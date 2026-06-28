Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирди

·0·Спорт
Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирди

"Ливерпул" клубининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп жамоанинг Арне Слот қўл остидаги омадсиз якунланган 2025-26-йилги мавсуми ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Германиялик мутахассис клубдаги кутилмаларнинг амалга ошмаганини тан олиб, янги тайинланган бош мураббий Андони Ираола учун жиддий огоҳлантириш берди. Унинг таъкидлашича, "Энфилд"да узоқ муддатли муваффақиятга эришиш учун фақатгина тактик маҳорат эмас, балки катта омад ҳам керак бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашрига берган интервюсида Клопп Слотнинг иккинчи мавсумидаги пасайиш сабабларини таҳлил қилди. Маълумот учун, Арне Слот "Ливерпул"да жами 113 та ўйин ўтказиб, 66 ғалаба, 18 дуранг ва 29 мағлубият қайд этди. Ўзининг дебют мавсумида Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, кейинги мавсумни бирорта совринсиз якунлагани унинг истеъфосига сабаб бўлди.

"Нима бўлганидан аниқ хабарим йўқ, вазиятни баҳолаш учун жамоага етарлича яқин эмасман. Бир йил аввал чемпион бўлишганидан жуда хурсанд эдим, аммо кейинги йили нима нотўғри кетганини билмайман. Шубҳасиз, ўтган мавсумдан ҳеч кимнинг кўнгли тўлмади. Шунга қарамай, улар Чемпионлар лигасига йўлланма олишди ва бу ҳам катта муваффақият," — дея таъкидлади Клопп.

Руҳий зарбалар ва кутилмаган йўқотишлар

Клопп жамоанинг натижаларига майдон ташқарисидаги оғир вазиятлар ҳам таъсир қилганини алоҳида қайд этди. Хусусан, ўтган ёзда жамоа ҳужумчиси Диого Жота вафот этгани клуб учун тасаввур қилиб бўлмас даражадаги руҳий зарба бўлганини айтди. Бундай қайғули воқеалардан сўнг жамоани аввалги ҳолатига қайтариш ўта мушкул вазифадир.

"Ливерпул"да ўтган мавсум олдидан ҳеч ким кутмаган воқеалар содир бўлди. Бундай нарсалар билан курашиш жуда қийин. Мен у ерда айнан нималар кечганини билмайман, лекин ўтган мавсум ортда қолди ва энди улар келажакка қарашлари лозим," — дейди собиқ мураббий.

Эслатиб ўтамиз, Арне Слот 2015-йилдан 2024-йилгача жамоани бошқарган ва 8 та йирик соврин, жумладан, Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигасида ғолиб чиққан Юрген Клоппнинг улкан соясида ишлашига тўғри келди. Эндиликда клуб раҳбарияти жамоани яна чўққига қайтариш учун Андони Ираолани тайинлади.

Янги мураббий ва омад омили

Андони Ираола "Борнмут"даги муваффақиятли фаолиятидан сўнг Мерсисайдга келди. У ўзининг собиқ клубида 127 ўйинда 48 ғалаба, 38 дуранг ва 41 мағлубият қайд этган. Клопп янги мураббийнинг салоҳиятига шубҳа қилмаса-да, "Энфилд"даги ишнинг ўзига хос мураккабликларини эслатиб ўтди.

"Энди жамоада янги мураббий — Андони Ираола. У ҳам Арне Слот каби ажойиб мутахассис, лекин ҳамма нарса бир-бирига мос тушиши керак. Узоқ вақт бирга ишлаш ва натижа кўрсатиш учун мураббийга омад ҳам кулиб боқиши шарт," — дея хулоса қилди Клопп.

Ҳозирда "Ливерпул" мухлислари янги мураббий қўл остида жамоанинг қайта тикланишини ва совринлар учун курашга қайтишини кутишмоқда. Ираола учун асосий вазифа нафақат тактик ўзгаришлар қилиш, балки жамоанинг руҳий ҳолатини ҳам барқарорлаштириш бўлади.

ЛиверпулЮрген КлоппАрне СлотАндони ИраолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18Челси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиЧелси Гранит Хҳака трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 20:16Миср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинМиср терма жамоасида жиддий хавотир: Муҳаммад Салах Жахон чемпионати плей-оффини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 20:12ЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиЖЧ-2026 билан хайрлашган 16 жамоа маълум бўлдиБугун, 20:12Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Осиё терма жамоаларининг илк Жаҳон чемпионати қандай ўтган?Бугун, 20:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди