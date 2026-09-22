Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олди
Япониянинг Нагоя шаҳри яшил майдонларида давом этаётган XX ёзги Осиё ўйинларининг футбол дастури ўзбек мухлислари учун чинакам байрамга айланмоқда. Мусобақанинг гуруҳ босқич 3-тури доирасида Равшан Ҳайдаров бошқарувидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Вьетнам U-23 термасига қарши майдонга тушиб, ишончли ва сўзсиз 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Учрашув стартиданоқ катта босим ва ташаббусни ўз қўлига олган «оқ бўрилар» атиги 5-дақиқадаёқ сардор Муҳаммадали Ўринбоевнинг чаққон ва совуққон ҳаракати эвазига ҳисобни очди.
Иккинчи бўлимда ҳам рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмаган вакилларимиз 67-дақиқада захирадан майдонга тушган Нурлан Ибраимовнинг заргарона зарбаси орқали баҳс тақдирини батамом ҳал этди. Мазкур муваффақият эвазига Ҳайдаров шогирдлари гуруҳ босқичидаги барча 3 та учрашувда рақибларини тиз чўктириб, максимал 9 очко билан 100 фоизлик натижа қайд этди ҳамда плей-офф босқичига якка пешқадам сифатида йўлланмани нақд қилди. Ҳимоядаги бенуқсон мустаҳкамлик ва ҳужумдаги тезкорлик термамизнинг олтин медаллар сари дадил қадам ташлаётганини кўрсатмоқда.
Хўш, Равшан Ҳайдаров жамоаси плей-оффдаги қийин баҳсларда ҳам шундай устунликни сақлаб қола оладими, Осиё грандлари — Япония ва Жанубий Кореяга қарши бош қуролимиз нима бўлади ва Нагоя шоҳсупасининг энг юқори чўққиси Ўзбекистонга насиб этадими?
«Сардорнинг тезкор голи, 3 тадан 3 та ғалаба ва плей-офф йўлланмаси»: Ўйиндан 5 та асосий нуқта
Вьетнам устидан қозонилган ишончли ғалабанинг энг муҳим тафсилотлари:
Илк дақиқалардаги устунлик: Жамоа сардори Муҳаммадали Ўринбоев 5-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, рақибнинг барча тактик режаларини чиппакка чиқарди;
Жокер эффекти: Иккинчи бўлимда захирадан майдонга қўшилган Нурлан Ибраимов 67-дақиқада муҳим голни уриб, учрашувга якуний нуқтани қўйди;
Мутлақ 100 фоизлик кўрсаткич: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси гуруҳдаги 3 та ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, гуруҳдан 1-ўрин билан чиқди;
Мудофаадаги ишончлилик: Дарвозабон Муратбаев ва ҳимоя чизиғи вакиллари вьетнамлик тезкор ҳужумчиларга яқинлашиш учун деярли имкон бермади;
Плей-офф эшиклари очиқ: Эндиликда Равшан Ҳайдаров шогирдлари қитъанинг кучли жамоаларига қарши медаллар учун ҳаёт-мамот баҳсларига киришади.
Осиё ўйинлари: Вьетнам U-23 — Ўзбекистон U-23 учрашуви протоколи ва кўрсаткичлари
Баҳс тафсилотлари ва қайд этилган муҳим статистик кўрсаткичлар:
Мезонлар ва параметрлар
Учрашув кўрсаткичлари ва таркиб маълумотлари
Мусобақа ва босқич
XX ёзги Осиё ўйинлари, гуруҳ босқичи, 3-тур
Якуний ҳисоб
Вьетнам U-23 0:2 Ўзбекистон U-23
Урилган голлар
Муҳаммадали Ўринбоев (5'), Нурлан Ибраимов (67')
Бошланғич таркиб
Муратбаев, Хамидов, Муртазоев, Ризақулов, Хушвақтов, Саидов, Ўринбоев (с), Жумаев, Тўлқинбеков, Абдуназаров, Каримов
Захирадан тушганлар ва захира
Муркаев, Хайруллаев, Бахромов, Саиднуриллаев, Рустамов, Реимов, Абдураҳмонов, Ўрмонжонов, Абдуллаев, Ибраимов, Шодибоев
Гуруҳдаги умумий натижа
3 ўйин, 3 ғалаба, 9 очко (1-ўрин билан плей-оффга йўл)
Бош мураббий
Равшан Ҳайдаров
Футбол ва тактика экспертизаси: Нега бу Ўзбекистон термаси Осиё ўйинларининг бош фаворитларидан бири?
Осиё футболи шарҳловчилари ва маҳаллий спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Равшан Ҳайдаровнинг «олтин» тажрибаси: 2018 йилги Хитойдаги қорли Осиё чемпионатида U-23 термаси билан тарихий чемпионликка эришган тажрибали мураббий халқаро турнирлар спецификасини ва футболчиларни жисмоний жиҳатдан мусобақа финалигача етказиб боришни мукаммал билади;
Ҳужумдаги универсаллик: Сардор Муҳаммадали Ўринбоевнинг етакчилик қобилияти ва ҳал қилувчи паллаларда масъулиятни ўз зиммасига олиши жамоага руҳий устунлик бағишламоқда;
Бой ва тенг кучли захира ўриндиғи: Нурлан Ибраимовнинг захирадан тушиб дарҳол гол уриши терма жамоада асосий таркиб ва захира ўртасида катта фарқ йўқлигини, ҳар бир футболчи ўйин тақдирини ўзгартиришга тайёр эканини исботлайди;
Плей-оффдаги психологик устунлик: 100 фоизлик натижа билан чиқиш йигитларда ўз кучига бўлган чексиз ишончни шакллантиради; бу эса рақиб қайси гранд бўлишидан қатъи назар, учрашувни биринчи рақам остида бошлашга имкон беради.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Нагоя майдонларида Осиё ўйинлари олтин медаллари сари олиб борувчи энг муҳим босқичга дадил кириб борди.
Сизнингча, Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси ушбу Осиё ўйинларида финалга чиқиб, чемпионлик кубогини Тошкентга олиб кела оладими? Таркибдаги қайси футболчининг ўйини сизда энг катта таассурот қолдирмоқда? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг Нагоядаги ушбу ишончли ғалабаси ҳақидаги таҳлилий мақолани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…