Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирди
Қозоннинг «Rubin» жамоасининг испаниялик бош мураббийи Франк Артига Самарқанднинг «Динамо» клуби ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери борасидаги хабарларга илк бор муносабат билдирди. Мутахассис 22 ёшли ўзбекистонлик футболчининг келиши жамоанинг мудофаа чизиғини сезиларли даражада кучайтиришини ва унинг келажакда ўсиш учун катта салоҳияти борлигини таъкидлади.
Россия Премьер-лигасида (РПЛ) ҳақиқий трансфер бомбаси портлаш арафасида. Қозоннинг «Рубин» жамоаси испаниялик бош мураббийи Франк Артига Самарқанднинг «Динамо» клуби ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг клуб сафига қўшилиши борасидаги хабарларга илк бор муносабат билдирди.
Аввалроқ ОАВда «Рубин» 22 ёшли истеъдодли ҳимоячини ижарага олаётгани, келишувда эса тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи кўзда тутилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу маълумотни Самарқанднинг «Динамо» клуби бош мураббийи Вадим Абрамов ҳам тасдиқлаган.
Zamin.uz ушбу муҳим трансфер тафсилотлари, «Барселона» мактаби кўрган мураббийнинг фикрлари ва Ўрозовнинг тарихий Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳақида хабар беради.
Франк Артига: «Ўрозов бизга жиддий ёрдам беради»
«Рубин» расмий сайтига берган интервьюсида испаниялик мутахассис ўзбек футболчисининг трансферига юқори баҳо берди. Мураббийнинг фикрича, Ўрозовнинг келиши жамоанинг мудофаа чизиғини сезиларли даражада кучайтиради.
Франк Артиганинг баёнотидан:
«Мен аввал ҳам айтганман, айрим позицияларни кучайтиришимиз керак. Агар бу маълумотлар ва трансфер расман тасдиқланса, бу биз учун жуда яхши вариант бўлади. Жаҳонгирнинг ёши 22 да, жуда яхши жисмоний кўрсаткичларга эга ва келажакда ўсиш учун катта салоҳияти бор. Шубҳасиз, агар барчаси муваффақиятли якунланса, у жамоамизга жиддий ёрдам беради».
Эслатиб ўтамиз, Франк Артига 2026 йилнинг бошидан буён «Рубин»га устозлик қилиб келмоқда.
«Барселона» мактаби ва Жаҳон чемпионлари устози
Франк Артиганинг трансфер бозоридаги танлови тасодифий эмас. Тажрибали мутахассис фаолияти давомида Испания, БАА ва Россия клубларида ишлаган. Бироқ, унинг фаолиятидаги энг ёрқин давр 2010-2021 йилларда «Барселона» ёшлар академиясидаги фаолияти билан боғлиқ.
Ушбу давр мобайнида Артига яқинда якунланган 2026 йилги Жаҳон чемпионати ғолиблари — Марк Кукурелья ва Дани Ольмога устозлик қилган. Бундан ташқари, унинг қўл остида Андре Онана, Адама Траоре, Антонио Санабрия, Карлес Аленья каби дунёга машҳур футболчилар шуғулланган. Бу Артиганинг ёш истеъдодларни пайқаш ва уларни юқори даражага олиб чиқиш борасидаги маҳоратидан далолат беради.
Жаҳонгир Ўрозов: ЖЧ-2026 иштирокчиси ва миллий терма дебютанти
Россия чемпионатига йўл олаётган Жаҳонгир Ўрозов аслида футбол сирларини Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби тизимида ўзлаштирган. Унинг профессионал фаолияти тез суръатлар билан ўсиб борди:
Клуб даражаси: 2022 йилда «Бунёдкор»да дебют, 2023 йилда Туркиянинг «Эюпспор» клубига ўтиш ва кейинчалик Самарқанднинг «Динамо» клубига ижарага берилиши. 2025 йил февралида «Динамо» унинг тўлиқ трансферига эга чиқди.
Ёшлар даражаси: 2023 йилда U-20 Осиё кубоги ғолиби ва ўша йили ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати иштирокчиси (тўртта ўйин).
Миллий терма жамоа: 2026 йил баҳорида катталар терма жамоасида дебют ва Габонга қарши илк учрашувидаёқ гол уриб, жамоага 3:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.
ЖЧ-2026 (Янги тарих): 2026 йил ёзида Ўзбекистон тарихидаги илк Жаҳон чемпионати учун терма жамоанинг якуний рўйхатига киритилди. Гуруҳ босқичида икки учрашувда (Колумбия ва Конгога қарши) майдонга тушиб, жами 93 дақиқа ўйнади.
Тахминий трансфер тафсилотлари ва Ўрозовнинг кўрсаткичлари
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Жаҳонгир Ўрозов
Клуб (Ҳозирги)
«Динамо» (Самарқанд)
Клуб (Янги)
«Рубин» (Қозон, РПЛ)
Мураббий
Франк Артига (ex-Барселона)
Ижара нархи
100 000 евро
Сотиб олиш ҳуқуқи
700 000 евро
Ёши
22
ЖЧ-2026 иштироки
Ха (2 ўйин, 93 дақиқа)
Терма жамоадаги дебюти
2026 йил баҳо (Габонга гол)
Ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг «Барселона» академияси устози бошчилигидаги «Рубин»га ўтиши — бу ўзбек футболи учун навбатдаги катта қадам ва ЖЧ-2026нинг ижобий оқибатидир.
Ушбу қайноқ ва таҳлилий мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов РПЛ ва «Рубин» таркибида ўз ўрнини топа оладими? ЖЧ-2026даги иштироки унинг трансфер баҳосига қандай таъсир қилди? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…