Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтди
Россия Премьер-лигасининг 8-тури доирасида Москвада марказий ва ниҳоятда муросасиз тўқнашувлардан бири бўлиб ўтди. Мамлакат грандларидан бири бўлган ЦСКА ўз майдонида Қозоннинг «Рубин» жамоасини қабул қилди. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандларининг диққат марказида бўлган ёш ва умидли ҳимоячимиз Жаҳонгир Ўрозов қозонликлар сафида баҳсни асосий таркибда бошлаб, ҳакамнинг сўнгги ҳуштагигача — тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ва фидокорона тўп сурди. Ўйин дебютидаги тезкор гол, 15-дақиқадаёқ юз берган шов-шувли четлатиш ва иккинчи бўлимдаги нажот голи билан кечган баҳс 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якун топди. Ушбу натижа қозонликларга Москва сафаридан қадрли очко билан қайтиш имконини берди. Хўш, майдонда қандай шиддатли воқеалар рўй берди, «армиячилар» нега бир киши кам бўлиб қолди ва ҳамюртимиз Ўрозовнинг мудофаадаги ҳаракатлари жамоага қандай ёрдам берди?
8-дақиқадаги гол ва 15-дақиқадаги шок: ЦСКА 10 киши бўлиб қолди
Москвадаги «ВЭБ Арена»да учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб кескин воқеаларга бой бўлди:
Обляковдан тезкор зарба: Баҳснинг ҳали 8-дақиқасида Иван Обляков чаққонлик кўрсатиб, мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди ва ЦСКАга стартда устунлик тақдим этди;
Матеус Рейснинг четлатилиши: Голдан атиги 7 дақиқа ўтиб, 15-дақиқада «армиячилар» футболчиси Матеус Рейс қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилди;
ЦСКАнинг оғир ҳолати: Ўйиннинг қолган қарийб 75 дақиқасини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлган москваликлар асосан ҳимояга ётиб олишга ва рақиб босимини қайтаришга киришди.
Арройянинг мувозанати ва «Рубин»нинг босими
Сон жиҳатидан устунликка эга бўлган қозонликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди:
58-дақиқадаги нажот голи: Тинимсиз ҳужумлардан сўнг, иккинчи бўлимнинг 58-дақиқасида Арройя рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади (1:1);
Ғалаба учун штурм: Қолган дақиқаларда ҳам меҳмонлар ғалаба тўпини киритиш учун кетма-кет хавфли вазиятларни яратди, аммо ЦСКА дарвозабони ва ҳимоячиларининг фидойилиги ҳисобнинг сақланиб қолишини таъминлади.
Жаҳонгир Ўрозов тўлиқ 90 дақиқа майдонда: Мудофаадаги темир интизом
Ўзбекистонлик ёш иқтидор соҳиби учун бу баҳс катта синов ва навбатдаги маҳорат сабоғига айланди:
Ишончли ҳаракатлар: Ўрозов баҳс давомида ЦСКАнинг тезкор қарши ҳужумларини бартараф этишда, ҳаводаги курашларда ва позицион мудофаада ўта совуққон ҳаракат қилди;
Сўнгги дақиқалардаги жанг: Жангнинг энг қайноқ палласида, 90+2-дақиқада Жаҳонгир рақиб ҳужумини бузиш чоғида ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди;
«Рубин»нинг тўлиқ таркиби: Ставер, Лобов (Самошников, 46), Тесленко, Вужачич (Малдонадо, 87), Жаҳонгир Ўрозов, Розиков, Арройя, Ҳодза, Иву, Жукич, Сиве (Моторин, 74).
Турнир жадвалидаги ҳолат: ЦСКА кучли учликда, «Рубин» барқарорлик сари
Москвадаги жанговар муроса ҳар икки жамоанинг очко жамғармасини оширди:
«Рубин» 8-ўринда: Қозон клуби ушбу қийин сафардан сўнг ўз очколари сонини 11 тага етказиб олди ва РПЛ турнир жадвалида 8-поғонани банд этиб турибди;
ЦСКА кучли учликда: Катта қисмни камчиликда ўтказиб дурангга эришган «армиячилар» 16 очко билан мусобақа жадвалининг 3-ўрнида бормоқда;
Ўрозовнинг ўсиши: Жаҳонгир Ўрозовнинг РПЛ даражасидаги грандларга қарши мунтазам тўлиқ 90 дақиқа ўйнаши унинг келажакда Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий мудофаа устунларидан бирига айланиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.
Жаҳонгир Ўрозовнинг Москва сафарида намойиш этган ишончли ва совуққон ўйини россиялик мутахассислар ва ўзбек мухлисларининг олқишига сазовор бўлмоқда.
Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов бу мавсумда «Рубин» сафида Россия чемпионатининг энг яхши ёш ҳимоячиларидан бирига айлана оладими? ЦСКАнинг 15-дақиқадаёқ майдондан четлатилишидан кейин «Рубин» ғалабани илиб кетишга ҳақли эдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг ушбу кучли ўйини таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…