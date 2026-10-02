«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди

·23·Спорт
«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Севиля» бош мураббийи Луис Гарсия Пласа рақиб мураббийининг кўрсатмаларини тинглаб, ўзига етказиб турадиган махсус ходими борлигини тан олди.
  • Учрашувлар пайтида микрофонларни тўсиб, пичирлаб гапирган мураббийнинг бу хатти-ҳаракати «Пертигагейт» номини олган тортишувларга сабаб бўлди.
  • Пласанинг таъкидлашича, бу амалиёт барча клубларда мавжуд ва буни инкор этаётганлар ёлғон гапирмоқда.

Испания Ла Лигасида замонавий футбол пардаси ортидаги ҳақиқий тактик «жосуслик» можароси ошкор бўлди! «Севилья» клуби бош мураббийи Луис Гарсия Пласа берган шов-шувли интервьюсида ўйин пайтида рақиб устозининг барча кўрсатмаларини яширинча эшитиб, ўзига етказиб турадиган махсус ходими борлигини очиқ-ойдин тан олди.

Учрашувлар давомидаги сув ичиш танаффусларида микрофонларни қўли билан ёпиб, пичирлаб гапирган мутахассиснинг бу хатти-ҳаракати испан матбуотида «Пертигагейт» номини олган катта тортишувларга сабаб бўлди. Хўш, Луис Гарсия камералар қаршисида яна нималарни фош қилди ва нега у бошқа мураббийларни ёлғончиликда айбламоқда?

Телефон орқали жонли эфир ва «ёлғончи» ҳамкасблар

Хуанма Кастаньога берган интервьюсида «Севилья» устози сир сақлашни истамади ва бу амалиёт барча клубларда борлигини айтди:

  • Махсус тингловчи: Мураббий рақиб бош устозининг сув танаффусида нима деяётганини сўзма-сўз тинглаб, унга телефон орқали дарҳол етказиб турадиган шахс ишлашини маълум қилди;

  • «Ҳамма шундай қилади»: Пласанинг таъкидлашича, дунёдаги барча мураббийлар худди шу усулдан фойдаланади, буни инкор этаётганлар эса шунчаки ёлғон гапирмоқда;

  • Телекамералардан ҳимоя: У сув учун танаффус пайтида ўз тактикалари ва кўрсатмалари жонли эфир орқали бутун дунёга, жумладан рақиб лагерига тарқалишига кескин қарши чиқди.

«Пертигагейт» можароси: «Валенсия»га қарши ўйинда нима бўлган эди?

«Мен рақиб жамоа мен нима демоқчи эканимни олдиндан билиб қолишини истамайман, фақат шу!», — дея тушунтирди мураббий.

5-тур доирасида «Валенсия»га қарши кечган баҳсда Пласа икки бор DAZN телеканалининг узун микрофонини (пертига) қўли билан тўсиб қўйган. Сўнгра футболчиларни доира шаклида яқин тўплаб, овозини эшитиб бўлмайдиган даражада пасайтирган ҳолда кўрсатма берган. Бу кадрлар тармоқларда кенг тарқалиб, матбуотда шов-шувли «Пертигагейт» можароси деб номланди.

«Севилья» ва «Пертигагейт» тафсилотлари (Жадвал)

Кўрсаткич / Омил

Аниқ фактлар ва вазият

Бош қаҳрамон

Луис Гарсия Пласа («Севилья» бош мураббийи)

Можаро номи

«Пертигагейт» (микрофон тўсилиши билан боғлиқ)

Очиқланган сир

Рақибнинг кўрсатмаларини тинглаб, мураббийга етказувчи махсус одам борлиги

Бош сабаб

Телевидениенинг тактик суҳбатларни очиқ эфирга узатишига норозилик

Жамоанинг Ла Лигадаги ҳолати

7 турдан сўнг 13 очко билан 5-ўрин

Барча муҳокамалар ва шов-шувларга қарамай, «Севилья» мазкур мавсумда муваффақиятли одимлаб, еврокубоклар ҳудудида мустаҳкам ўрнашиб олмоқда.

Сизнингча, Луис Гарсия ҳақми: телевидение футболчилар ва мураббийнинг ички тактик сирларини бутун дунёга кўрсатишни тўхтатиши керакми ёки бу замонавий шоунинг ажралмас қисмими? Мураббийнинг очиқ иқрорига қандай қарайсиз?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол саҳнаси ортидаги ушбу қизиқарли можарони дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!

СевильяЛуис Гарсия ПласаПертигагейтЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!20 сентябр 08:47«Севиля» – «Барселона»: Рафиня хет-трик қайд этди«Севиля» – «Барселона»: Рафиня хет-трик қайд этди20 сентябр 06:01Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?19 сентябр 18:10«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида«Бу идеал натижа!»: Ханс-Дитер Флик Рафиньянинг ҳет-триги ва 21 очко ҳақида20 сентябр 11:09Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...Ла Лигада сенсация: “Алавес” 5 та гол уриб, “Реал”ни ортда қолдирди...7 сентябр 05:53«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди30 август 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди