Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақа

·51·Спорт
Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбийларидан ташкил топган мерганлар терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган ИИИ Халқаро мерганлар мусобақасида 678,4 балл тўплаб, биринчи ўринни эгаллади.
  • Бу Ўзбекистон вакилларининг ушбу нуфузли мусобақада кетма-кет иккинчи йил чемпион бўлишини таъминлади.
  • 8 давлатдан 28 та жамоа иштирок этган мусобақада Ўзбекистон жамоаси Ветнамдан 11,8 балл юқори натижа кўрсатди.

Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбийларидан ташкил топган мерганлар терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган III Халқаро мерганлар мусобақасида яна бир бор биринчи ўринни эгаллади. Эътиборлиси, ўзбекистонликлар бу натижани кетма-кет иккинчи йил қайд этди ва мусобақадаги умумий иштирок натижасини янада яхшилади.

Жорий йилнинг 3–10 сентябрь кунлари Жанубий Кореянинг Кёнгги провинциясидаги Гвангжу шаҳрида ўтказилган нуфузли мусобақада 8 давлатдан 28 та жамоа иштирок этди. Ўзбекистон вакиллари якуний натижага кўра 678,4 балл тўплаб, хорижий давлатларнинг 13 та жамоаси орасида биринчи ўринни қўлга киритди.

28 та жамоа қатнашган мусобақада Ўзбекистон биринчи бўлди

Мусобақа Корея армияси Махсус операциялар кучлари қўмондонлиги томонидан ташкил этилди. Унда мезбон Жанубий Кореядан ташқари Ўзбекистон, Вьетнам, Бирлашган Араб Амирликлари, Мўғулистон, Туркия, Камбоджа ва Қозоғистон жамоалари иштирок этди.

Жами 28 та жамоадан 15 таси Жанубий Кореяга, 3 таси Ўзбекистонга, 3 таси Вьетнамга, 2 таси БААга ва 2 таси Мўғулистонга тегишли бўлган. Туркия, Камбоджа ва Қозоғистондан эса биттадан жамоа қатнашган.

Якуний натижалар қуйидагича кўриниш олган:

Ўрин

Давлат

Натижа

1-ўрин

Ўзбекистон

678,4 балл

2-ўрин

Вьетнам

666,6 балл

3-ўрин

Туркия

471,1 балл

Шу тариқа Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни эгаллаган Вьетнам вакилларидан 11,8 балл юқори натижа қайд этган.

Бу ғалабанинг энг муҳим жиҳати — кетма-кетлик

Ўзбекистон ҳарбийларининг Жанубий Кореядаги ушбу мусобақадаги натижаси бир марталик муваффақият билан чекланмайди.

Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон жамоаси мусобақада 2024 йилда иккинчи ўринни эгаллаган. 2025 йилда эса биринчи ўринни қўлга киритган. 2026 йилги натижа билан жамоа чемпионликни яна бир бор тасдиқлади.

Бу динамикани шартли равишда қуйидагича ифодалаш мумкин:

2024 йил — 2-ўрин → 2025 йил — 1-ўрин → 2026 йил — 1-ўрин.

Шунинг учун Жанубий Кореядаги навбатдаги ғалаба Ўзбекистон ҳарбийларининг ушбу халқаро майдондаги натижалари изчил яхшиланиб бораётганини кўрсатувчи рақамли факт сифатида эътиборга молик.

Мусобақа оддий спорт беллашуви бўлмаган

Ташкилотчилар мусобақани 20 та махсус шартдан иборат дастур асосида ўтказган. Машғулотлар турли муҳит ва вақт шароитларини қамраб олган.

Расмий маълумотда қайд этилишича, жорий йилги шартларнинг бирортаси ўтган йилги машқларнинг айнан такрори бўлмаган. Шунингдек, ҳар бир шартнинг мазмуни иштирокчиларга уни бажариш бошланишидан олдин маълум қилинган.

Мусобақанинг яна бир ўзига хос жиҳати — нишонларнинг сезиларли қисми ҳаракатланувчи ва ҳаводаги объектлардан иборат бўлгани. Расмий маълумотга кўра, улар умумий нишонларнинг 40 фоизини ташкил этган.

Бу эса иштирокчилардан нафақат аниқлик, балки юқори даражадаги диққат, чидамлилик ва турли шароитларга мослаша олиш қобилиятини ҳам талаб қилган.

Натижа рақамларда нимани кўрсатади?

Ўзбекистон жамоасининг 678,4 баллик натижаси Вьетнам жамоасининг 666,6 баллик кўрсаткичидан юқори бўлди.

Энг қизиқ жиҳатлардан бири — учинчи ўриндаги Туркия жамоаси 471,1 балл тўплаган. Яъни биринчи ва иккинчи ўринлар учун кураш анча яқин кечган бўлса, Ўзбекистон ва Вьетнам натижаси учинчи ўриндан сезиларли юқори бўлган.

Шу билан бирга, мусобақада Жанубий Кореянинг 15 та жамоаси иштирок этгани унинг рақобат даражаси ва кўламини янада оширади. Ўзбекистон жамоаси эса хорижий давлатлар вакиллари орасида биринчи натижани қайд этган.

Ўзбекистон ҳарбийларининг халқаро мусобақалардаги иштироки давом этмоқда

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчилари турли халқаро ҳарбий-спорт мусобақаларида иштирок этиб келмоқда.

Жанубий Кореядаги мусобақа эса профессионал тайёргарлик, жамоавий ҳамкорлик, юқори диққат ва босим остида вазифани бажариш каби кўникмаларни комплекс равишда синовдан ўтказиши билан ажралиб туради.

2026 йилги натижа шу жиҳатдан ҳам муҳим: Ўзбекистон вакиллари 2024 йилдаги иккинчи ўриндан кейин 2025 ва 2026 йилларда чемпионликни қўлга киритди.

Қисқа хулоса

Жанубий Кореядаги III Халқаро мерганлар мусобақаси Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси учун навбатдаги йирик халқаро синов бўлди.

28 та жамоа иштирок этган мусобақада — 678,4 балл билан биринчи ўрин.

2024 йилда — иккинчи ўрин.
2025 йилда — чемпионлик.
2026 йилда — яна чемпионлик.

Ўзбекистон ҳарбийларининг Жанубий Кореядаги натижаси шу тариқа кетма-кет икки йиллик чемпионлик билан тўлдирилди. Бу эса мамлакат вакилларининг халқаро ҳарбий-спорт мусобақаларидаги натижаларини яна бир бор кенг жамоатчилик эътиборига олиб чиқди.

III Халқаро мерганлар мусобақасиЎзбекистон Мудофаа вазирлигиЖанубий КореяВьетнам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!«Барселона» истеъдоди янги танлов қилди: У билан 2030 йилгача янги битим тузилди!Бугун, 16:07«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилдиБугун, 16:02Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Бугун, 15:57Гарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиГарри Кейн Ламин Ямалнинг сўзларига вазмин муносабат билдирдиБугун, 15:34Ламин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиЛамин Ямал Маркус Рэшфорднинг Эль Класикодаги бошланғич қийинчиликлари ҳақида гапирдиБугун, 14:11Фермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиФермин Лопес Испания термасига қайтгани ҳақида гапирдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг