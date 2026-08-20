Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди

·1·Спорт
Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди
Қисқача

Россия Кубогининг иккинчи босқичида «Rubin» «Спартак»ни асосий вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг, пеналтилар сериясида 5:3 ҳисобида мағлуб этди. Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Rubin»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ ўтказди. Қозонликлар ушбу ғалаба орқали Россия Кубогининг кейинги босқичига йўл олди.

Россия Кубогининг иккинчи босқичида «Рубин» ўз майдонида «Спартак»ни қабул қилди. Асосий вақтда ғолиб аниқланмади — 1:1. Пеналтилар сериясида эса қозонликлар 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»нинг асосий таркибида майдонга тушди ва учрашувни тўлиқ ўтказди.

«Рубин» пеналтиларда кучлироқ чиқди

Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Шу сабабли ғолибни аниқлаш учун пеналтилар сериясига мурожаат қилинди.

Унда «Рубин» футболчилари аниқроқ ҳаракат қилиб, 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.

Босқич

Ҳисоб

Асосий вақт

«Рубин» 1:1 «Спартак»

Пеналтилар серияси

5:3

Якуний ғолиб

«Рубин»

Ўрозов тўлиқ ўйин ўтказди

Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»нинг асосий таркибида марказий ҳимоя чизиғидан жой олди.

Ўзбекистон терма жамоаси футболчиси бошидан охиригача майдонда ҳаракат қилди ва жамоасининг пеналтилар серияси орқали ғалаба қозонишига ҳисса қўшди.

«Рубин»нинг «Спартак»ка қарши баҳсдаги асосий таркиби:

  • Нигматуллин;

  • Рожков;

  • Жаҳонгир Ўрозов;

  • Вуячич;

  • Тесленко;

  • Арройо;

  • Иву;

  • Начо;

  • Самошников;

  • Ходжа;

  • Сиве.

Ўзбекистонлик ҳимоячи учун муҳим ўйин

Ўрозовнинг Россия Кубогидаги бундай муҳим учрашувда тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилгани унинг клубдаги ўйин амалиёти учун аҳамиятли.

«Рубин» эса пеналтилардаги ғалаба орқали мусобақадаги юришини давом эттирди.

«Рубин» — «Спартак»: 1:1. Пеналтилар сериясида 5:3.

Энди қозонликлар Россия Кубогининг навбатдаги босқичига тайёргарлик кўради. Ўрозов учун эса «Спартак»ка қарши тўлиқ ўтказилган баҳс клубдаги ўйин амалиётини янада ошириш имконини беради.

Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да асосий таркибда мунтазам ўйнай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Карлес Пуйол: Моуриньо билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуриньо билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16Ҳарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиҲарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришди«Персеполис» Игорь Сергеев гол урган ўйинда йирик ғалабага эришдиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди