«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Севиля» бош мураббийи Луис Гарсия Пласа рақиб мураббийининг кўрсатмаларини тинглаб, ўзига етказиб турадиган махсус ходими борлигини тан олди.
- Учрашувлар пайтида микрофонларни тўсиб, пичирлаб гапирган мураббийнинг бу хатти-ҳаракати «Пертигагейт» номини олган тортишувларга сабаб бўлди.
- Пласанинг таъкидлашича, бу амалиёт барча клубларда мавжуд ва буни инкор этаётганлар ёлғон гапирмоқда.
Испания Ла Лигасида замонавий футбол пардаси ортидаги ҳақиқий тактик «жосуслик» можароси ошкор бўлди! «Севилья» клуби бош мураббийи Луис Гарсия Пласа берган шов-шувли интервьюсида ўйин пайтида рақиб устозининг барча кўрсатмаларини яширинча эшитиб, ўзига етказиб турадиган махсус ходими борлигини очиқ-ойдин тан олди.
Учрашувлар давомидаги сув ичиш танаффусларида микрофонларни қўли билан ёпиб, пичирлаб гапирган мутахассиснинг бу хатти-ҳаракати испан матбуотида «Пертигагейт» номини олган катта тортишувларга сабаб бўлди. Хўш, Луис Гарсия камералар қаршисида яна нималарни фош қилди ва нега у бошқа мураббийларни ёлғончиликда айбламоқда?
Телефон орқали жонли эфир ва «ёлғончи» ҳамкасблар
Хуанма Кастаньога берган интервьюсида «Севилья» устози сир сақлашни истамади ва бу амалиёт барча клубларда борлигини айтди:
Махсус тингловчи: Мураббий рақиб бош устозининг сув танаффусида нима деяётганини сўзма-сўз тинглаб, унга телефон орқали дарҳол етказиб турадиган шахс ишлашини маълум қилди;
«Ҳамма шундай қилади»: Пласанинг таъкидлашича, дунёдаги барча мураббийлар худди шу усулдан фойдаланади, буни инкор этаётганлар эса шунчаки ёлғон гапирмоқда;
Телекамералардан ҳимоя: У сув учун танаффус пайтида ўз тактикалари ва кўрсатмалари жонли эфир орқали бутун дунёга, жумладан рақиб лагерига тарқалишига кескин қарши чиқди.
«Пертигагейт» можароси: «Валенсия»га қарши ўйинда нима бўлган эди?
«Мен рақиб жамоа мен нима демоқчи эканимни олдиндан билиб қолишини истамайман, фақат шу!», — дея тушунтирди мураббий.
5-тур доирасида «Валенсия»га қарши кечган баҳсда Пласа икки бор DAZN телеканалининг узун микрофонини (пертига) қўли билан тўсиб қўйган. Сўнгра футболчиларни доира шаклида яқин тўплаб, овозини эшитиб бўлмайдиган даражада пасайтирган ҳолда кўрсатма берган. Бу кадрлар тармоқларда кенг тарқалиб, матбуотда шов-шувли «Пертигагейт» можароси деб номланди.
«Севилья» ва «Пертигагейт» тафсилотлари (Жадвал)
Кўрсаткич / Омил
Аниқ фактлар ва вазият
Бош қаҳрамон
Луис Гарсия Пласа («Севилья» бош мураббийи)
Можаро номи
«Пертигагейт» (микрофон тўсилиши билан боғлиқ)
Очиқланган сир
Рақибнинг кўрсатмаларини тинглаб, мураббийга етказувчи махсус одам борлиги
Бош сабаб
Телевидениенинг тактик суҳбатларни очиқ эфирга узатишига норозилик
Жамоанинг Ла Лигадаги ҳолати
7 турдан сўнг 13 очко билан 5-ўрин
Барча муҳокамалар ва шов-шувларга қарамай, «Севилья» мазкур мавсумда муваффақиятли одимлаб, еврокубоклар ҳудудида мустаҳкам ўрнашиб олмоқда.
Сизнингча, Луис Гарсия ҳақми: телевидение футболчилар ва мураббийнинг ички тактик сирларини бутун дунёга кўрсатишни тўхтатиши керакми ёки бу замонавий шоунинг ажралмас қисмими? Мураббийнинг очиқ иқрорига қандай қарайсиз?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол саҳнаси ортидаги ушбу қизиқарли можарони дўстларингиз билан Телеграм орқали улашинг!
Изоҳлар 0
…