ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этди
ЖЧ-2026 1/16 финалида катта сенсация қайд этилди. Парагвай миллий жамоаси Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.
Драматик баҳсда VAR аралашуви, бекор қилинган гол ва дарвозабон Орландо Хильнинг ҳал қилувчи сейвлари учрашув тақдирини белгилади.
Энсисо ҳисобни очди
Учрашувда биринчи гол 42-дақиқада киритилди.
Парагвай ҳужумчиси Хулио Энсисо аниқ зарба йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Германия биринчи бўлимни 0:1 ҳисобида якунлади.
Ҳаверц мувозанатни тиклади
Иккинчи бўлим бошида Германия босимни кучайтирди.
Кай Ҳаверц гол уриб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1. Асосий вақтда бошқа гол кузатилмади ва учрашув қўшимча бўлимларга ўтди.
Германиянинг голи VARдан кейин бекор қилинди
Қўшимча вақтнинг 102-дақиқасида Жонатан Та Германияни олдинга олиб чиққан эди.
Бироқ VAR вазиятни қайта кўриб чиқди. Вальдемар Антон гол эпизодида дарвозабонга халақит бергани аниқланиб, гол бекор қилинди.
Германия қувончи узоққа чўзилмади — VAR қарори баҳсни яна 1:1 ҳисобида давом эттирди.
Қолган дақиқаларда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади.
Орландо Хиль қаҳрамонга айланди
Пенальтилар сериясида Парагвай дарвозабони Орландо Хиль учрашувнинг асосий қаҳрамони бўлди.
У:
Кай Ҳаверцнинг зарбасини қайтарди;
Ник Вольтемаденинг пенальтисини ҳам бартараф этди.
Жонатан Та эса ўз зарбасида дарвозани аниқ нишонга ололмади.
Парагвай 1/8 финалда
Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Германия — Парагвай — 1:1
Пенальтилар серияси — 3:4
Голлар: Энсисо, 42 — Ҳаверц.
Шу тариқа, Германия турнирни тарк этди, Парагвай эса Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига йўл олди.
Плей-оффнинг яна бир катта сенсацияси
Германия таркиб ва тажриба жиҳатидан фаворит ҳисобланган эди. Бироқ Парагвай интизомли ўйини, руҳий барқарорлиги ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари орқали кучли рақибни турнирдан чиқарди.
Сизнингча, Парагвайнинг сенсацион юриши қаергача давом этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…