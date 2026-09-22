Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олди

·5·Спорт
Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олди

Япониянинг Нагоя шаҳри яшил майдонларида давом этаётган XX ёзги Осиё ўйинларининг футбол дастури ўзбек мухлислари учун чинакам байрамга айланмоқда. Мусобақанинг гуруҳ босқич 3-тури доирасида Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Вьетнам U-23 термасига қарши майдонга тушиб, ишончли ва сўзсиз 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Учрашув стартиданоқ катта босим ва ташаббусни ўз қўлига олган «оқ бўрилар» атиги 5-дақиқадаёқ сардор Муҳаммадали Ўринбоевнинг чаққон ва совуққон ҳаракати эвазига ҳисобни очди.

Иккинчи бўлимда ҳам рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаган вакилларимиз 67-дақиқада захирадан майдонга тушган Нурлан Ибраимовнинг заргарона зарбаси орқали баҳс тақдирини батамом ҳал этди. Мазкур муваффақият эвазига Ҳайдаров шогирдлари гуруҳ босқичидаги барча 3 та учрашувда рақибларини тиз чўктириб, максимал 9 очко билан 100 фоизлик натижа қайд этди ҳамда плей-офф босқичига якка пешқадам сифатида йўлланмани нақд қилди. Ҳимоядаги бенуқсон мустаҳкамлик ва ҳужумдаги тезкорлик термамизнинг олтин медаллар сари дадил қадам ташлаётганини кўрсатмоқда.

Хўш, Равшан Ҳайдаров жамоаси плей-оффдаги қийин баҳсларда ҳам шундай устунликни сақлаб қола оладими, Осиё грандлари — Япония ва Жанубий Кореяга қарши бош қуролимиз нима бўлади ва Нагоя шоҳсупасининг энг юқори чўққиси Ўзбекистонга насиб этадими?

«Сардорнинг тезкор голи, 3 тадан 3 та ғалаба ва плей-офф йўлланмаси»: Ўйиндан 5 та асосий нуқта

Вьетнам устидан қозонилган ишончли ғалабанинг энг муҳим тафсилотлари:

  • Илк дақиқалардаги устунлик: Жамоа сардори Муҳаммадали Ўринбоев 5-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, рақибнинг барча тактик режаларини чиппакка чиқарди;

  • Жокер эффекти: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга қўшилган Нурлан Ибраимов 67-дақиқада муҳим голни уриб, учрашувга якуний нуқтани қўйди;

  • Мутлақ 100 фоизлик кўрсаткич: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси гуруҳдаги 3 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, гуруҳдан 1-ўрин билан чиқди;

  • Мудофаадаги ишончлилик: Дарвозабон Муратбаев ва ҳимоя чизиғи вакиллари вьетнамлик тезкор ҳужумчиларга яқинлашиш учун деярли имкон бермади;

  • Плей-офф эшиклари очиқ: Эндиликда Равшан Ҳайдаров шогирдлари қитъанинг кучли жамоаларига қарши медаллар учун ҳаёт-мамот баҳсларига киришади.

Осиё ўйинлари: Вьетнам U-23 — Ўзбекистон U-23 учрашуви протоколи ва кўрсаткичлари

Баҳс тафсилотлари ва қайд этилган муҳим статистик кўрсаткичлар:

Мезонлар ва параметрлар

Учрашув кўрсаткичлари ва таркиб маълумотлари

Мусобақа ва босқич

XX ёзги Осиё ўйинлари, гуруҳ босқичи, 3-тур

Якуний ҳисоб

Вьетнам U-23 0:2 Ўзбекистон U-23

Урилган голлар

Муҳаммадали Ўринбоев (5'), Нурлан Ибраимов (67')

Бошланғич таркиб

Муратбаев, Хамидов, Муртазоев, Ризақулов, Хушвақтов, Саидов, Ўринбоев (с), Жумаев, Тўлқинбеков, Абдуназаров, Каримов

Захирадан тушганлар ва захира

Муркаев, Хайруллаев, Бахромов, Саиднуриллаев, Рустамов, Реимов, Абдураҳмонов, Ўрмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев

Гуруҳдаги умумий натижа

3 ўйин, 3 ғалаба, 9 очко (1-ўрин билан плей-оффга йўл)

Бош мураббий

Равшан Ҳайдаров

Футбол ва тактика экспертизаси: Нега бу Ўзбекистон термаси Осиё ўйинларининг бош фаворитларидан бири?

Осиё футболи шарҳловчилари ва маҳаллий спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Равшан Ҳайдаровнинг «олтин» тажрибаси: 2018 йилги Хитойдаги қорли Осиё чемпионатида U-23 термаси билан тарихий чемпионликка эришган тажрибали мураббий халқаро турнирлар спецификасини ва футболчиларни жисмоний жиҳатдан мусобақа финалигача етказиб боришни мукаммал билади;

  • Ҳужумдаги универсаллик: Сардор Муҳаммадали Ўринбоевнинг етакчилик қобилияти ва ҳал қилувчи паллаларда масъулиятни ўз зиммасига олиши жамоага руҳий устунлик бағишламоқда;

  • Бой ва тенг кучли захира ўриндиғи: Нурлан Ибраимовнинг захирадан тушиб дарҳол гол уриши терма жамоада асосий таркиб ва захира ўртасида катта фарқ йўқлигини, ҳар бир футболчи ўйин тақдирини ўзгартиришга тайёр эканини исботлайди;

  • Плей-оффдаги психологик устунлик: 100 фоизлик натижа билан чиқиш йигитларда ўз кучига бўлган чексиз ишончни шакллантиради; бу эса рақиб қайси гранд бўлишидан қатъи назар, учрашувни биринчи рақам остида бошлашга имкон беради.

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Нагоя майдонларида Осиё ўйинлари олтин медаллари сари олиб борувчи энг муҳим босқичга дадил кириб борди.

Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида финалга чиқиб, чемпионлик кубогини Тошкентга олиб кела оладими? Таркибдаги қайси футболчининг ўйини сизда энг катта таассурот қолдирмоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг Нагоядаги ушбу ишончли ғалабаси ҳақидаги таҳлилий мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)Бугун, 12:41Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Бугун, 10:33Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиБугун, 08:25«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порладиБугун, 06:4016 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?Бугун, 06:30«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликдаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди