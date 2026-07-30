Ўрозов Россия Премьер-лигасига йўл олди: «Рубин» уни трансфер қилмоқда
Самарқанднинг «Динамо» клуби ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов Қозоннинг «Rubin» клубига ижарага ўтмоқда. Инсайдер Иван Карповнинг маълум қилишича, 22 ёшли футболчи учун 100 минг евро миқдорида тўловли ижара шартномаси тузилмоқда ҳамда мавсум охирида уни 700 минг еврога тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Жаҳонгир Ўрозов 30 июл куни кечқурун тиббий кўрикдан ўтиш учун Қозонга йўл олган.
Россия Премьер-лигасида иштирок этаётган Қозоннинг «Рубин» клуби Самарқанднинг «Динамо» ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовни ижарага олиш бўйича келишувга эришди. Ушбу трансфер Россиянинг машҳур инсайдери Иван Карпов томонидан очиқланди ва тезда футбол жамоатчилиги эътиборини тортди.
Zamin.uz ушбу трансфернинг молиявий тафсилотлари, футболчининг ўйин услуби ва унинг фаолиятидаги муҳим босқичлар ҳақида хабар беради.
Трансфернинг Молиявий Тафсилотлари
Инсайдер Иван Карповнинг маълум қилишича, «Рубин» 22 ёшли марказий ҳимоячи учун 100 минг евро миқдорида тўловли ижара шартномасини тузмоқда. Келишувда мавсум якунида футболчини тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган бўлиб, унинг қиймати 700 минг евро этиб белгиланган.
Шу тариқа, агар «Рубин» сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланса, битимнинг умумий қиймати 800 минг еврони ташкил этиши мумкин. Жаҳонгир Ўрозов 30 июль куни кечқурун тиббий кўрикдан ўтиш учун Қозонга йўл олган.
Ўзбекистонлик Де Лигт: Кучли Томонлари ва Ўйин Услуби
Жаҳонгир Ўрозов 2004 йилнинг 18 январь куни Жиззах вилоятида туғилган. Унинг бўйи 190 сантиметр, вазни тахминан 83 килограмм. Асосий позицияси — марказий ҳимоячи, ишчи оёғи — чап. У зарурат туғилганда ҳимоянинг чап қанотида ҳам ўйнай олади.
Мутахассислар Ўрозовнинг кучли томонлари сифатида қуйидагиларни алоҳида қайд этишади:
Жисмоний қувват ва яккакурашлардаги муваффақият.
Ҳаводаги курашлардаги устунлик ва тўпни шиддат билан тортиб олиш.
Ҳимоя чизиғидан олдинга чиқиб, пасларини узатиш қобилияти.
Айниқса, унинг биринчи паси алоҳида эътироф этилади: ҳимоячи пастдан ҳужумни бошлаб, тўпни чизиқлар орасида аниқ узатмалар билан олдинга силжита олади. Карповнинг таъкидлашича, ўйин услуби бўйича у Маттейс де Лигтни эслатади:
Унинг ўйини де Лигтни жуда кўп эсга солади. Шунга ўхшаш бақувват, агрессив, доим олдинга ўйнайди ва жисмоний кучига таянади. Малакаси юқори мураббийлар билан ишласа, вақт ўтиши билан мавжуд камчиликларни (чаққонлик, позиция танлаш) бартараф этиш мумкин, — деб таъриф берган эди Карпов.
Ўзбекистон чемпионатида Ўрозов ҳимоявий кўрсаткичлар (ғалаба қозонилган яккакурашлар, пас кесиш, тўп тортиб олиш) бўйича етакчилар қаторида бўлди.
ЖЧ-2026 Иштирокчиси ва Терма Жамоадаги Дебют
Ўрозов футбол сирларини Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби тизимида ўзлаштирган. 2023 йилда Туркиянинг «Эюпспор» клубига ўтган, кейинроқ Самарқанднинг «Динамо» клуби томонидан ижарага олинган ва тўлиқ трансфер қилинган эди.
Ёшлар даражасида Ўрозов U-20 Осиё кубоги ғолиби (2023) ва ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати иштирокчиси ҳисобланади.
2026 йил баҳорида у катталар ўртасидаги Ўзбекистон терма жамоасида дебют қилди ва илк учрашувидаёқ — Габонга қарши беллашувда (3:1) гол урди. Ёзда Ўрозов Ўзбекистон тарихидаги илк жаҳон чемпионати учун терма жамоанинг якуний рўйхатига киритилди ва Колумбия ҳамда Конгога қарши ўйинларда майдонга тушди.
Ўзбекистонлик иқтидорнинг Россия Премьер-лигасига кўчиб ўтиши барча футбол ишқибозлари эътибор марказида турибди.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов Россияда «де Лигт» даражасига кўтарила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…