Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақа
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбийларидан ташкил топган мерганлар терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган ИИИ Халқаро мерганлар мусобақасида 678,4 балл тўплаб, биринчи ўринни эгаллади.
- Бу Ўзбекистон вакилларининг ушбу нуфузли мусобақада кетма-кет иккинчи йил чемпион бўлишини таъминлади.
- 8 давлатдан 28 та жамоа иштирок этган мусобақада Ўзбекистон жамоаси Ветнамдан 11,8 балл юқори натижа кўрсатди.
Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбийларидан ташкил топган мерганлар терма жамоаси Жанубий Кореяда ўтказилган III Халқаро мерганлар мусобақасида яна бир бор биринчи ўринни эгаллади. Эътиборлиси, ўзбекистонликлар бу натижани кетма-кет иккинчи йил қайд этди ва мусобақадаги умумий иштирок натижасини янада яхшилади.
Жорий йилнинг 3–10 сентябрь кунлари Жанубий Кореянинг Кёнгги провинциясидаги Гвангжу шаҳрида ўтказилган нуфузли мусобақада 8 давлатдан 28 та жамоа иштирок этди. Ўзбекистон вакиллари якуний натижага кўра 678,4 балл тўплаб, хорижий давлатларнинг 13 та жамоаси орасида биринчи ўринни қўлга киритди.
28 та жамоа қатнашган мусобақада Ўзбекистон биринчи бўлди
Мусобақа Корея армияси Махсус операциялар кучлари қўмондонлиги томонидан ташкил этилди. Унда мезбон Жанубий Кореядан ташқари Ўзбекистон, Вьетнам, Бирлашган Араб Амирликлари, Мўғулистон, Туркия, Камбоджа ва Қозоғистон жамоалари иштирок этди.
Жами 28 та жамоадан 15 таси Жанубий Кореяга, 3 таси Ўзбекистонга, 3 таси Вьетнамга, 2 таси БААга ва 2 таси Мўғулистонга тегишли бўлган. Туркия, Камбоджа ва Қозоғистондан эса биттадан жамоа қатнашган.
Якуний натижалар қуйидагича кўриниш олган:
Ўрин
Давлат
Натижа
1-ўрин
Ўзбекистон
678,4 балл
2-ўрин
Вьетнам
666,6 балл
3-ўрин
Туркия
471,1 балл
Шу тариқа Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни эгаллаган Вьетнам вакилларидан 11,8 балл юқори натижа қайд этган.
Бу ғалабанинг энг муҳим жиҳати — кетма-кетлик
Ўзбекистон ҳарбийларининг Жанубий Кореядаги ушбу мусобақадаги натижаси бир марталик муваффақият билан чекланмайди.
Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон жамоаси мусобақада 2024 йилда иккинчи ўринни эгаллаган. 2025 йилда эса биринчи ўринни қўлга киритган. 2026 йилги натижа билан жамоа чемпионликни яна бир бор тасдиқлади.
Бу динамикани шартли равишда қуйидагича ифодалаш мумкин:
2024 йил — 2-ўрин → 2025 йил — 1-ўрин → 2026 йил — 1-ўрин.
Шунинг учун Жанубий Кореядаги навбатдаги ғалаба Ўзбекистон ҳарбийларининг ушбу халқаро майдондаги натижалари изчил яхшиланиб бораётганини кўрсатувчи рақамли факт сифатида эътиборга молик.
Мусобақа оддий спорт беллашуви бўлмаган
Ташкилотчилар мусобақани 20 та махсус шартдан иборат дастур асосида ўтказган. Машғулотлар турли муҳит ва вақт шароитларини қамраб олган.
Расмий маълумотда қайд этилишича, жорий йилги шартларнинг бирортаси ўтган йилги машқларнинг айнан такрори бўлмаган. Шунингдек, ҳар бир шартнинг мазмуни иштирокчиларга уни бажариш бошланишидан олдин маълум қилинган.
Мусобақанинг яна бир ўзига хос жиҳати — нишонларнинг сезиларли қисми ҳаракатланувчи ва ҳаводаги объектлардан иборат бўлгани. Расмий маълумотга кўра, улар умумий нишонларнинг 40 фоизини ташкил этган.
Бу эса иштирокчилардан нафақат аниқлик, балки юқори даражадаги диққат, чидамлилик ва турли шароитларга мослаша олиш қобилиятини ҳам талаб қилган.
Натижа рақамларда нимани кўрсатади?
Ўзбекистон жамоасининг 678,4 баллик натижаси Вьетнам жамоасининг 666,6 баллик кўрсаткичидан юқори бўлди.
Энг қизиқ жиҳатлардан бири — учинчи ўриндаги Туркия жамоаси 471,1 балл тўплаган. Яъни биринчи ва иккинчи ўринлар учун кураш анча яқин кечган бўлса, Ўзбекистон ва Вьетнам натижаси учинчи ўриндан сезиларли юқори бўлган.
Шу билан бирга, мусобақада Жанубий Кореянинг 15 та жамоаси иштирок этгани унинг рақобат даражаси ва кўламини янада оширади. Ўзбекистон жамоаси эса хорижий давлатлар вакиллари орасида биринчи натижани қайд этган.
Ўзбекистон ҳарбийларининг халқаро мусобақалардаги иштироки давом этмоқда
Сўнгги йилларда Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳарбий хизматчилари турли халқаро ҳарбий-спорт мусобақаларида иштирок этиб келмоқда.
Жанубий Кореядаги мусобақа эса профессионал тайёргарлик, жамоавий ҳамкорлик, юқори диққат ва босим остида вазифани бажариш каби кўникмаларни комплекс равишда синовдан ўтказиши билан ажралиб туради.
2026 йилги натижа шу жиҳатдан ҳам муҳим: Ўзбекистон вакиллари 2024 йилдаги иккинчи ўриндан кейин 2025 ва 2026 йилларда чемпионликни қўлга киритди.
Қисқа хулоса
Жанубий Кореядаги III Халқаро мерганлар мусобақаси Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги жамоаси учун навбатдаги йирик халқаро синов бўлди.
28 та жамоа иштирок этган мусобақада — 678,4 балл билан биринчи ўрин.
2024 йилда — иккинчи ўрин.
2025 йилда — чемпионлик.
2026 йилда — яна чемпионлик.
Ўзбекистон ҳарбийларининг Жанубий Кореядаги натижаси шу тариқа кетма-кет икки йиллик чемпионлик билан тўлдирилди. Бу эса мамлакат вакилларининг халқаро ҳарбий-спорт мусобақаларидаги натижаларини яна бир бор кенг жамоатчилик эътиборига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…