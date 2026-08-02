Жаҳонгир Ўрозов Россия Премер-лигасида: янги трансфер ва молиявий сакраш
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» клуби сафида фаолиятини давом эттиради.
Самарқандлик ҳимоячи Россияда! Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери ортида қандай молиявий ва спорт интригаси бор?
22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг «Рубин»га ўтиши нафақат спорт, балки молиявий жиҳатдан ҳам катта бурилиш бўлди. Келишув ва шартлар ҳақидаги асосий интрига ушбу мақолада.
Трансфер ва тафсилотлар
Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди.
Қозон клуби ва «Динамо» (Самарқанд) ўртасида барча шартлар келишиб олинди.
Ўрозов жамоа машғулотларига қўшилди ва янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда.
Молиявий жиҳатлар
Футболчи 100 минг евро эвазига пуллик ижара асосида ўтди.
Шартномада 700 минг еврога сотиб олиш имконияти мавжуд (агар мавсум ўйинларининг камида 50%да қатнашса).
Янги шартнома бўйича Ўрозов йиллик 450 минг евро маош олади.
Бу аввалги маошига нисбатан 4 баравардан кўпроқ.
«Ўзбекистонлик ҳимоячи Россия Премер-лигасида янги босқични бошлади», — деб ёзади Sport24.
Ўрозовнинг Россияга ўтиши ҳақида қандай фикрдасиз? Футболчининг янги тажрибаси ва молиявий ютуқлари ҳақида изоҳ қолдиринг ва мақолани яқинларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…