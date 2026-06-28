Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқда
АҚШнинг Айдахо штатида жойлашган Микрон компанияси жаҳон молия бозори ва Уолл-стрит инвесторларининг диққат марказига тушди. Бир пайтлар фақат компьютер ва смартфонлар учун кичик хотира карталари ишлаб чиқарувчиси сифатида танилган ушбу бренд, бугунги кунда сунъий интеллект (AI) инқилобининг асосий драйверларидан бирига айланди. Мутахассисларнинг фикрича, Микрон ўзининг бозор қиймати ва стратегик аҳамияти бўйича яқин келажакда Nvidia муваффақиятини такрорлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг акциялари сўнгги бир ой ичида мисли кўрилмаган даражада — 236 фоизга ўсиб, ҳар бир акция нархи 1132 долларга етди. Таққослаш учун, 2025-йилнинг ўрталарига қадар компания қимматли қоғозлари узоқ вақт давомида 100 доллардан паст қийматда сотилиб келган. Бундай кескин сакраш натижасида Микрон қисқа муддатга бўлса-да, Meta ва Tesla каби технологик гигантларнинг бозор капиталлашувидан ўзиб кетишга муваффақ бўлди.
Сунъий интеллект ва "RAMагеддон" давриМикрон муваффақиятининг негизида сунъий интеллект маълумотлар марказларига бўлган талабнинг ортиши ётибди. AI тизимлари, хусусан, Nvidia чиплари билан ишлайдиган серверлар оддий ноутбукларга қараганда бир неча баробар кўп хотира талаб қилади. Ҳозирда бозорда DRAM ва NAND хотира чиплари, айниқса, юқори ўтказувчанликка эга ҲБМ (Ҳигҳ-Бандвидт Меморй) модулларининг кескин тақчиллиги кузатилмоқда. Мутахассислар ушбу ҳолатни "RAMагеддон" деб аташмоқда ва у 2027-йилгача давом этиши башорат қилинмоқда.
Ушбу тақчиллик нафақат саноат даражасидаги серверларга, балки оддий истеъмолчиларга ҳам таъсир ўтказмоқда. Microsoft, Amazon AWS, Google ва Apple каби гигантлар хотира чипларини катта миқдорда сотиб олаётгани сабабли, Dell ва HP каби компьютер ишлаб чиқарувчилари ҳам захира йиғишга мажбур бўлмоқда. Бу эса ўз навбатида Apple маҳсулотлари ва Xbox ўйин консоллари каби маиший электроника нархларининг кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.
Молиявий кўрсаткичлардаги рекордларМикрон компаниясининг учинчи чоракдаги молиявий ҳисоботи таҳлилчиларни ҳайратда қолдирди. Компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тўрт баробар ошиб, 41,45 миллиард долларни ташкил этди. Соф фойда эса 1,88 миллиард доллардан 28,2 миллиард долларгача кўтарилди. Бундай ўсиш суръатлари Микронни инвесторлар нигоҳида Nvidia'дан кейинги энг жозибадор AI-активига айлантирди.
Шунга қарамай, хотира чиплари бозори тарихан жуда ўзгарувчан ҳисобланади. Микрон ва Samsung каби ишлаб чиқарувчилар учун асосий хавф — ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш узоқ вақт ва катта маблағ талаб қилишидир. Кўпинча янги заводлар ишга тушган вақтда бозор талаби пасайиб кетади, бу эса маҳсулотнинг ортиқча тўпланиб қолиши ва нархлар тушишига олиб келади. Бироқ, Микрон раҳбарияти бу галги вазият бошқача эканини ва AI туфайли юзага келган талаб узоқ муддатли барқарорликни таъминлашини таъкидламоқда.
Ҳозирда Уолл-стрит таҳлилчилари Микроннинг тўртинчи чоракдаги даромади 49-51 миллиард доллар атрофида бўлишини прогноз қилмоқда. Агар ушбу кўрсаткичлар амалга ошса, компания жаҳон яримўтказгичлар бозоридаги ўз позициясини янада мустаҳкамлаб, сунъий интеллект инфратузилмасининг ажралмас қисмига айланади.
…