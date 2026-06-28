Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкин

·26·Спорт
Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкин

Миср терма жамоаси ва Ливерпул клубининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Австралияга қарши муҳим баҳс олдидан жароҳат олди. Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Эрон билан кечган учрашувда футболчининг сон қисмидаги мушаклари шикастлангани маълум бўлди. Айни дамда жамоа тиббий штаби ҳужумчининг ҳолатини синчковлик билан ўрганмоқда, бироқ унинг жума кунги ўйинда иштирок этиши катта сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашри хабарига кўра, Муҳаммад Салах Эрон билан 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда оғриқ сезгани сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлган. Миср терма жамоаси шифокори Моҳамед Абоу ўйиндан кейинги тиббий кўриклар футболчида сон мушаклари чўзилиши (ҳаmsтринг) борлигини тасдиқлаганини маълум қилди. Ушбу ҳолат Миср футбол ассоциацияси томонидан ҳам расман тасдиқланган бўлиб, футболчи аллақачон реабилитация жараёнини бошлаган.

Мураббий ва мухлисларнинг умиди

Миср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан вазиятга оптимистик руҳда ёндашишга ҳаракат қилмоқда. У матбуот анжуманида Салах билан шахсан гаплашганини ва футболчининг ўзи жароҳат унчалик жиддий эмаслигига ишонаётганини таъкидлади. "Мен Салах билан гаплашдим, Худо хоҳласа, ҳаммаси жойида бўлади. У менга ўзини яхши ҳис қилаётганини ва бу жиддий муаммо эмаслигини айтди", — дея мураббийнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда Goal.com нашри.

Миср терма жамоаси "Г" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб, кейинги босқичга йўлланма олди. Жамоанинг ушбу муваффақиятида Муҳаммад Салахнинг ўрни беқиёс бўлди: у турнир давомида битта гол уришдан ташқари, жамоадошларига иккита голли узатмани ҳам амалга оширди. Мухлислар ва мураббийлар штаби жума кунги 3-июль санасида бўлиб ўтадиган Австралияга қарши ўйинда етакчининг сафга қайтишини интизорлик билан кутишмоқда.

Эски жароҳатнинг қайталаниши

Ушбу ҳолатни хавотирли қилаётган жиҳат шундаки, Муҳаммад Салах яқин ўтмишда ҳам айнан шундай жароҳатдан азият чеккан эди. Апрел ойининг охирида у сон мушаклари билан боғлиқ муаммо сабабли уч ҳафтани ўтказиб юборган. Бироқ ўшанда у қисқа муддатда тикланиб, Ливерпул таркибида мавсумнинг сўнгги икки ўйинида майдонга тушишга улгурган эди. Мисрликлар бу сафар ҳам шундай мўъжизавий тикланиш юз беришига умид қилишмоқда.

Статистик маълумотларга кўра, Муҳаммад Салах миллий терма жамоа либосида 119 та ўйинда майдонга тушиб, 68 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг майдонда бўлиши нафақат жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини оширади, балки рақиб ҳимоячиларига ҳам руҳий босим ўтказади. Австралия каби тартибли ҳимояланадиган жамоани мағлуб этиш учун Мисрга айнан Салахнинг креативлиги ва тажрибаси сув билан ҳаводек зарур.

Ҳозирча Миср футбол федерацияси футболчининг аниқ қайтиш муддати бўйича кафолат бермаяпти. Агар Салах жума кунги баҳсга қадар тиклана олмаса, бу турнирнинг энг катта йўқотишларидан бирига айланиши мумкин. Бутун дунёдаги футбол мухлислари, айниқса, араб дунёси ўз қаҳрамонининг соғайиб кетишини тиламоқда.

Муҳаммад СалахМисрЖаҳон ЧемпионатиЖароҳатФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиЧелси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 20:16ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиМанчестер Юнайтед ва Тоттенхем Матеус Фернандес учун курашга киришдиБугун, 19:56Неймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиНеймар Нью-Йоркда 1 миллион долларлик ҳашаматли соат харид қилдиБугун, 19:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди