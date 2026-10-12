Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи «Рубин»га қимматга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Премер-лигасининг 10-турида «Rubin» ўз майдонида «Динамо»га 0:1 ҳисобида ютқазди.
- Учрашувдаги ягона гол 30-дақиқада Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи эвазига киритилди.
- Ушбу ғалаба «Динамо»ни мусобақа жадвалида пешқадамликка олиб чиқди, «Rubin» эса 6-ўринда қолди.
Россия Премьер-лигасининг (РПЛ) 10-тури доирасида Қозоннинг «Рубин» клуби ўз майдонида Москванинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. Кескин ва асабий руҳда кечган марказий учрашув меҳмонларнинг 1:0 ҳисобидаги минимал ғалабаси билан якунланди.
Ўйин тақдирини биринчи бўлимда юз берган аламли автогол ҳамда ҳар икки жамоа таркибида қайд этилган четлатишлар ҳал қилиб берди.
Ўйин тақдирини ҳал қилган вазият ва қизил карточкалар
«Ак Барс Арена» стадионида кечган беллашувда қуйидаги муҳим воқеалар содир бўлди:
30-дақиқадаги автогол: Учрашувдаги ягона гол биринчи бўлимнинг ярмида кузатилди — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов тўпни бартараф этишда хатога йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (0:1);
Тўлиқ ўйин амалиёти: 20 ёшли ўзбекистонлик легионер учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди;
Майдондаги эҳтирослар: Ҳисобда ортда қолаётган «Рубин» вазиятини 37-дақиқада Илья Самошниковнинг қизил карточка олиб майдондан четлатилиши янада оғирлаштирди. Меҳмонлар сафида эса 82-дақиқада Рубенс майдондан четлатилди.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Ушбу натижа мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим силжишларга сабаб бўлди:
«Динамо» пешқадамликка кўтарилди: Қозонда қимматли 3 очкони қўлга киритган Москва клуби ўз очколари сонини 22 тага етказиб, РПЛ мусобақа жадвалида пешқадамликни қўлга олди;
«Рубин» 6-ўринда қолди: Ўз майдонида мағлубиятга учраган Рашид Раҳимов шогирдлари 12 очко билан мусобақа жадвалининг 6-поғонасида қолмоқда.
Мазкур баҳс Жаҳонгир Ўрозов учун аламли хотиралар билан ёдда қолган бўлса-да, ёш ҳимоячининг жамоа асосий таркибида тўлиқ ишончга эга бўлиб бораётгани унинг кейинги турларда янада тобланиб боришидан дарак беради.
Изоҳлар 0
…