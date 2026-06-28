Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкин
Миср терма жамоаси ва Ливерпул клубининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Австралияга қарши муҳим баҳс олдидан жароҳат олди. Гуруҳ босқичининг сўнгги турида Эрон билан кечган учрашувда футболчининг сон қисмидаги мушаклари шикастлангани маълум бўлди. Айни дамда жамоа тиббий штаби ҳужумчининг ҳолатини синчковлик билан ўрганмоқда, бироқ унинг жума кунги ўйинда иштирок этиши катта сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашри хабарига кўра, Муҳаммад Салах Эрон билан 1:1 ҳисобида якунланган баҳсда оғриқ сезгани сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлган. Миср терма жамоаси шифокори Моҳамед Абоу ўйиндан кейинги тиббий кўриклар футболчида сон мушаклари чўзилиши (ҳаmsтринг) борлигини тасдиқлаганини маълум қилди. Ушбу ҳолат Миср футбол ассоциацияси томонидан ҳам расман тасдиқланган бўлиб, футболчи аллақачон реабилитация жараёнини бошлаган.
Мураббий ва мухлисларнинг умидиМиср терма жамоаси бош мураббийи Ҳоссам Ҳассан вазиятга оптимистик руҳда ёндашишга ҳаракат қилмоқда. У матбуот анжуманида Салах билан шахсан гаплашганини ва футболчининг ўзи жароҳат унчалик жиддий эмаслигига ишонаётганини таъкидлади. "Мен Салах билан гаплашдим, Худо хоҳласа, ҳаммаси жойида бўлади. У менга ўзини яхши ҳис қилаётганини ва бу жиддий муаммо эмаслигини айтди", — дея мураббийнинг сўзларидан иқтибос келтирмоқда Goal.com нашри.
Миср терма жамоаси "Г" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб, кейинги босқичга йўлланма олди. Жамоанинг ушбу муваффақиятида Муҳаммад Салахнинг ўрни беқиёс бўлди: у турнир давомида битта гол уришдан ташқари, жамоадошларига иккита голли узатмани ҳам амалга оширди. Мухлислар ва мураббийлар штаби жума кунги 3-июль санасида бўлиб ўтадиган Австралияга қарши ўйинда етакчининг сафга қайтишини интизорлик билан кутишмоқда.
Эски жароҳатнинг қайталанишиУшбу ҳолатни хавотирли қилаётган жиҳат шундаки, Муҳаммад Салах яқин ўтмишда ҳам айнан шундай жароҳатдан азият чеккан эди. Апрел ойининг охирида у сон мушаклари билан боғлиқ муаммо сабабли уч ҳафтани ўтказиб юборган. Бироқ ўшанда у қисқа муддатда тикланиб, Ливерпул таркибида мавсумнинг сўнгги икки ўйинида майдонга тушишга улгурган эди. Мисрликлар бу сафар ҳам шундай мўъжизавий тикланиш юз беришига умид қилишмоқда.
Статистик маълумотларга кўра, Муҳаммад Салах миллий терма жамоа либосида 119 та ўйинда майдонга тушиб, 68 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг майдонда бўлиши нафақат жамоанинг ҳужумкорлик салоҳиятини оширади, балки рақиб ҳимоячиларига ҳам руҳий босим ўтказади. Австралия каби тартибли ҳимояланадиган жамоани мағлуб этиш учун Мисрга айнан Салахнинг креативлиги ва тажрибаси сув билан ҳаводек зарур.
Ҳозирча Миср футбол федерацияси футболчининг аниқ қайтиш муддати бўйича кафолат бермаяпти. Агар Салах жума кунги баҳсга қадар тиклана олмаса, бу турнирнинг энг катта йўқотишларидан бирига айланиши мумкин. Бутун дунёдаги футбол мухлислари, айниқса, араб дунёси ўз қаҳрамонининг соғайиб кетишини тиламоқда.
…