Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирди

·57·Спорт
Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирди

Бразилия миллий жамоасининг Японияга қарши ЖЧ-2026 1/16 финал баҳсида Неймарнинг майдонга тушмагани мухлислар орасида кўп саволларга сабаб бўлди.

Учрашувдан сўнг бош мураббий Карло Анчелотти бу қарорнинг сабабини очиқлаб, Неймарни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраганини маълум қилди.

Неймар 60-65-дақиқаларда тушиши мумкин эди

Анчелотти ўйин давомида Неймар билан гаплашганини ва уни иккинчи бўлим ўрталарида майдонга тушириш режаси бўлганини айтди.

«Биз Неймарни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраётган эдик. У 60 ёки 65-дақиқаларда майдонга тушиши мумкин эди», — деди мутахассис.

Аммо ўйиндаги вазият ўзгаргач, мураббий режани алмаштирган.

Ҳисоб тенглашгач, тактика ўзгартирилмади

Анчелоттининг сўзларига кўра, Бразилия ҳисобни тенглаштиргандан кейин жамоа ўйинни назорат қила бошлаган.

Шу сабаб мураббий тактик тузилишга аралашмаслик ва майдондаги мувозанатни сақлаб қолишга қарор қилган.

«Биз ҳисобни тенглаштирдик ва жамоа ўйинни назорат қилаётгани учун тактик тузилишни ўзгартирмасликка қарор қилдим», — деди Анчелотти.

Захирада ҳам кучли футболчилар бор

Италиялик мутахассис Бразилиянинг таркибида рақобат жуда юқори эканини алоҳида таъкидлади.

Унинг фикрича, жамоанинг катта устунлиги шундаки, нафақат асосий таркибда, балки захира ўриндиғида ҳам юқори савияли футболчилар бор.

«Майдонда ҳам, захира ўриндиғида ҳам бизда етарлича кучли футболчилар бор. Ҳар бир футболчининг юқори даражада эканини қадрлашимиз керак», — деди у.

Япония осон рақиб бўлмаган

Анчелотти Япония терма жамоасини ҳам юқори баҳолади.

У осиёликларни яхши ташкил этилган, интизомли ва рақиб учун жуда ноқулай жамоа деб атади.

«Бу жуда масъулиятли ўйин эди. Япония яхши ташкил этилган ва жуда ноқулай рақиб», — деди Бразилия устози.

Қарор тўғри бўлганми?

Неймар каби катта тажрибага эга футболчининг захирада қолиши табиий равишда муҳокамаларни кучайтирди.

Бир томондан, Анчелотти эҳтимолий қўшимча вақтни ўйлаган. Иккинчи томондан эса, Бразилия ўйинни назорат қилаётгани учун мавжуд таркибни ўзгартиришни хатарли деб билган.

Сизнингча, Неймарни майдонга тушириш керакмиди ёки Анчелотти тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

НеймарКарло АнчелоттиБразилияЯпония
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиБугун, 05:18Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиЯпония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтдиБугун, 05:13ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиБугун, 04:43Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинАрсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинБугун, 02:56Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Карло Анчелотти нима учун Неймарни Японияга қарши ўйинда майдонга туширмади?Бугун, 02:37Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид ёш юлдуз устидан назоратни сақлаб қолдиБугун, 01:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди