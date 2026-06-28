AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Россиянинг AvtoVAZ корхонаси ўзининг асосий конвеерида Lada Vesta НГ моделининг янгиланган 5.0 версиясини серияли равишда ишлаб чиқаришга киришди. Ушбу модификациянинг энг муҳим ва кутилган янгилиги — тўлиқ иқлим назорати (климат-контрол) тизими билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда РСИ Невс нашри заводдаги ўз манбаларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Июн ойи охиридан бошлаб линиядан чиқаётган ушбу автомобиллар якуний конфигурацияга эга бўлиб, улар узоқ вақт давом этган бутловчи қисмлар танқислигидан сўнг қайта тикланган қулайлик функциялари билан ажралиб туради. Толяттидаги дилерлик марказларидан бирининг маълумотига кўра, янги комплектациядаги илк товар машиналари июль ойининг йигирманчи саналаридан бошлаб сотувга чиқиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва янги имкониятларLada Vesta НГ 5.0 версиясидаги иқлим назорати тизими аввалроқ режалаштирилганидек, Дриве ва Течно комплектацияларида тақдим этилади. Хусусан, ушбу функция 1,6 ва 1,8 литрли двигателга эга Дриве версияларида, шунингдек, 1,8 литрли мотор билан жиҳозланган Течно модификациясида мавжуд бўлади. Бу иссиқ иқлим шароитида, хусусан, Ўзбекистон каби минтақаларда ҳайдовчилар учун жуда муҳим қулайлик саналади.
Эслатиб ўтамиз, Lada Vesta НГ модели ҳозирда бир нечта двигател танловлари билан таклиф этилмоқда:
- 1,6 литрли бензинли двигател (90 ва 106 от кучи);
- 1,8 литрли модернизация қилинган двигател (122 от кучи);
- Механик узатмалар қутиси ёки вариатор (КВТ) трансмиссияси.
AvtoVAZ санкциялар ва бутловчи қисмлар етишмовчилиги туфайли вақтинча қисқартирилган опсияларни босқичма-босқич қайтармоқда. Аввалроқ ушбу модел Ижевск шаҳридаги заводда ишлаб чиқарилган бўлса, эндиликда ишлаб чиқариш жараёни тўлиқ Толяттидаги асосий қувватларга кўчирилган. Иқлим назоратининг қайтиши бренднинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида Lada моделлари анъанавий равишда ўз ўрнига эга. Янгиланган Lada Vesta НГ 5.0 версиясининг пайдо бўлиши, айниқса ёзнинг жазирама кунларида иқлим назоратига бўлган эҳтиёж юқорилиги сабабли, маҳаллий харидорлар эътиборини тортиши тайин. Ҳозирча янги комплектациянинг Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиш муддатлари ва нархлари бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.
…