Москвадаги сенсация: “Рубин” сафарда “Локомотив”ни таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Премер-лигасининг 14-турида Қозоннинг «Rubin» жамоаси сафарда «Локомотив» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 71-дақиқада Егор Тесленко киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов 90-дақиқада захирадан майдонга тушиб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолишга ҳисса қўшди.
Россия Премьер-лигасининг 14-тури доирасида Москвада кечган «Локомотив» ҳамда Қозоннинг «Рубин» жамоалари ўртасидаги тўқнашув меҳмонларнинг 1:0 ҳисобидаги муҳим ва қимматли ғалабаси билан якунланди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган «Рубин» ушбу муваффақият эвазига мусобақа жадвалида ўз мавқеини сезиларли даражада яхшилаб олди.
Тесленкодан ғалаба голи ва сўнгги дақиқалардаги ишонч
Москвадаги учрашув кескин ва тактик курашлар остида кечди:
71-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол 71-дақиқада киритилди — Егор Тесленко мезбонлар дарвозасини аниқ нишонга олиб, қозонликларга муҳим ғалабани тақдим этди;
Ўзбекистонлик легионер майдонда: Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов баҳснинг 90-дақиқасида Карлос Сальседо ўрнига захирадан майдонга туширилди ва жамоасининг сўнгги дақиқалардаги ғалабали ҳисобини сақлаб қолишда фаол иштирок этди.
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Рубин» юқорилади, «Локо» инқирозда
Ушбу ўйиндан сўнг иккала жамоанинг чемпионатдаги ҳолати кескин фарқланмоқда:
«Рубин» — 6-ўрин (18 очко): Сафардаги уч очко эвазига қозонликлар ўз очколари сонини 18 тага етказиб, РПЛ жадвалида кучли олтиликка кўтарилди;
«Локомотив» — 15-ўрин (11 очко): Мавсумни жуда оғир ўтказаётган Москванинг «темирйўлчилар» клуби 11 очко билан 15-поғонада, жон сақлаш хавфли ҳудудида қолмоқда.
Ўйин қайдномаси:
РПЛ. 14-тур: «Локомотив» – «Рубин» 0:1
Гол: Егор Тесленко 71' (0:1);
«Рубин» таркиби: Ставер, Лобов, Вуячич, Арройо, Тесленко, Самошников, Бабаев (Рожков, 74), Ходжа (Йочич, 63), Иву, Сааведра, Сальседо (Жаҳонгир Ўрозов, 90).
Изоҳлар 0
…