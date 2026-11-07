Москвадаги сенсация: “Рубин” сафарда “Локомотив”ни таслим этди

·68·Спорт
Москвадаги сенсация: “Рубин” сафарда “Локомотив”ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Премер-лигасининг 14-турида Қозоннинг «Rubin» жамоаси сафарда «Локомотив» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 71-дақиқада Егор Тесленко киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов 90-дақиқада захирадан майдонга тушиб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолишга ҳисса қўшди.

Россия Премьер-лигасининг 14-тури доирасида Москвада кечган «Локомотив» ҳамда Қозоннинг «Рубин» жамоалари ўртасидаги тўқнашув меҳмонларнинг 1:0 ҳисобидаги муҳим ва қимматли ғалабаси билан якунланди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган «Рубин» ушбу муваффақият эвазига мусобақа жадвалида ўз мавқеини сезиларли даражада яхшилаб олди.

Тесленкодан ғалаба голи ва сўнгги дақиқалардаги ишонч

Москвадаги учрашув кескин ва тактик курашлар остида кечди:

  • 71-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 71-дақиқада киритилди — Егор Тесленко мезбонлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, қозонликларга муҳим ғалабани тақдим этди;

  • Ўзбекистонлик легионер майдонда: Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов баҳснинг 90-дақиқасида Карлос Сальседо ўрнига захирадан майдонга туширилди ва жамоасининг сўнгги дақиқалардаги ғалабали ҳисобини сақлаб қолишда фаол иштирок этди.

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Рубин» юқорилади, «Локо» инқирозда

Ушбу ўйиндан сўнг иккала жамоанинг чемпионатдаги ҳолати кескин фарқланмоқда:

  • «Рубин» — 6-ўрин (18 очко): Сафардаги уч очко эвазига қозонликлар ўз очколари сонини 18 тага етказиб, РПЛ жадвалида кучли олтиликка кўтарилди;

  • «Локомотив» — 15-ўрин (11 очко): Мавсумни жуда оғир ўтказаётган Москванинг «темирйўлчилар» клуби 11 очко билан 15-поғонада, жон сақлаш хавфли ҳудудида қолмоқда.

Ўйин қайдномаси:

  • РПЛ. 14-тур: «Локомотив» – «Рубин» 0:1

  • Гол: Егор Тесленко 71' (0:1);

  • «Рубин» таркиби: Ставер, Лобов, Вуячич, Арройо, Тесленко, Самошников, Бабаев (Рожков, 74), Ходжа (Йочич, 63), Иву, Сааведра, Сальседо (Жаҳонгир Ўрозов, 90).

Россия Премьер-лигасиРубинЛокомотивЖаҳонгир Ўрозов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган “Рубин” бош мураббийи Франк Артига клубдан кетдиЖаҳонгир Ўрозов тўп сураётган “Рубин” бош мураббийи Франк Артига клубдан кетди25 октябр 10:04Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди20 август 06:22Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш3 август 20:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш2 август 18:39Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирди30 июл 20:39Ўрозов Россия Премьер-лигасига йўл олди: «Рубин» уни трансфер қилмоқдаЎрозов Россия Премьер-лигасига йўл олди: «Рубин» уни трансфер қилмоқда30 июл 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози