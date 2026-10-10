Лаос терма жамоаси футболчиси келишилган ўйинлар можароси сабабли қамоққа олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лаос миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Соукпхачан Луентала келишилган ўйинлар ва букмекерлик коррупсияси билан боғлиқ жиноятларда гумонланиб, ҳибсга олинди.
- 24 ёшли футболчи хорижий букмекерлик синдикати манфаатлари йўлида ўйин натижаларини манипуляция қилишда айбланмоқда.
- Лаос футбол федерацияси ушбу ҳолат юзасидан ички текширув ўтказиб, далилларни ҳуқуқ-тартибот органларига топширди.
Осиё футболида келишилган ўйинлар ва букмекерлик коррупцияси билан боғлиқ навбатдаги шов-шувли жанжал авж олди. Буюк Британиянинг нуфузли The Guardian нашри хабарига кўра, Лаос миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Соукпхачан Луэнтала халқаро мусобақа доирасидаги ўйинлар натижасини қасддан манипуляция қилишда айбланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинди.
Маълумотларга кўра, маҳаллий «Салаван Юнайтед» клуби шарафини ҳимоя қилувчи 24 ёшли футболчи хорижий букмекерлик синдикати манфаатлари йўлида хизмат қилганликда гумон қилинмоқда.
Вьетнам синдикати ва полиция тергови
Ҳодиса юзасидан олиб борилаётган суриштирувлар халқаро ноқонуний тармоқлар фаолиятига бориб тақалмоқда:
Букмекерлар билан тил бириктириш: Тергов тахминига кўра, Луэнтала Вьетнам ҳудудида яширин фаолият юритувчи ноқонуний букмекерлик гуруҳи билан бевосита алоқага киришиб, миллий терма иштирокидаги учрашувлар натижасини олдиндан келишиб олишга кўмаклашган;
Федерациянинг қатъий позицияси: Лаос футбол федерацияси (LFF) гуруҳ босқичидаги шубҳали ҳаракатлар бўйича зудлик билан ички текширув ўтказди ва тўпланган барча далилий материалларни расман ҳуқуқ-тартибот органларига топширди;
Оммавий сўроқлар: Мусобақадан сўнг пойтахтга қайтган Лаос миллий терма жамоасининг бир неча нафар футболчиси полиция бўлимига чақирилиб, улардан кўрсатма олинган.
Шармандали мағлубиятлар ва рекорд тўплар фарқи
Шубҳалар бежиз юзага келмаган — август ойи бошида Мьянмада бўлиб ўтган АСЕАН чемпионати баҳсларида Лаос термаси кутилмаган даражада шармандали ҳисобларда мағлуб бўлди:
Таиландга қарши баҳс: 0:5 ҳисобида тор-мор этилди;
Малайзия билан тўқнашув: Рақибга 0:4 ҳисобида имконият бой берилди;
Филиппинга қарши ўйин: 1:4 ҳисобидаги мағлубият қайд этилди;
Мьянма билан баҳс: Мезбонлардан нақд 7 та тўп ўтказиб юборилиб, 2:7 ҳисобида ютқазилди.
LFF расмийлари мазкур ҳисоблар шунчаки спортдаги омадсизлик эмас, балки аниқ сценарий асосида бажарилган қасддан хатолар натижаси бўлиши мумкинлигини тасдиқлаган.
Айни пайтда тергов ишлари давом этмоқда. Агар футболчининг айби тўлиқ исботланса, у нафақат узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилиниши, балки ФИФА томонидан умрбод футболдан четлатилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…