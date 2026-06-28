Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкин

·0·Техно
Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкин

Ҳиндистоннинг миллий космик дастури доирасидаги тарихий қадам — Гаганяан миссияси кутилмаган кечикишларга дуч келмоқда. Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилоти (ISRO) раиси В. Нараянан берган маълумотларга кўра, мамлакатнинг илк бор ўз космонавтларини орбитага олиб чиқиш режаси камида 2028-йилга кўчирилиши эҳтимоли юқори. Бу лойиҳа Ҳиндистон учун нафақат технологик ютуқ, балки жаҳон космик державалари сафидан мустаҳкам ўрин эгаллаш йўлидаги стратегик босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки режаларга кўра, ISRO 2027-йилнинг охирига қадар илк ҳинд астронавтларини коинотга йўллашни мақсад қилган эди. Бироқ, Бангалорда ўтказилган сўнгги тақдимотда миссия жадвали қайта кўриб чиқилгани маълум бўлди. Янгиланган графикда учта режалаштирилган учувчисиз синов парвозларининг биринчиси 2027-йилнинг учинчи чорагидан эрта амалга ошмаслиги кўрсатилган. Бу эса ўз-ўзидан одам иштирокидаги парвознинг кейинги йилларга сурилишига сабаб бўлади.

Хавфсизлик масаласи ва техник мураккабликлар

В. Нараянан лойиҳанинг кечикишини изоҳлар экан, асосий эътибор экипаж хавфсизлигига қаратилаётганини таъкидлади. Гаганяан дастури ўта мураккаб технологик лойиҳа бўлиб, у инсон ҳаёти учун сертификатланган ракета ва фавқулодда вазиятларда экипажни қутқариш тизимларини нолдан ишлаб чиқишни талаб этади. ISRO раҳбари ҳар қандай носозлик инсон ҳаётига хавф туғдириши мумкинлигини инобатга олиб, барча тизимлар тўлиқ тайёр бўлмагунча парвоз амалга оширилмаслигини билдирди.

Гаганяан дастури Ҳиндистоннинг мустақил равишда коинотга одам учириш бўйича биринчи лойиҳасидир. Ҳукумат дастурни кенгайтиришни аллақачон маъқуллаган бўлиб, у нафақат синов парвозларини, балки узоқ муддатли орбитал миссияларни ҳам ўз ичига олади. Ҳозирда муҳандислар учувчисиз парвозлар орқали барча тизимларни, айниқса ҳаётни таъминлаш модулларини синовдан ўтказиш устида ишламоқда.

SpaceX билан ҳамкорлик ва ҳинд мутахассисларининг қатъияти

ISRO раҳбари ўз чиқишида ҳинд мутахассисларининг халқаро майдондаги нуфузи ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Хусусан, 2025-йил июн ойида SpaceX кемасида Халқаро космик станцияга (ХКС) йўл олган ҳинд астронавти Шубҳаншу Шукла иштирокидаги Axiom Миссион 4 тайёргарлиги жараёнида қизиқарли воқеа юз берган. Ҳиндистонлик экспертлар ракета тизимида сизиб чиқиш аниқланганидан сўнг, парвозни тўхтатишни талаб қилишган.

Қизиғи шундаки, SpaceX мутахассислари дастлаб бу муаммони аҳамиятсиз деб ҳисоблашган. Бироқ, В. Нараянан ва Ҳиндистон учувчи парвозлар маркази директори Д. К. Сингҳнинг қатъий талаби билан парвоз 11-июндан 25-июнга кўчирилган. Кейинги текширувлар натижасида ракетанинг асосий қувурларидан бирида ёриқ борлиги аниқланган. Бу воқеа ҳинд космик мактаби ва мутахассисларининг тайёргарлик даражаси жаҳон стандартларидан қолишмаслигини исботлади.

Шунга қарамай, Ҳиндистоннинг ички космик дастурида муаммолар йўқ эмас. 2025 ва 2026-йилларда мамлакатнинг асосий ишчи ракетаси ҳисобланган ПСЛВ ташувчиларининг кетма-кет икки марта муваффақиятсиз учирилиши соҳани бироз ортга сурди. ISRO раҳбариятининг маълум қилишича, ушбу авариялар сабаблари тўлиқ аниқланган ва айни пайтда ракеталарни қайта эксплуатацияга топшириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Гаганяан лойиҳаси эса барча тўсиқларга қарамай, Ҳиндистоннинг коинотдаги энг устувор вазифаси бўлиб қолмоқда.

ҲиндистонISROГаганяанКоинотSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаБугун, 20:27Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24Хитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиХитойнинг Лоонгсон компанияси 16 ядроли ва тежамкор 3К3000 процессорини тақдим этдиБугун, 18:28Аирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаАирбус А320 ўрнини босувчи янги авлод самолётини ишлаб чиқишга киришмоқдаБугун, 17:54Dragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиDragonфлй Энергй қаттиқ танали аккумуляторлар ишлаб чиқаришда инқилобий усулни патентладиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди