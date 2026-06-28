Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирди
"Ливерпул" клубининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп жамоанинг Арне Слот қўл остидаги омадсиз якунланган 2025-26-йилги мавсуми ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Германиялик мутахассис клубдаги кутилмаларнинг амалга ошмаганини тан олиб, янги тайинланган бош мураббий Андони Ираола учун жиддий огоҳлантириш берди. Унинг таъкидлашича, "Энфилд"да узоқ муддатли муваффақиятга эришиш учун фақатгина тактик маҳорат эмас, балки катта омад ҳам керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашрига берган интервюсида Клопп Слотнинг иккинчи мавсумидаги пасайиш сабабларини таҳлил қилди. Маълумот учун, Арне Слот "Ливерпул"да жами 113 та ўйин ўтказиб, 66 ғалаба, 18 дуранг ва 29 мағлубият қайд этди. Ўзининг дебют мавсумида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, кейинги мавсумни бирорта совринсиз якунлагани унинг истеъфосига сабаб бўлди.
"Нима бўлганидан аниқ хабарим йўқ, вазиятни баҳолаш учун жамоага етарлича яқин эмасман. Бир йил аввал чемпион бўлишганидан жуда хурсанд эдим, аммо кейинги йили нима нотўғри кетганини билмайман. Шубҳасиз, ўтган мавсумдан ҳеч кимнинг кўнгли тўлмади. Шунга қарамай, улар Чемпионлар лигасига йўлланма олишди ва бу ҳам катта муваффақият," — дея таъкидлади Клопп.
Руҳий зарбалар ва кутилмаган йўқотишларКлопп жамоанинг натижаларига майдон ташқарисидаги оғир вазиятлар ҳам таъсир қилганини алоҳида қайд этди. Хусусан, ўтган ёзда жамоа ҳужумчиси Диого Жота вафот этгани клуб учун тасаввур қилиб бўлмас даражадаги руҳий зарба бўлганини айтди. Бундай қайғули воқеалардан сўнг жамоани аввалги ҳолатига қайтариш ўта мушкул вазифадир.
"Ливерпул"да ўтган мавсум олдидан ҳеч ким кутмаган воқеалар содир бўлди. Бундай нарсалар билан курашиш жуда қийин. Мен у ерда айнан нималар кечганини билмайман, лекин ўтган мавсум ортда қолди ва энди улар келажакка қарашлари лозим," — дейди собиқ мураббий.
Эслатиб ўтамиз, Арне Слот 2015-йилдан 2024-йилгача жамоани бошқарган ва 8 та йирик соврин, жумладан, Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан Юрген Клоппнинг улкан соясида ишлашига тўғри келди. Эндиликда клуб раҳбарияти жамоани яна чўққига қайтариш учун Андони Ираолани тайинлади.
Янги мураббий ва омад омилиАндони Ираола "Борнмут"даги муваффақиятли фаолиятидан сўнг Мерсисайдга келди. У ўзининг собиқ клубида 127 ўйинда 48 ғалаба, 38 дуранг ва 41 мағлубият қайд этган. Клопп янги мураббийнинг салоҳиятига шубҳа қилмаса-да, "Энфилд"даги ишнинг ўзига хос мураккабликларини эслатиб ўтди.
"Энди жамоада янги мураббий — Андони Ираола. У ҳам Арне Слот каби ажойиб мутахассис, лекин ҳамма нарса бир-бирига мос тушиши керак. Узоқ вақт бирга ишлаш ва натижа кўрсатиш учун мураббийга омад ҳам кулиб боқиши шарт," — дея хулоса қилди Клопп.
Ҳозирда "Ливерпул" мухлислари янги мураббий қўл остида жамоанинг қайта тикланишини ва совринлар учун курашга қайтишини кутишмоқда. Ираола учун асосий вазифа нафақат тактик ўзгаришлар қилиш, балки жамоанинг руҳий ҳолатини ҳам барқарорлаштириш бўлади.
…