлар амалга ошса, компания жаҳон яримўтказгичлар бозоридаги ўз позициясини янада мустаҳкамлаб, сунъий интеллект инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланади.

МикронСунъий IntelлектNvidiaТехнологияУолл-Стрит
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинБугун, 20:59Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиХитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиБугун, 18:28Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди