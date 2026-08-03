Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш
Самарқанднинг «Динамо» клуби ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов Россия Премьер-лигасида ўзини синаб кўради. Жаҳонгир Ўрозов «Динамо»дан «Рубин»га ижара асосида ўтди ва молиявий жиҳатдан катта сакрашга эришди. Россияда янги тарих бошланмоқда.
Бу ҳақда «Рубин» клуби маьбуот хизмати ҳам расмий сайтида хабар қилди.
«Жаҳонгир – Ўзбекистон миллий жамоаси ўйинчиси. Бу йил ёзда Ўрозов миллий жамоаси билан жаҳон чемпионатида иштирок этди. Хуш келибсан!», дейилади хабарда.
У 2026 йил охиригача ижара ҳуқуқи асосида тўп суради. 22 ёшли ҳимоячига 13-рақам берилган.
Трансфер ва молиявий шартлар
Ўрозов «Рубин»га 100 минг евро эвазига ижарага ўтди, шартномада 700 минг еврога сотиб олиш имконияти мавжуд.
Янги клубда йиллик маоши 450 минг евро — аввалги даромадидан тўрт баравар кўп.
Transfermarkt ҳимоячининг бозор қийматини 1,2 млн евро деб баҳолаган.
Карьера ва терма жамоадаги натижалар
«Бунёдкор» тизими тарбияланувчиси, кейин «Динамо»да 55 ўйин, 1 гол.
2023 U-20 Осиё кубоги ғолиби, ёшлар жаҳон чемпионати иштирокчиси.
2026 йилда катталар терма жамоасида дебют ва илк гол.
Россиядаги янги босқич
«Рубин» Россия Премьер-лигасида саккизинчи ўринда.
3-турда «Оренбург»га қарши учрашув 9 август куни.
Трансфер клублар ва мураббийлар томонидан расман тасдиқланган.
“Ўрозов учун бу трансфер молиявий ва спортда янги босқичдир.”
Ўрозовнинг Россиядаги янги имкониятлари ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…