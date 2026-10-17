Душанбедаги пул тўла пакет ва Киевдаги “томоша”: Уваров келишилган ўйинларни фош қилди

·19·Спорт
Душанбедаги пул тўла пакет ва Киевдаги “томоша”: Уваров келишилган ўйинларни фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • СССР олий лигаси чемпионатида келишилган ўйинлар, кийиниш хоналарида тарқатилган пуллар ва ҳакамларнинг ғалати қарорлари ҳақида собиқ посбон Александр Уваров очиқ гапирди.
  • Уваров Душанбедаги ўйинда ҳакам Тимошенкога пул тўла пакет берилганини ва майдон марказида пеналти белгиланганини, Киевда эса 1:2 ҳисобида мағлуб бўлган ўйинда тушунарсиз пеналтилар қўлланилганини эслади.

СССР терма жамоаси ва Москванинг «Динамо» клуби собиқ посбони Александр Уваров берган шов-шувли интервьюсида Совет Иттифоқи олий лигаси чемпионатида учраган келишилган ўйинлар, кийиниш хоналарида тарқатилган пуллар ва ҳакамларнинг ғалати қарорлари ҳақида очиқ гапирди.

Фахрий дарвозабон фаолияти давомида сохта ўйинларнинг иштирокчиси бўлишни истамаганини, бироқ айрим пайтларда жамоа келишувларидан бехабар ҳолда шундай баҳсларда майдонга тушиб қолганини эслади.

Киевдаги «спектакль» ва кийиниш хонасидаги 250 рубль

Уваров Киевда «Динамо»га қарши кечган 1:2 ҳисобидаги мағлубият ортидаги парда орти воқеаларини шундай хотирлади:

  • Майдондаги «томоша»: «Киевда 1:2 ютқазган баҳсимизда кулгили воқеа бўлган. Газзаев 40 метрлардан рақиб тўрининг тўққизлигини аниқ нишонга олганди. Шундан сўнг ҳақиқий томоша бошланди — тушунарсиз пенальтилар кетма-кет белгиланди;

  • Номаълум пул мукофоти: Ўйиндан кейин кийиниш хонасида қўлимга 200 ёки 250 рубль тутқазишди. Ҳайрон бўлиб: “Бу нима учун?” деб сўрадим. Менга “сўрама” дейишди ва мен ҳам ортиқча савол бермадим;

  • 0:5 ҳисобидаги ўйин фарқи: Бироқ бошқа сафар Киевда 0:5 ҳисобида ютқазганимиз аниқ келишилган ўйин эмасди. Чунки сохта учрашувлар бундай йирик ва шармандали ҳисоб билан ўтмайди», — деди у.

Душанбедаги пул тўла пакет ва майдон марказидаги пенальти

Фахрий посбон ҳакамлар сотиб олинган энг ғалати баҳслардан бири сифатида Тожикистон сафарини тилга олди:

  • Пул тўла катта пакет: «Душанбега борганимизда рақиб посбони Мананников қўлида улкан бир пакет билан келди. Мен умримда бунчалик кўп пулни ҳеч қачон кўрмагандим. Менга олиб келганида: “Бу менга тегишли иш эмас, йигитларнинг олдига бор”, дедим;

  • Ҳакам Тимошенко ва ақлбовар қилмас қарор: Натижада ўша пакет ростовлик бош ҳакам Тимошенконинг қўлига ўтди. Шундан сўнг рефери шундай пенальти белгиладики — тўп майдон марказида турган пайтда бизнинг дарвозамизга 11 метрлик жарима зарбаси кўрсатди! Ўша куни 0:1 ҳисобида ютқаздик».

Кутаисидаги таклиф ва Малофеевнинг ғазаби

Интервью давомида ўша давр футболчилари Борис Поздняков ва Алексей Прудниковнинг Кутаисининг «Торпедо» клуби билан боғлиқ хотиралари ҳам кўтарилди:

  • «Пулни оласизларми ёки ҳакамга берайликми?»: Поздняковнинг сўзларига кўра, Кутаисида ҳар бир футболчига 500 рублдан таклиф этилиб, танлов қўйилган: ё пулни ўйинчилар олиши, ёки у ҳакамларга берилиб, барибир мағлубият таъминланиши айтилган ва овоз бериш орқали пул олинган;

  • Захирадаги дарвозабонга ташланиш: Прудников эса Кутаисидан учралган мағлубиятдан кейин бош мураббий Эдуард Малофеев кийиниш хонасида захирада ўтирган дарвозабонни «Сен сардорсан, нега ўйинни сотдинг?» деб айблаганини эслаган эди;

  • Уваровнинг хулосаси: «Малофеев жуда қизиққон инсон эди, ҳамма нарсага қилич яланғочлаб ташланарди. Аммо умуман олганда, ўша даврларда ҳар қандай эҳтимолни ва шубҳали ишларни мутлақо истисно қилиб бўлмайди», — дея якунлади собиқ посбон.

СССР чемпионатидаги бу очиқ иқрорлар совет футболининг пардозланган тарихи ортида қандай қора схемалар ва келишилган ўйинлар яширинганини кўрсатиб беради.

Александр УваровДинамоСовет Иттифоқи олий лигасисохта ўйинлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиКриштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди7 октябр 07:04ФИФАда $10 миллиардлик можаро: «пора» айблови ва 53 кунлик ультиматум!ФИФАда $10 миллиардлик можаро: «пора» айблови ва 53 кунлик ультиматум!29 июл 20:00Лаос терма жамоаси футболчиси келишилган ўйинлар можароси сабабли қамоққа олиндиЛаос терма жамоаси футболчиси келишилган ўйинлар можароси сабабли қамоққа олинди10 октябр 14:19Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди«Бундай тайинлов билан табриклайман!»: Моуринью дербидаги ҳакамликни танқид қилди21 сентябр 06:33«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...16 сентябр 15:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...