Душанбедаги пул тўла пакет ва Киевдаги “томоша”: Уваров келишилган ўйинларни фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- СССР олий лигаси чемпионатида келишилган ўйинлар, кийиниш хоналарида тарқатилган пуллар ва ҳакамларнинг ғалати қарорлари ҳақида собиқ посбон Александр Уваров очиқ гапирди.
- Уваров Душанбедаги ўйинда ҳакам Тимошенкога пул тўла пакет берилганини ва майдон марказида пеналти белгиланганини, Киевда эса 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган ўйинда тушунарсиз пеналтилар қўлланилганини эслади.
СССР терма жамоаси ва Москванинг «Динамо» клуби собиқ посбони Александр Уваров берган шов-шувли интервьюсида Совет Иттифоқи олий лигаси чемпионатида учраган келишилган ўйинлар, кийиниш хоналарида тарқатилган пуллар ва ҳакамларнинг ғалати қарорлари ҳақида очиқ гапирди.
Фахрий дарвозабон фаолияти давомида сохта ўйинларнинг иштирокчиси бўлишни истамаганини, бироқ айрим пайтларда жамоа келишувларидан бехабар ҳолда шундай баҳсларда майдонга тушиб қолганини эслади.
Киевдаги «спектакль» ва кийиниш хонасидаги 250 рубль
Уваров Киевда «Динамо»га қарши кечган 1:2 ҳисобидаги мағлубият ортидаги парда орти воқеаларини шундай хотирлади:
Майдондаги «томоша»: «Киевда 1:2 ютқазган баҳсимизда кулгили воқеа бўлган. Газзаев 40 метрлардан рақиб тўрининг тўққизлигини аниқ нишонга олганди. Шундан сўнг ҳақиқий томоша бошланди — тушунарсиз пенальтилар кетма-кет белгиланди;
Номаълум пул мукофоти: Ўйиндан кейин кийиниш хонасида қўлимга 200 ёки 250 рубль тутқазишди. Ҳайрон бўлиб: “Бу нима учун?” деб сўрадим. Менга “сўрама” дейишди ва мен ҳам ортиқча савол бермадим;
0:5 ҳисобидаги ўйин фарқи: Бироқ бошқа сафар Киевда 0:5 ҳисобида ютқазганимиз аниқ келишилган ўйин эмасди. Чунки сохта учрашувлар бундай йирик ва шармандали ҳисоб билан ўтмайди», — деди у.
Душанбедаги пул тўла пакет ва майдон марказидаги пенальти
Фахрий посбон ҳакамлар сотиб олинган энг ғалати баҳслардан бири сифатида Тожикистон сафарини тилга олди:
Пул тўла катта пакет: «Душанбега борганимизда рақиб посбони Мананников қўлида улкан бир пакет билан келди. Мен умримда бунчалик кўп пулни ҳеч қачон кўрмагандим. Менга олиб келганида: “Бу менга тегишли иш эмас, йигитларнинг олдига бор”, дедим;
Ҳакам Тимошенко ва ақлбовар қилмас қарор: Натижада ўша пакет ростовлик бош ҳакам Тимошенконинг қўлига ўтди. Шундан сўнг рефери шундай пенальти белгиладики — тўп майдон марказида турган пайтда бизнинг дарвозамизга 11 метрлик жарима зарбаси кўрсатди! Ўша куни 0:1 ҳисобида ютқаздик».
Кутаисидаги таклиф ва Малофеевнинг ғазаби
Интервью давомида ўша давр футболчилари Борис Поздняков ва Алексей Прудниковнинг Кутаисининг «Торпедо» клуби билан боғлиқ хотиралари ҳам кўтарилди:
«Пулни оласизларми ёки ҳакамга берайликми?»: Поздняковнинг сўзларига кўра, Кутаисида ҳар бир футболчига 500 рублдан таклиф этилиб, танлов қўйилган: ё пулни ўйинчилар олиши, ёки у ҳакамларга берилиб, барибир мағлубият таъминланиши айтилган ва овоз бериш орқали пул олинган;
Захирадаги дарвозабонга ташланиш: Прудников эса Кутаисидан учралган мағлубиятдан кейин бош мураббий Эдуард Малофеев кийиниш хонасида захирада ўтирган дарвозабонни «Сен сардорсан, нега ўйинни сотдинг?» деб айблаганини эслаган эди;
Уваровнинг хулосаси: «Малофеев жуда қизиққон инсон эди, ҳамма нарсага қилич яланғочлаб ташланарди. Аммо умуман олганда, ўша даврларда ҳар қандай эҳтимолни ва шубҳали ишларни мутлақо истисно қилиб бўлмайди», — дея якунлади собиқ посбон.
СССР чемпионатидаги бу очиқ иқрорлар совет футболининг пардозланган тарихи ортида қандай қора схемалар ва келишилган ўйинлар яширинганини кўрсатиб беради.
Изоҳлар 0
…