Япония бош мураббийи Бразилияга мағлуб бўлгач "кутилмаган гап"ни айтди
Япония миллий жамоасининг ЖЧ-2026даги юриши 1/16 финалда якунланди. Ҳажиме Мориясу шогирдлари Бразилияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этди.
Учрашувдан кейин Япония бош мураббийи барча масъулиятни ўз зиммасига олди, мухлислардан узр сўради ва жамоа янада кучлироқ қайтишини таъкидлади.
«Ғалаба қозона олмаганимиздан афсусдаман»
Мориясу аввало Япония мухлисларига мурожаат қилди.
«Барча япон мухлислари учун ғалаба қозона олмаганимиздан жуда афсусдаман. Бош мураббий сифатида барча масъулиятни ўз зиммамга оламан ва ҳаммадан узр сўрайман», — деди у.
Мураббийнинг бу сўзлари жамоанинг натижасидан қанчалик қаттиқ таъсирланганини кўрсатди.
Хьюстондаги мухлисларга алоҳида миннатдорлик
Япония бош мураббийи стадионга келиб, жамоани қўллаб-қувватлаган мухлисларга раҳмат айтди.
Шунингдек, Япония ва дунёнинг турли бурчакларида тун бўлишига қарамай, ўйинни телевизор ва интернет орқали кузатган мухлисларни ҳам эслаб ўтди.
«Бизга далда берган барча инсонларга миннатдорчилик билдираман», — деди Мориясу.
«Мусобақани шу босқичда якунлаш оғир»
Япония 1/16 финалда Бразилияга муносиб қаршилик кўрсатди, аммо 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
Мориясунинг айтишича, футболчилар бутун турнир давомида бор кучини берган.
У жамоанинг:
ҳар бир машғулотда;
ҳар бир учрашувда;
бутун тайёргарлик жараёнида
катта фидойилик кўрсатганини таъкидлади.
Футболчилар охиригача курашди
Бош мураббий нафақат футболчиларни, балки мураббийлар штаби ва жамоа атрофида ишлаган барча мутахассисларни ҳам алоҳида тилга олди.
«Биз қўлимиздан келган барча ишни қилдик. Футболчилар ҳар бир машғулотда ҳам, бугунги учрашувда ҳам бор кучини берди», — деди у.
Мағлубият мотивацияга айланади
Мориясу ҳозир жамоа қаттиқ тушкун ҳолатда эканини яширмади.
Бироқ у бу натижани қабул қилиш ва келажакда кучлироқ бўлиш учун ундан тўғри хулоса чиқариш кераклигини таъкидлади.
«Бу натижани қабул қилиб, янада кучлироқ қайтиш учун ундан мотивация сифатида фойдаланамиз».
Япониянинг мундиалдаги юриши якунланди
Япония гуруҳ босқичида ўзига хос интизомли ва жамоавий ўйини билан эътибор тортди. Бразилияга қарши баҳсда ҳам осиёликлар фаворитга осон таслим бўлмади.
Бироқ плей-оффда битта хатонинг ўзи ҳал қилувчи бўлди ва Япония мундиал билан хайрлашди.
Сизнингча, Япония Бразилияга қарши ўйинда нимада камчиликка йўл қўйди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…