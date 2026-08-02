Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш

·0·Спорт
Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» клуби сафида фаолиятини давом эттиради.

Самарқандлик ҳимоячи Россияда! Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери ортида қандай молиявий ва спорт интригаси бор?

22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг «Рубин»га ўтиши нафақат спорт, балки молиявий жиҳатдан ҳам катта бурилиш бўлди. Келишув ва шартлар ҳақидаги асосий интрига ушбу мақолада.

Трансфер ва тафсилотлар

  • Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди.

  • Қозон клуби ва «Динамо» (Самарқанд) ўртасида барча шартлар келишиб олинди.

  • Ўрозов жамоа машғулотларига қўшилди ва янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда.

Молиявий жиҳатлар

  • Футболчи 100 минг евро эвазига пуллик ижара асосида ўтди.

  • Шартномада 700 минг еврога сотиб олиш имконияти мавжуд (агар мавсум ўйинларининг камида 50%да қатнашса).

  • Янги шартнома бўйича Ўрозов йиллик 450 минг евро маош олади.

  • Бу аввалги маошига нисбатан 4 баравардан кўпроқ.

«Ўзбекистонлик ҳимоячи Россия Премер-лигасида янги босқични бошлади», — деб ёзади Sport24.

Ўрозовнинг Россияга ўтиши ҳақида қандай фикрдасиз? Футболчининг янги тажрибаси ва молиявий ютуқлари ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 18:13Реал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаРеал Мадрид Ян Диоманде трансферига яқинлашмоқдаБугун, 17:52Джошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиДжошуа Зиркзее Ювентусга ўтишга розилик билдирдиБугун, 17:36Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБарселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқдаБугун, 17:10Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда