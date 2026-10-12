Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи «Рубин»га қимматга тушди

·4·Спорт
Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи «Рубин»га қимматга тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Премер-лигасининг 10-турида «Rubin» ўз майдонида «Динамо»га 0:1 ҳисобида ютқазди.
  • Учрашувдаги ягона гол 30-дақиқада Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг автоголи эвазига киритилди.
  • Ушбу ғалаба «Динамо»ни мусобақа жадвалида пешқадамликка олиб чиқди, «Rubin» эса 6-ўринда қолди.

Россия Премьер-лигасининг (РПЛ) 10-тури доирасида Қозоннинг «Рубин» клуби ўз майдонида Москванинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. Кескин ва асабий руҳда кечган марказий учрашув меҳмонларнинг 1:0 ҳисобидаги минимал ғалабаси билан якунланди.

Ўйин тақдирини биринчи бўлимда юз берган аламли автогол ҳамда ҳар икки жамоа таркибида қайд этилган четлатишлар ҳал қилиб берди.

Ўйин тақдирини ҳал қилган вазият ва қизил карточкалар

«Ак Барс Арена» стадионида кечган беллашувда қуйидаги муҳим воқеалар содир бўлди:

  • 30-дақиқадаги автогол: Учрашувдаги ягона гол биринчи бўлимнинг ярмида кузатилди — Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов тўпни бартараф этишда хатога йўл қўйиб, ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (0:1);

  • Тўлиқ ўйин амалиёти: 20 ёшли ўзбекистонлик легионер учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди;

  • Майдондаги эҳтирослар: Ҳисобда ортда қолаётган «Рубин» вазиятини 37-дақиқада Илья Самошниковнинг қизил карточка олиб майдондан четлатилиши янада оғирлаштирди. Меҳмонлар сафида эса 82-дақиқада Рубенс майдондан четлатилди.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Ушбу натижа мусобақа жадвалининг юқори қисмида муҳим силжишларга сабаб бўлди:

  • «Динамо» пешқадамликка кўтарилди: Қозонда қимматли 3 очкони қўлга киритган Москва клуби ўз очколари сонини 22 тага етказиб, РПЛ мусобақа жадвалида пешқадамликни қўлга олди;

  • «Рубин» 6-ўринда қолди: Ўз майдонида мағлубиятга учраган Рашид Раҳимов шогирдлари 12 очко билан мусобақа жадвалининг 6-поғонасида қолмоқда.

Мазкур баҳс Жаҳонгир Ўрозов учун аламли хотиралар билан ёдда қолган бўлса-да, ёш ҳимоячининг жамоа асосий таркибида тўлиқ ишончга эга бўлиб бораётгани унинг кейинги турларда янада тобланиб боришидан дарак беради.

Рубин КазанДинамо МоскваРПЛ 10-турЖаҳонгир Ўрозов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтди13 сентябр 01:03Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди20 август 06:22“Каттақўрғон” россиялик мураббий Юрий Уткулбаев билан келишувга эришди“Каттақўрғон” россиялик мураббий Юрий Уткулбаев билан келишувга эришди27 май 13:19Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш3 август 20:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш2 август 18:39Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирди30 июл 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди