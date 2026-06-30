Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирди
Бразилия миллий жамоасининг Японияга қарши ЖЧ-2026 1/16 финал баҳсида Неймарнинг майдонга тушмагани мухлислар орасида кўп саволларга сабаб бўлди.
Учрашувдан сўнг бош мураббий Карло Анчелотти бу қарорнинг сабабини очиқлаб, Неймарни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраганини маълум қилди.
Неймар 60-65-дақиқаларда тушиши мумкин эди
Анчелотти ўйин давомида Неймар билан гаплашганини ва уни иккинчи бўлим ўрталарида майдонга тушириш режаси бўлганини айтди.
«Биз Неймарни эҳтимолий қўшимча бўлимлар учун асраётган эдик. У 60 ёки 65-дақиқаларда майдонга тушиши мумкин эди», — деди мутахассис.
Аммо ўйиндаги вазият ўзгаргач, мураббий режани алмаштирган.
Ҳисоб тенглашгач, тактика ўзгартирилмади
Анчелоттининг сўзларига кўра, Бразилия ҳисобни тенглаштиргандан кейин жамоа ўйинни назорат қила бошлаган.
Шу сабаб мураббий тактик тузилишга аралашмаслик ва майдондаги мувозанатни сақлаб қолишга қарор қилган.
«Биз ҳисобни тенглаштирдик ва жамоа ўйинни назорат қилаётгани учун тактик тузилишни ўзгартирмасликка қарор қилдим», — деди Анчелотти.
Захирада ҳам кучли футболчилар бор
Италиялик мутахассис Бразилиянинг таркибида рақобат жуда юқори эканини алоҳида таъкидлади.
Унинг фикрича, жамоанинг катта устунлиги шундаки, нафақат асосий таркибда, балки захира ўриндиғида ҳам юқори савияли футболчилар бор.
«Майдонда ҳам, захира ўриндиғида ҳам бизда етарлича кучли футболчилар бор. Ҳар бир футболчининг юқори даражада эканини қадрлашимиз керак», — деди у.
Япония осон рақиб бўлмаган
Анчелотти Япония терма жамоасини ҳам юқори баҳолади.
У осиёликларни яхши ташкил этилган, интизомли ва рақиб учун жуда ноқулай жамоа деб атади.
«Бу жуда масъулиятли ўйин эди. Япония яхши ташкил этилган ва жуда ноқулай рақиб», — деди Бразилия устози.
Қарор тўғри бўлганми?
Неймар каби катта тажрибага эга футболчининг захирада қолиши табиий равишда муҳокамаларни кучайтирди.
Бир томондан, Анчелотти эҳтимолий қўшимча вақтни ўйлаган. Иккинчи томондан эса, Бразилия ўйинни назорат қилаётгани учун мавжуд таркибни ўзгартиришни хатарли деб билган.
Сизнингча, Неймарни майдонга тушириш керакмиди ёки Анчелотти тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…