Россия бокс федерацияси World Boxing’да овоз бериш ҳуқуқини олди
Россия бокс федерацияси World Boxing халқаро ташкилотининг тўла ҳуқуқли аъзоси мақомини олди. 20 ноябрь куни Панамада бўлиб ўтган конгрессда маъқулланган ушбу қарор Россия томонига халқаро ташкилот фаолиятида бошқа миллий федерациялар билан тенг ҳуқуқда иштирок этиш имконини беради.
Бу, аввало, Россия бокс федерацияси учун халқаро спорт бошқарувидаги таъсирини ошириш йўлида муҳим қадам ҳисобланади. Энди федерация World Boxing конгрессларида кун тартибига киритилган масалалар бўйича овоз бериши мумкин.
Россия федерациясининг аъзолиги кўпчилик овози билан маъқулланди
Россия федерацияси бош котиби ўринбосари Андрей Истомин ташкилот матбуот хизмати эълон қилган видеода Панамадаги конгресс натижалари ҳақида маълумот берди.
«Россия бокс федерацияси бош котибининг топшириғига биноан конгрессда иштирок этдик. Икки кун давомида кўплаб масалалар кўриб чиқилди. Биз учун энг муҳим натижа — кўпчилик мамлакатлар овози билан Россия бокс федерациясининг World Boxing’га тўла ҳуқуқли аъзо бўлиб киргани», — деди Истомин.
Унинг таъкидлашича, айнан тўла ҳуқуқли аъзолик федерация учун энг муҳим натижа бўлган.
Тўла ҳуқуқли аъзолик қандай имконият беради?
World Boxing низомига кўра, тўла ҳуқуқли аъзо мақомига эга миллий федерациялар ташкилот конгрессларида овоз бериш ҳуқуқидан фойдаланади. Бу уларга халқаро бокснинг келажаги, ташкилот бошқаруви ва мусобақаларга оид қарорларни қабул қилиш жараёнида иштирок этиш имконини яратади.
World Boxing’нинг расмий маълумотларига кўра, ташкилотда тўла ҳуқуқли, тасдиқланган ва ҳамкорлик мақомидаги аъзолик тоифалари мавжуд. Тўла ҳуқуқли аъзолар конгрессда овоз бера олади. Ташкилотда «Бир мамлакат — бир овоз» тамойили амал қилади.
Россия федерациясининг янги мақоми унинг халқаро ташкилотдаги ҳуқуқларини кенгайтирди. Бироқ аъзоликнинг ўзи муайян спортчиларнинг барча мусобақаларда автоматик равишда иштирок этишини англатмайди — бундай масалалар мусобақа қоидалари ва тегишли қарорлар асосида белгиланади.
Ўзбекистон бокс федерацияси ҳам тўла ҳуқуқли аъзо
World Boxing’нинг миллий федерациялар рўйхатида Ўзбекистон бокс федерацияси ҳам тўла ҳуқуқли аъзо сифатида кўрсатилган. Демак, Ўзбекистон ҳам ташкилот конгрессларида овоз бериш ҳуқуқига эга федерациялар қаторига киради.
Панамадаги конгрессдан кейин Россия федерациясининг ҳам ушбу мақомни олиши World Boxing доирасидаги халқаро вакиллик таркиби кенгайганини англатади.
Эндиликда Россия федерацияси ҳам ташкилотнинг муҳим қарорлари муҳокамасида иштирок этиб, улар бўйича ўз позициясини овоз бериш орқали ифодалаш имконига эга бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…