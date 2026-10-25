Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган “Рубин” бош мураббийи Франк Артига клубдан кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоннинг «Rubin» клуби раҳбарияти бош мураббий Франк Артига билан ҳамкорликни расман тўхтатди.
- Бу қарор жамоанинг «Криля Советов»дан учралган 0:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг клуб президенти Марат Сафиуллин томонидан қабул қилинди.
- 2026-йил бошидан буён 28 та ўйинда 9 та ғалаба қайд этган испаниялик мутахассис жамоани турнир жадвалининг 10-поғонасига тушириб қўйди.
Россия Премьер-лигасининг навбатдаги тури доирасида ўз майдонида «Крилья Советов»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган Қозоннинг «Рубин» клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгариш юз берди. Клуб раҳбарияти бош мураббий Франк Артига билан ҳамкорликни расман тўхтатишга қарор қилди.
Қозонликлар матбуот хизматининг хабарига кўра, испаниялик мутахассисни ўз вазифасидан озод қилиш тўғрисидаги қарор клуб бошқаруви президенти Марат Сафиуллин томонидан қабул қилинган. Клуб раҳбарияти Артиганинг хизматлари учун миннатдорчилик билдириб, унинг келгуси фаолиятида муваффақиятлар тилади.
Қозондаги фаолият: 2026 йилги статистика ва натижалар
Франк Артига «Рубин» бошқарувини 2026 йилнинг бошида ўз қўлига олган эди:
Қайд этилган кўрсаткичлар: Испаниялик мураббий бошчилигида жамоа барча мусобақаларда жами 28 та учрашув ўтказиб, 9 та ғалаба, 11 та дуранг ва 8 та мағлубият қайд этди;
Турнир жадвалидаги ҳолат: Натижаларнинг беқарорлиги оқибатида «Рубин» айни дамда Россия Премьер-лигаси турнир жадвалининг 10-поғонасида бормоқда ва бу кўрсаткич клуб амбицияларини қониқтирмади.
Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»даги иштироки
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур истеъфо жамоа таркибидаги ҳамюртимиз билан бевосита боғлиқлиги туфайли катта қизиқиш уйғотмоқда:
Ҳимоядаги ўрни: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов айнан «Рубин» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда;
Статистика: Ҳамюртимиз жорий чемпионат доирасида жами 8 та учрашувда майдонга тушиб, фаол ва курашларга бой ҳаракатлари билан 4 бор сариқ карточкага лойиқ кўрилди.
Бош мураббийнинг истеъфосидан сўнг жамоага ким келиши ва янги мутахассис ўзбекистонлик ҳимоячига қандай ишонч билдириши «Рубин»нинг келгуси ўйинларидаги асосий интригалардан бирига айланади.
Изоҳлар 0
…