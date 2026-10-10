Лаос терма жамоаси футболчиси келишилган ўйинлар можароси сабабли қамоққа олинди

·29·Спорт
Лаос терма жамоаси футболчиси келишилган ўйинлар можароси сабабли қамоққа олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лаос миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Соукпхачан Луентала келишилган ўйинлар ва букмекерлик коррупсияси билан боғлиқ жиноятларда гумонланиб, ҳибсга олинди.
  • 24 ёшли футболчи хорижий букмекерлик синдикати манфаатлари йўлида ўйин натижаларини манипуляция қилишда айбланмоқда.
  • Лаос футбол федерацияси ушбу ҳолат юзасидан ички текширув ўтказиб, далилларни ҳуқуқ-тартибот органларига топширди.

Осиё футболида келишилган ўйинлар ва букмекерлик коррупцияси билан боғлиқ навбатдаги шов-шувли жанжал авж олди. Буюк Британиянинг нуфузли The Guardian нашри хабарига кўра, Лаос миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Соукпхачан Луэнтала халқаро мусобақа доирасидаги ўйинлар натижасини қасддан манипуляция қилишда айбланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинди.

Маълумотларга кўра, маҳаллий «Салаван Юнайтед» клуби шарафини ҳимоя қилувчи 24 ёшли футболчи хорижий букмекерлик синдикати манфаатлари йўлида хизмат қилганликда гумон қилинмоқда.

Вьетнам синдикати ва полиция тергови

Ҳодиса юзасидан олиб борилаётган суриштирувлар халқаро ноқонуний тармоқлар фаолиятига бориб тақалмоқда:

  • Букмекерлар билан тил бириктириш: Тергов тахминига кўра, Луэнтала Вьетнам ҳудудида яширин фаолият юритувчи ноқонуний букмекерлик гуруҳи билан бевосита алоқага киришиб, миллий терма иштирокидаги учрашувлар натижасини олдиндан келишиб олишга кўмаклашган;

  • Федерациянинг қатъий позицияси: Лаос футбол федерацияси (LFF) гуруҳ босқичидаги шубҳали ҳаракатлар бўйича зудлик билан ички текширув ўтказди ва тўпланган барча далилий материалларни расман ҳуқуқ-тартибот органларига топширди;

  • Оммавий сўроқлар: Мусобақадан сўнг пойтахтга қайтган Лаос миллий терма жамоасининг бир неча нафар футболчиси полиция бўлимига чақирилиб, улардан кўрсатма олинган.

Шармандали мағлубиятлар ва рекорд тўплар фарқи

Шубҳалар бежиз юзага келмаган — август ойи бошида Мьянмада бўлиб ўтган АСЕАН чемпионати баҳсларида Лаос термаси кутилмаган даражада шармандали ҳисобларда мағлуб бўлди:

  • Таиландга қарши баҳс: 0:5 ҳисобида тор-мор этилди;

  • Малайзия билан тўқнашув: Рақибга 0:4 ҳисобида имконият бой берилди;

  • Филиппинга қарши ўйин: 1:4 ҳисобидаги мағлубият қайд этилди;

  • Мьянма билан баҳс: Мезбонлардан нақд 7 та тўп ўтказиб юборилиб, 2:7 ҳисобида ютқазилди.

LFF расмийлари мазкур ҳисоблар шунчаки спортдаги омадсизлик эмас, балки аниқ сценарий асосида бажарилган қасддан хатолар натижаси бўлиши мумкинлигини тасдиқлаган.

Айни пайтда тергов ишлари давом этмоқда. Агар футболчининг айби тўлиқ исботланса, у нафақат узоқ муддатли қамоқ жазосига ҳукм қилиниши, балки ФИФА томонидан умрбод футболдан четлатилиши кутилмоқда.

Лаос миллий терма жамоасиСоукпхачан ЛуэнталаЛаос футбол федерацияси (LFF)Вьетнам синдикати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этди17 август 22:44«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди2 октябр 15:21Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиКриштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди7 октябр 07:04Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олди29 сентябр 17:27Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиЖуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб берди12 июл 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди