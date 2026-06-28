AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан

·21·Авто
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан

Россиянинг AvtoVAZ корхонаси ўзининг асосий конвеерида Lada Vesta НГ моделининг янгиланган 5.0 версиясини серияли равишда ишлаб чиқаришга киришди. Ушбу модификациянинг энг муҳим ва кутилган янгилиги — тўлиқ иқлим назорати (климат-контрол) тизими билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда РСИ Невс нашри заводдаги ўз манбаларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Июн ойи охиридан бошлаб линиядан чиқаётган ушбу автомобиллар якуний конфигурацияга эга бўлиб, улар узоқ вақт давом этган бутловчи қисмлар танқислигидан сўнг қайта тикланган қулайлик функциялари билан ажралиб туради. Толяттидаги дилерлик марказларидан бирининг маълумотига кўра, янги комплектациядаги илк товар машиналари июль ойининг йигирманчи саналаридан бошлаб сотувга чиқиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва янги имкониятлар

Lada Vesta НГ 5.0 версиясидаги иқлим назорати тизими аввалроқ режалаштирилганидек, Дриве ва Течно комплектацияларида тақдим этилади. Хусусан, ушбу функция 1,6 ва 1,8 литрли двигателга эга Дриве версияларида, шунингдек, 1,8 литрли мотор билан жиҳозланган Течно модификациясида мавжуд бўлади. Бу иссиқ иқлим шароитида, хусусан, Ўзбекистон каби минтақаларда ҳайдовчилар учун жуда муҳим қулайлик саналади.

Эслатиб ўтамиз, Lada Vesta НГ модели ҳозирда бир нечта двигател танловлари билан таклиф этилмоқда:

  • 1,6 литрли бензинли двигател (90 ва 106 от кучи);
  • 1,8 литрли модернизация қилинган двигател (122 от кучи);
  • Механик узатмалар қутиси ёки вариатор (КВТ) трансмиссияси.
Автомобилнинг техник параметрлари ўзгаришсиз қолган: седан кузовидаги юкхона ҳажми 480 литрни ташкил этади, йўл клиренци эса 171 мм дан 178 мм гача етади. Бу кўрсаткичлар моделнинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам бироз мураккаб йўлларда ҳаракатланиши учун қулайлигини таъминлайди.

AvtoVAZ санкциялар ва бутловчи қисмлар етишмовчилиги туфайли вақтинча қисқартирилган опсияларни босқичма-босқич қайтармоқда. Аввалроқ ушбу модел Ижевск шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилган бўлса, эндиликда ишлаб чиқариш жараёни тўлиқ Толяттидаги асосий қувватларга кўчирилган. Иқлим назоратининг қайтиши бренднинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга. Янгиланган Lada Vesta НГ 5.0 версиясининг пайдо бўлиши, айниқса ёзнинг жазирама кунларида иқлим назоратига бўлган эҳтиёж юқорилиги сабабли, маҳаллий харидорлар эътиборини тортиши тайин. Ҳозирча янги комплектациянинг Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиш муддатлари ва нархлари бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.

LadaAvtoVAZLada VestaАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ретро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилРетро услубнинг муваффақиятли қайтиши: Fiat 500 ва Renault 5 мисолида таҳлилБугун, 20:00BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиБугун, 19:57Mazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиMazda 3: Оила учун мўлжалланган MX-5 ва ҳайдовчиларнинг сўнгги умидиБугун, 10:51Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Автомобил харидида амортизация омили: Нега нарх тушиши ҳали ҳам муҳим?Бугун, 09:51Британия бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБритания бозори Хитой автобрендлари учун синов майдонига айланмоқдаБугун, 01:50Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинVolkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкинКеча, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси