Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган “Рубин” бош мураббийи Франк Артига клубдан кетди

·47·Спорт
Жаҳонгир Ўрозов тўп сураётган “Рубин” бош мураббийи Франк Артига клубдан кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоннинг «Rubin» клуби раҳбарияти бош мураббий Франк Артига билан ҳамкорликни расман тўхтатди.
  • Бу қарор жамоанинг «Криля Советов»дан учралган 0:2 ҳисобидаги мағлубиятидан сўнг клуб президенти Марат Сафиуллин томонидан қабул қилинди.
  • 2026-йил бошидан буён 28 та ўйинда 9 та ғалаба қайд этган испаниялик мутахассис жамоани турнир жадвалининг 10-поғонасига тушириб қўйди.

Россия Премьер-лигасининг навбатдаги тури доирасида ўз майдонида «Крилья Советов»га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берган Қозоннинг «Рубин» клуби мураббийлар штабида жиддий ўзгариш юз берди. Клуб раҳбарияти бош мураббий Франк Артига билан ҳамкорликни расман тўхтатишга қарор қилди.

Қозонликлар матбуот хизматининг хабарига кўра, испаниялик мутахассисни ўз вазифасидан озод қилиш тўғрисидаги қарор клуб бошқаруви президенти Марат Сафиуллин томонидан қабул қилинган. Клуб раҳбарияти Артиганинг хизматлари учун миннатдорчилик билдириб, унинг келгуси фаолиятида муваффақиятлар тилади.

Қозондаги фаолият: 2026 йилги статистика ва натижалар

Франк Артига «Рубин» бошқарувини 2026 йилнинг бошида ўз қўлига олган эди:

  • Қайд этилган кўрсаткичлар: Испаниялик мураббий бошчилигида жамоа барча мусобақаларда жами 28 та учрашув ўтказиб, 9 та ғалаба, 11 та дуранг ва 8 та мағлубият қайд этди;

  • Турнир жадвалидаги ҳолат: Натижаларнинг беқарорлиги оқибатида «Рубин» айни дамда Россия Премьер-лигаси турнир жадвалининг 10-поғонасида бормоқда ва бу кўрсаткич клуб амбицияларини қониқтирмади.

Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»даги иштироки

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун мазкур истеъфо жамоа таркибидаги ҳамюртимиз билан бевосита боғлиқлиги туфайли катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • Ҳимоядаги ўрни: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов айнан «Рубин» шарафини ҳимоя қилиб келмоқда;

  • Статистика: Ҳамюртимиз жорий чемпионат доирасида жами 8 та учрашувда майдонга тушиб, фаол ва курашларга бой ҳаракатлари билан 4 бор сариқ карточкага лойиқ кўрилди.

Бош мураббийнинг истеъфосидан сўнг жамоага ким келиши ва янги мутахассис ўзбекистонлик ҳимоячига қандай ишонч билдириши «Рубин»нинг келгуси ўйинларидаги асосий интригалардан бирига айланади.

РубинФранк АртигаЖаҳонгир ЎрозовРоссия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирдиФранк Артига Жаҳонгир Ўрозовнинг «Рубин»га трансфери ҳақида гапирди30 июл 20:39«Рубин» аввал рад этилган эди: Ўрозов энди асосий таркиб учун курашади«Рубин» аввал рад этилган эди: Ўрозов энди асосий таркиб учун курашади6 август 17:49Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди20 август 06:22Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш3 август 20:58Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш2 август 18:39Ўрозов Россия Премьер-лигасига йўл олди: «Рубин» уни трансфер қилмоқдаЎрозов Россия Премьер-лигасига йўл олди: «Рубин» уни трансфер қилмоқда30 июл 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди