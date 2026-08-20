Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этди
Россия Кубогининг иккинчи босқичида «Rubin» «Спартак»ни асосий вақтда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг, пеналтилар сериясида 5:3 ҳисобида мағлуб этди. Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Rubin»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, учрашувни тўлиқ ўтказди. Қозонликлар ушбу ғалаба орқали Россия Кубогининг кейинги босқичига йўл олди.
Россия Кубогининг иккинчи босқичида «Рубин» ўз майдонида «Спартак»ни қабул қилди. Асосий вақтда ғолиб аниқланмади — 1:1. Пеналтилар сериясида эса қозонликлар 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»нинг асосий таркибида майдонга тушди ва учрашувни тўлиқ ўтказди.
«Рубин» пеналтиларда кучлироқ чиқди
Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланди. Шу сабабли ғолибни аниқлаш учун пеналтилар сериясига мурожаат қилинди.
Унда «Рубин» футболчилари аниқроқ ҳаракат қилиб, 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
Босқич
Ҳисоб
Асосий вақт
«Рубин» 1:1 «Спартак»
Пеналтилар серияси
5:3
Якуний ғолиб
«Рубин»
Ўрозов тўлиқ ўйин ўтказди
Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»нинг асосий таркибида марказий ҳимоя чизиғидан жой олди.
Ўзбекистон терма жамоаси футболчиси бошидан охиригача майдонда ҳаракат қилди ва жамоасининг пеналтилар серияси орқали ғалаба қозонишига ҳисса қўшди.
«Рубин»нинг «Спартак»ка қарши баҳсдаги асосий таркиби:
Нигматуллин;
Рожков;
Жаҳонгир Ўрозов;
Вуячич;
Тесленко;
Арройо;
Иву;
Начо;
Самошников;
Ходжа;
Сиве.
Ўзбекистонлик ҳимоячи учун муҳим ўйин
Ўрозовнинг Россия Кубогидаги бундай муҳим учрашувда тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилгани унинг клубдаги ўйин амалиёти учун аҳамиятли.
«Рубин» эса пеналтилардаги ғалаба орқали мусобақадаги юришини давом эттирди.
«Рубин» — «Спартак»: 1:1. Пеналтилар сериясида 5:3.
Энди қозонликлар Россия Кубогининг навбатдаги босқичига тайёргарлик кўради. Ўрозов учун эса «Спартак»ка қарши тўлиқ ўтказилган баҳс клубдаги ўйин амалиётини янада ошириш имконини беради.
Сизнингча, Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да асосий таркибда мунтазам ўйнай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…