Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш

·0·Спорт
Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакраш

Самарқанднинг «Динамо» клуби ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов Россия Премьер-лигасида ўзини синаб кўради. Жаҳонгир Ўрозов «Динамо»дан «Рубин»га ижара асосида ўтди ва молиявий жиҳатдан катта сакрашга эришди. Россияда янги тарих бошланмоқда.

Бу ҳақда «Рубин» клуби маьбуот хизмати ҳам расмий сайтида хабар қилди.

«Жаҳонгир – Ўзбекистон миллий жамоаси ўйинчиси. Бу йил ёзда Ўрозов миллий жамоаси билан жаҳон чемпионатида иштирок этди. Хуш келибсан!», дейилади хабарда.

У 2026 йил охиригача ижара ҳуқуқи асосида тўп суради. 22 ёшли ҳимоячига 13-рақам берилган.

Трансфер ва молиявий шартлар

  • Ўрозов «Рубин»га 100 минг евро эвазига ижарага ўтди, шартномада 700 минг еврога сотиб олиш имконияти мавжуд.

  • Янги клубда йиллик маоши 450 минг евро — аввалги даромадидан тўрт баравар кўп.

  • Transfermarkt ҳимоячининг бозор қийматини 1,2 млн евро деб баҳолаган.

Карьера ва терма жамоадаги натижалар

  • «Бунёдкор» тизими тарбияланувчиси, кейин «Динамо»да 55 ўйин, 1 гол.

  • 2023 U-20 Осиё кубоги ғолиби, ёшлар жаҳон чемпионати иштирокчиси.

  • 2026 йилда катталар терма жамоасида дебют ва илк гол.

Россиядаги янги босқич

  • «Рубин» Россия Премьер-лигасида саккизинчи ўринда.

  • 3-турда «Оренбург»га қарши учрашув 9 август куни.

  • Трансфер клублар ва мураббийлар томонидан расман тасдиқланган.

“Ўрозов учун бу трансфер молиявий ва спортда янги босқичдир.”

Ўрозовнинг Россиядаги янги имкониятлари ҳақида нима деб ўйлайсиз? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани дўстларингизга, футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Бугун, 20:46Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Ислом Махачевни октагонда нима ушлаб турибди? Жавоб кутилмаган...Бугун, 20:4211 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!11 та олтин медаль ва Осиё тахти эгалланди: Ўзбекистон ММАда тенгсиз!Бугун, 20:39Ислом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиИслом Махачев Иан Гаррини нечанчи раундда мағлуб этмоқчи эканини айтдиБугун, 18:32Ҳар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиҲар қандай камардан ҳам улуғ ютуқ: Умар Махачев ҳақида ёздиБугун, 18:25Роберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиРоберто Де Зерби Кристиан Ромеронинг келажагига аниқлик киритдиБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда