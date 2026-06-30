ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этди

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этди

ЖЧ-2026 1/16 финалида катта сенсация қайд этилди. Парагвай миллий жамоаси Германияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритди.

Драматик баҳсда VAR аралашуви, бекор қилинган гол ва дарвозабон Орландо Хильнинг ҳал қилувчи сейвлари учрашув тақдирини белгилади.

Энсисо ҳисобни очди

Учрашувда биринчи гол 42-дақиқада киритилди.

Парагвай ҳужумчиси Хулио Энсисо аниқ зарба йўллаб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Германия биринчи бўлимни 0:1 ҳисобида якунлади.

Ҳаверц мувозанатни тиклади

Иккинчи бўлим бошида Германия босимни кучайтирди.

Кай Ҳаверц гол уриб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1. Асосий вақтда бошқа гол кузатилмади ва учрашув қўшимча бўлимларга ўтди.

Германиянинг голи VARдан кейин бекор қилинди

Қўшимча вақтнинг 102-дақиқасида Жонатан Та Германияни олдинга олиб чиққан эди.

Бироқ VAR вазиятни қайта кўриб чиқди. Вальдемар Антон гол эпизодида дарвозабонга халақит бергани аниқланиб, гол бекор қилинди.

Германия қувончи узоққа чўзилмади — VAR қарори баҳсни яна 1:1 ҳисобида давом эттирди.

Қолган дақиқаларда ҳам жамоалар ғолибни аниқлай олмади.

Орландо Хиль қаҳрамонга айланди

Пенальтилар сериясида Парагвай дарвозабони Орландо Хиль учрашувнинг асосий қаҳрамони бўлди.

У:

  • Кай Ҳаверцнинг зарбасини қайтарди;

  • Ник Вольтемаденинг пенальтисини ҳам бартараф этди.

Жонатан Та эса ўз зарбасида дарвозани аниқ нишонга ололмади.

Парагвай 1/8 финалда

Пенальтилар сериясида Парагвай 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди.

ЖЧ-2026. 1/16 финал

Германия — Парагвай — 1:1
Пенальтилар серияси — 3:4

Голлар: Энсисо, 42 — Ҳаверц.

Шу тариқа, Германия турнирни тарк этди, Парагвай эса Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалига йўл олди.

Плей-оффнинг яна бир катта сенсацияси

Германия таркиб ва тажриба жиҳатидан фаворит ҳисобланган эди. Бироқ Парагвай интизомли ўйини, руҳий барқарорлиги ва дарвозабоннинг ишончли ҳаракатлари орқали кучли рақибни турнирдан чиқарди.

Сизнингча, Парагвайнинг сенсацион юриши қаергача давом этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинАрсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинБугун, 02:56Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Бугун, 02:37Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиБугун, 01:38Астон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиАстон Вилла Морган Роджерс учун рекорд даражадаги трансфер нархини белгиладиБугун, 01:15Германия — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиГермания — Парагвай: 1/8 финал йўлланмаси учун таркиблар эълон қилиндиБугун, 01:04Германия ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингГермания ва Парагвай ўйинини сайтимизда жонли кузатиб борингБугун, 01:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди