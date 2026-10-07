Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди

·5·Спорт
Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди

Криштиану Роналду Жорже Жезус билан Португалия миллий жамоасининг сўнгги йиғинида юзага келган можаро ҳақидаги баёнотини давом эттирди. Португалиялик юлдузнинг айтишича, мураббий билан ёпиқ суҳбатда аниқ келишувга эришилган, ҳатто бу келишув ёзма қайд этилган. Аммо Жезус кейинги матбуот анжуманида бу келишувга зид позиция билдирган.

Роналдунинг таъкидлашича, можаронинг энг оғриқли нуқтаси айнан шу бўлган. Унинг сўзларига кўра, Жезус унга шахсан айтган гапларини матбуот олдида такрорлашга ваъда берган, аммо бу амалга ошмаган.

«Шу тариқа, бу Жезус менга берган ваъдасини иккинчи марта бузиши эди».

Бу баёнот можаро ортида оддий тактик қарор эмас, балки ишонч ва келишув масаласи турганини кўрсатмоқда.

Роналду мухлислардан нега узр сўради?

Норвегия билан учрашувдан кейин Роналдунинг мухлислар билан саломлашишга бормагани ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлган.

Футболчи бу ҳаракатини яширмади ва хатосини очиқ тан олди.

«Учрашув якунида мен фақат бир нарсани — жамоа ғалаба билан майдонни тарк этишини ва ёлғиз қолишни истадим. Шу сабабли мухлислар билан саломлашиш учун бормадим. Бу фақат менинг масъулиятимдаги хато эди ва бундай бўлмаслиги керак эди».

Роналду Португалия мухлисларидан, шунингдек уни кўриш учун стадионга келган бошқа инсонлардан ҳам узр сўради.

Унинг таъкидлашича, бу ҳаракат мамлакатга ёки мухлисларга бўлган муносабатининг ифодаси эмас, балки ўша пайтдаги ҳиссий ҳолат натижаси бўлган.

48 соатдан кейин жиддий суҳбат бўлиб ўтди

Роналдунинг айтишича, воқеалардан 48 соат ўтиб, у Жорже Жезус ва Симау Коутиниу билан учрашган.

Симау Коутиниу аввалги музокараларда ҳам иштирок этгани учун суҳбатга жалб қилинган.

«Суҳбат жуда жиддий ва очиқ ўтди. Ҳеч қандай яшириш ёки мавзуни юмшатишга ҳаракат қилинмади».

Томонлар можарони қандай ҳал қилиш мумкинлиги ҳақида келишиб олган.

Роналдунинг версиясига кўра, ягона йўл — Жезус ёпиқ суҳбатда айтган гапларини матбуот анжуманида ҳам очиқ айтиши эди.

Жезус матбуотда нимани тан олиши керак эди?

Роналдунинг айтишича, келишув жуда аниқ бўлган.

Мураббий матбуот анжуманини айнан шу мавзу билан бошлаши, ҳақиқатни айтиши ва вазиятга нуқта қўйиши керак эди.

Унинг сўзларига кўра, Жезус қуйидаги жиҳатларни очиқ тан олиши лозим эди:

  • терма жамоа йиғини учун режани Роналду эмас, айнан мураббийнинг ўзи таклиф қилгани;

  • Роналду ундан бирор дақиқа ўйнашни талаб қилмагани;

  • Норвегия билан баҳсда Роналдуни қиздиришга чиқариб, кейин майдонга туширмаслик мураббийнинг хатоси бўлгани;

  • келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги.

Роналдунинг айтишича, учрашув якунида Жезус уни қучоқлашни сўраган ва матбуот анжуманида келишилган гапларни айтиб беришга ваъда қилган.

Шундан кейин Роналду Данияга қарши ўйинда иштирок этмаслиги, «Драгау»даги баҳсда эса майдонга тушиши керак эди.

Ҳатто ёзма ҳужжат ҳам тайёрланган

Можаронинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — Роналду айтганидек, келишув оғзаки гап даражасида қолмаган.

Жезуснинг илтимосига кўра, у, Симау Коутиниу ва Тиагу Кравейру ўртасида видеоконференция бўлиб ўтган.

Унда аввал муҳокама қилинган масалалар яна бир бор баён қилинган.

Кейин қисқа ҳужжат тайёрланган. Роналду уни шахсан тасдиқлаган ва Жезуснинг хабардорлиги билан унга етказилганини айтди.

Аммо айнан шундан кейин вазият яна кескинлашган.

«Унинг позицияси мутлақо бошқача бўлди»

Роналдунинг айтишича, Жезус матбуот анжуманида ёпиқ суҳбатдаги позициясидан кескин фарқ қилган муносабатни намойиш этган.

«Мен ўзимга нисбатан муносиб деб ҳисобламаган иборалар ва кескин муносабатни эшитдим. Унинг матбуот анжуманидаги “мен хоҳлайман, мен қила оламан ва мен буюраман” қабилидаги муносабати бир кун олдин ёпиқ суҳбатимизда умуман намоён бўлмаган эди».

Роналду бу ерда яна бир муҳим далилни келтирди — у тасдиқлаган қайдларда Жезуснинг сўзлари аниқ ёзилганини айтди.

Жезуснинг ўзи Роналдуни ҳимоя қилган

Роналду келтирган қайдларга кўра, Жезус матбуот анжуманида Роналдуга нисбатан жуда ижобий фикр билдириши керак эди.

Жезуснинг қайд этилган позициясига кўра, терма жамоадаги мавсум учун режани айнан унинг ўзи таклиф қилган ва Роналду бу режани қабул қилган.

Мураббий, шунингдек, Роналдунинг Португалия терма жамоаси учун аҳамиятини алоҳида таъкидлаши керак эди.

«Мен унинг миллий жамоада қанчалик яшашини ва жамоани қанчалик севишини яхши биламан. Шунингдек, унинг дунё футболидаги, айниқса 24 йил давомида терма жамоага кўрсатган ижобий таъсири ва аҳамиятини ҳам яхши тушунаман».

Жезус, Роналду келтирган қайдларга кўра, футболчининг ўзига таклиф қилинган режага ҳеч қачон шубҳа қилмаганини ҳам айтган.

«У ўзини намунавий, садоқатли ва профессионал тарзда тутди».

«Уни қиздириб, кейин туширмаганим — менинг хатом»

Жезуснинг Роналду келтирган баёнотида энг муҳим нуқталардан бири Норвегия учрашувига тааллуқли.

Унинг қайд этилган фикрига кўра, Норвегияга қарши ўйин дастлаб Роналду учун тузилган режага кирмаган.

Бироқ биринчи учрашувдан кейин унинг жисмоний ҳолати яхши тикланганини кўрган Жезус Роналдудан фойдаланиш мумкин, деган қарорга келган.

Роналду бу қарорга рози бўлган.

Аммо Жезуснинг ўзи кейин бу қарорда хатога йўл қўйганини тан олиши керак эди.

«Пеле ёки Марадона даражасидаги футболчини қиздиришга чиқариб, кейин майдонга туширмаганим — менинг хатом. Агар бугунги кунга қайтиш имконим бўлганида, бундай қилмаган бўлардим».

Бу сўзлар Роналду учун можарони ҳал қилишга етарли бўлиши мумкин эди.

Чунки футболчи айнан шу тан олишни матбуот анжуманида кутаётганини айтмоқда.

Жезус Роналдуни терма жамоада қолишини хоҳлаган

Роналду келтирган қайдларда Жезуснинг яна бир муҳим фикри бор.

«Бу мавзуга нуқта қўйиш учун айтаман: мен Криштианунинг терма жамоада бўлишини хоҳлайман. Нафақат бироз, балки жуда кўп хоҳлайман».

Жезус Роналдунинг ўзига ҳам ишонишини таъкидлаган.

У ҳатто Роналдунинг «Ан Насср»да ҳам унга ишонганини эслатган.

Мухлислар билан саломлашмагани масаласида эса Жезус Роналдуни ҳимоя қилган.

«Терма жамоа сафида 230 дан ортиқ учрашув ўтказган футболчи мендан Португалияга бўлган муҳаббат ҳақида сабоқ олмайди».

Жезус буни ҳиссий ҳолат натижасида юзага келган бир лаҳза сифатида баҳолаган.

«Мавжуд бўлмаган муаммоларни ўйлаб топишнинг ҳожати йўқ. Хурсанд бўлмаганимизда, баъзан ҳиссиётга берилиб реакция қиламиз. Бу ҳам шу эди, холос».

Аммо Роналду учун битта масала очиқ қолди

Роналдунинг баёнотида яна бир муҳим нуқта бор: у келтирган қайдларнинг ҳеч бирида Жезус ундан кечирим сўраши кераклиги ҳақида гап бўлмаганини алоҳида таъкидлади.

Яъни футболчининг талқинига кўра, гап шахсий кечиримда эмас, келишилган ҳақиқатни очиқ айтишда бўлган.

Роналду Жезусдан матбуот олдида ёпиқ суҳбатда айтганларини тасдиқлашни кутган.

Аммо унинг айтишича, бу содир бўлмаган.

Шунинг учун португалиялик юлдуз можарога ўз нуқтаи назаридан якуний баҳо берди:

«Шу тариқа, бу Жезус менга берган ваъдасини иккинчи марта бузиши эди».

Бу баёнотдан кейин можаронинг марказида футболчининг майдонга туширилгани ёки туширилмагани эмас, балки икки томон ўртасидаги келишув, ишонч ва берилган ваъданинг бажарилиши масаласи қолмоқда.

Роналду ўз позициясини очиқ айтди. Энди эса футбол оламидаги асосий савол — Жорже Жезус бу воқеаларга Роналду келтирган далиллар асосида қандай жавоб бериши.

Португалия терма жамоасидаги можаро шу тариқа оддий алмаштириш ёки тактик қарордан каттароқ тус олди. Чунки Роналдунинг сўзларига кўра, майдондаги бир қарор ортида аввалдан ёпиқ тарзда келишилган бутун бир режа турган.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезусПортугалия миллий жамоасиНорвегия учрашуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиБугун 06:59Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиБугун 07:15Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортдиЖорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортдиКеча 18:061000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Роналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилдиРоналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилди2 октябр 14:29Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?