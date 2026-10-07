Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очди
Криштиану Роналду Жорже Жезус билан Португалия миллий жамоасининг сўнгги йиғинида юзага келган можаро ҳақидаги баёнотини давом эттирди. Португалиялик юлдузнинг айтишича, мураббий билан ёпиқ суҳбатда аниқ келишувга эришилган, ҳатто бу келишув ёзма қайд этилган. Аммо Жезус кейинги матбуот анжуманида бу келишувга зид позиция билдирган.
Роналдунинг таъкидлашича, можаронинг энг оғриқли нуқтаси айнан шу бўлган. Унинг сўзларига кўра, Жезус унга шахсан айтган гапларини матбуот олдида такрорлашга ваъда берган, аммо бу амалга ошмаган.
«Шу тариқа, бу Жезус менга берган ваъдасини иккинчи марта бузиши эди».
Бу баёнот можаро ортида оддий тактик қарор эмас, балки ишонч ва келишув масаласи турганини кўрсатмоқда.
Роналду мухлислардан нега узр сўради?
Норвегия билан учрашувдан кейин Роналдунинг мухлислар билан саломлашишга бормагани ҳам катта муҳокамаларга сабаб бўлган.
Футболчи бу ҳаракатини яширмади ва хатосини очиқ тан олди.
«Учрашув якунида мен фақат бир нарсани — жамоа ғалаба билан майдонни тарк этишини ва ёлғиз қолишни истадим. Шу сабабли мухлислар билан саломлашиш учун бормадим. Бу фақат менинг масъулиятимдаги хато эди ва бундай бўлмаслиги керак эди».
Роналду Португалия мухлисларидан, шунингдек уни кўриш учун стадионга келган бошқа инсонлардан ҳам узр сўради.
Унинг таъкидлашича, бу ҳаракат мамлакатга ёки мухлисларга бўлган муносабатининг ифодаси эмас, балки ўша пайтдаги ҳиссий ҳолат натижаси бўлган.
48 соатдан кейин жиддий суҳбат бўлиб ўтди
Роналдунинг айтишича, воқеалардан 48 соат ўтиб, у Жорже Жезус ва Симау Коутиниу билан учрашган.
Симау Коутиниу аввалги музокараларда ҳам иштирок этгани учун суҳбатга жалб қилинган.
«Суҳбат жуда жиддий ва очиқ ўтди. Ҳеч қандай яшириш ёки мавзуни юмшатишга ҳаракат қилинмади».
Томонлар можарони қандай ҳал қилиш мумкинлиги ҳақида келишиб олган.
Роналдунинг версиясига кўра, ягона йўл — Жезус ёпиқ суҳбатда айтган гапларини матбуот анжуманида ҳам очиқ айтиши эди.
Жезус матбуотда нимани тан олиши керак эди?
Роналдунинг айтишича, келишув жуда аниқ бўлган.
Мураббий матбуот анжуманини айнан шу мавзу билан бошлаши, ҳақиқатни айтиши ва вазиятга нуқта қўйиши керак эди.
Унинг сўзларига кўра, Жезус қуйидаги жиҳатларни очиқ тан олиши лозим эди:
терма жамоа йиғини учун режани Роналду эмас, айнан мураббийнинг ўзи таклиф қилгани;
Роналду ундан бирор дақиқа ўйнашни талаб қилмагани;
Норвегия билан баҳсда Роналдуни қиздиришга чиқариб, кейин майдонга туширмаслик мураббийнинг хатоси бўлгани;
келажакда бундай ҳолат такрорланмаслиги.
Роналдунинг айтишича, учрашув якунида Жезус уни қучоқлашни сўраган ва матбуот анжуманида келишилган гапларни айтиб беришга ваъда қилган.
Шундан кейин Роналду Данияга қарши ўйинда иштирок этмаслиги, «Драгау»даги баҳсда эса майдонга тушиши керак эди.
Ҳатто ёзма ҳужжат ҳам тайёрланган
Можаронинг энг қизиқ жиҳатларидан бири — Роналду айтганидек, келишув оғзаки гап даражасида қолмаган.
Жезуснинг илтимосига кўра, у, Симау Коутиниу ва Тиагу Кравейру ўртасида видеоконференция бўлиб ўтган.
Унда аввал муҳокама қилинган масалалар яна бир бор баён қилинган.
Кейин қисқа ҳужжат тайёрланган. Роналду уни шахсан тасдиқлаган ва Жезуснинг хабардорлиги билан унга етказилганини айтди.
Аммо айнан шундан кейин вазият яна кескинлашган.
«Унинг позицияси мутлақо бошқача бўлди»
Роналдунинг айтишича, Жезус матбуот анжуманида ёпиқ суҳбатдаги позициясидан кескин фарқ қилган муносабатни намойиш этган.
«Мен ўзимга нисбатан муносиб деб ҳисобламаган иборалар ва кескин муносабатни эшитдим. Унинг матбуот анжуманидаги “мен хоҳлайман, мен қила оламан ва мен буюраман” қабилидаги муносабати бир кун олдин ёпиқ суҳбатимизда умуман намоён бўлмаган эди».
Роналду бу ерда яна бир муҳим далилни келтирди — у тасдиқлаган қайдларда Жезуснинг сўзлари аниқ ёзилганини айтди.
Жезуснинг ўзи Роналдуни ҳимоя қилган
Роналду келтирган қайдларга кўра, Жезус матбуот анжуманида Роналдуга нисбатан жуда ижобий фикр билдириши керак эди.
Жезуснинг қайд этилган позициясига кўра, терма жамоадаги мавсум учун режани айнан унинг ўзи таклиф қилган ва Роналду бу режани қабул қилган.
Мураббий, шунингдек, Роналдунинг Португалия терма жамоаси учун аҳамиятини алоҳида таъкидлаши керак эди.
«Мен унинг миллий жамоада қанчалик яшашини ва жамоани қанчалик севишини яхши биламан. Шунингдек, унинг дунё футболидаги, айниқса 24 йил давомида терма жамоага кўрсатган ижобий таъсири ва аҳамиятини ҳам яхши тушунаман».
Жезус, Роналду келтирган қайдларга кўра, футболчининг ўзига таклиф қилинган режага ҳеч қачон шубҳа қилмаганини ҳам айтган.
«У ўзини намунавий, садоқатли ва профессионал тарзда тутди».
«Уни қиздириб, кейин туширмаганим — менинг хатом»
Жезуснинг Роналду келтирган баёнотида энг муҳим нуқталардан бири Норвегия учрашувига тааллуқли.
Унинг қайд этилган фикрига кўра, Норвегияга қарши ўйин дастлаб Роналду учун тузилган режага кирмаган.
Бироқ биринчи учрашувдан кейин унинг жисмоний ҳолати яхши тикланганини кўрган Жезус Роналдудан фойдаланиш мумкин, деган қарорга келган.
Роналду бу қарорга рози бўлган.
Аммо Жезуснинг ўзи кейин бу қарорда хатога йўл қўйганини тан олиши керак эди.
«Пеле ёки Марадона даражасидаги футболчини қиздиришга чиқариб, кейин майдонга туширмаганим — менинг хатом. Агар бугунги кунга қайтиш имконим бўлганида, бундай қилмаган бўлардим».
Бу сўзлар Роналду учун можарони ҳал қилишга етарли бўлиши мумкин эди.
Чунки футболчи айнан шу тан олишни матбуот анжуманида кутаётганини айтмоқда.
Жезус Роналдуни терма жамоада қолишини хоҳлаган
Роналду келтирган қайдларда Жезуснинг яна бир муҳим фикри бор.
«Бу мавзуга нуқта қўйиш учун айтаман: мен Криштианунинг терма жамоада бўлишини хоҳлайман. Нафақат бироз, балки жуда кўп хоҳлайман».
Жезус Роналдунинг ўзига ҳам ишонишини таъкидлаган.
У ҳатто Роналдунинг «Ан Насср»да ҳам унга ишонганини эслатган.
Мухлислар билан саломлашмагани масаласида эса Жезус Роналдуни ҳимоя қилган.
«Терма жамоа сафида 230 дан ортиқ учрашув ўтказган футболчи мендан Португалияга бўлган муҳаббат ҳақида сабоқ олмайди».
Жезус буни ҳиссий ҳолат натижасида юзага келган бир лаҳза сифатида баҳолаган.
«Мавжуд бўлмаган муаммоларни ўйлаб топишнинг ҳожати йўқ. Хурсанд бўлмаганимизда, баъзан ҳиссиётга берилиб реакция қиламиз. Бу ҳам шу эди, холос».
Аммо Роналду учун битта масала очиқ қолди
Роналдунинг баёнотида яна бир муҳим нуқта бор: у келтирган қайдларнинг ҳеч бирида Жезус ундан кечирим сўраши кераклиги ҳақида гап бўлмаганини алоҳида таъкидлади.
Яъни футболчининг талқинига кўра, гап шахсий кечиримда эмас, келишилган ҳақиқатни очиқ айтишда бўлган.
Роналду Жезусдан матбуот олдида ёпиқ суҳбатда айтганларини тасдиқлашни кутган.
Аммо унинг айтишича, бу содир бўлмаган.
Шунинг учун португалиялик юлдуз можарога ўз нуқтаи назаридан якуний баҳо берди:
«Шу тариқа, бу Жезус менга берган ваъдасини иккинчи марта бузиши эди».
Бу баёнотдан кейин можаронинг марказида футболчининг майдонга туширилгани ёки туширилмагани эмас, балки икки томон ўртасидаги келишув, ишонч ва берилган ваъданинг бажарилиши масаласи қолмоқда.
Роналду ўз позициясини очиқ айтди. Энди эса футбол оламидаги асосий савол — Жорже Жезус бу воқеаларга Роналду келтирган далиллар асосида қандай жавоб бериши.
Португалия терма жамоасидаги можаро шу тариқа оддий алмаштириш ёки тактик қарордан каттароқ тус олди. Чунки Роналдунинг сўзларига кўра, майдондаги бир қарор ортида аввалдан ёпиқ тарзда келишилган бутун бир режа турган.
Изоҳлар 0
…