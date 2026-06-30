Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтди

·48·Спорт
Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтди

Япония миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги юриши 1/16 финалда якунланди. Ҳажиме Мориясу шогирдлари Бразилияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этди.

Учрашувдан кейин Япония бош мураббийи барча масъулиятни ўз зиммасига олди, мухлислардан узр сўради ва жамоа янада кучлироқ қайтишини таъкидлади.

«Ғалаба қозона олмаганимиздан афсусдаман»

Мориясу аввало Япония мухлисларига мурожаат қилди.

«Барча япон мухлислари учун ғалаба қозона олмаганимиздан жуда афсусдаман. Бош мураббий сифатида барча масъулиятни ўз зиммамга оламан ва ҳаммадан узр сўрайман», — деди у.

Мураббийнинг бу сўзлари жамоанинг натижасидан қанчалик қаттиқ таъсирланганини кўрсатди.

Хьюстондаги мухлисларга алоҳида миннатдорлик

Япония бош мураббийи стадионга келиб, жамоани қўллаб-қувватлаган мухлисларга раҳмат айтди.

Шунингдек, Япония ва дунёнинг турли бурчакларида тун бўлишига қарамай, ўйинни телевизор ва интернет орқали кузатган мухлисларни ҳам эслаб ўтди.

«Бизга далда берган барча инсонларга миннатдорчилик билдираман», — деди Мориясу.

«Мусобақани шу босқичда якунлаш оғир»

Япония 1/16 финалда Бразилияга муносиб қаршилик кўрсатди, аммо 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.

Мориясунинг айтишича, футболчилар бутун турнир давомида бор кучини берган.

У жамоанинг:

  • ҳар бир машғулотда;

  • ҳар бир учрашувда;

  • бутун тайёргарлик жараёнида

катта фидойилик кўрсатганини таъкидлади.

Футболчилар охиригача курашди

Бош мураббий нафақат футболчиларни, балки мураббийлар штаби ва жамоа атрофида ишлаган барча мутахассисларни ҳам алоҳида тилга олди.

«Биз қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Футболчилар ҳар бир машғулотда ҳам, бугунги учрашувда ҳам бор кучини берди», — деди у.

Мағлубият мотивацияга айланади

Мориясу ҳозир жамоа қаттиқ тушкун ҳолатда эканини яширмади.

Бироқ у бу натижани қабул қилиш ва келажакда кучлироқ бўлиш учун ундан тўғри хулоса чиқариш кераклигини таъкидлади.

«Бу натижани қабул қилиб, янада кучлироқ қайтиш учун ундан мотивация сифатида фойдаланамиз».

Япониянинг мундиалдаги юриши якунланди

Япония гуруҳ босқичида ўзига хос интизомли ва жамоавий ўйини билан эътибор тортди. Бразилияга қарши баҳсда ҳам осиёликлар фаворитга осон таслим бўлмади.

Бироқ плей-оффда битта хатонинг ўзи ҳал қилувчи бўлди ва Япония мундиал билан хайрлашди.

Сизнингча, Япония Бразилияга қарши ўйинда нимада камчиликка йўл қўйди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

ЯпонияБразилияХаджиме МориясуХьюстонХьюстон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. 1/16 финал. Бразилия - Япония 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 05:40Бразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБразилияни 1/8 финалга олиб чиққан гол муаллифи Мартинеллининг иқрориБугун, 05:30ЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиЖЧ-2026 1/16 финалида Бразилия қаҳрамони кутилмаган футболчи бўлдиБугун, 05:18Анчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиАнчелотти Неймар нега Японияга қарши ўйнамаганини тушунтирдиБугун, 04:59ЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиЖЧ-2026. Парагвай Германияни пенальтиларда сенсацион тарзда мағлуб этдиБугун, 04:43Арсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинАрсенал ва Борнмут ўртасида трансфер можароси: Алекс Скотт учун кураш қизғинБугун, 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди