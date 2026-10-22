Арарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Арарат-Армения — АЗ Алкмар учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Арарат-Армения бошланғич таркиби: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 47. Малис А., 16. Григорян Э., 10. Амбарцумян А. (капитан), 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.
Арарат-Армения захирадагилари: 70. Бенни, 9. Элоян А., 95. Франка Карлос, 5. Луис Фелипе, 19. Мурадян К., 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б.
Арарат-Армения бош мураббийи: Тулипа.
АЗ Алкмар бошланғич таркиби: 28. Де Буссер Ж., 2. Маикума С., 4. Схаутен Л., 29. Худт В., 34. де Вит М., 6. Коопмейнерс П. (капитан), 17. Бисков В., 21. Квакман Д., 7. Уэсли Патати, 18. Ковач Б., 24. Оуфкир А.
АЗ Алкмар захирадагилари: 54. Берграаф Й., 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 11. Даал Р., 75. де Вит Х., 22. Дейкстра Э., 31. Итихара Р., 30. Касиус Д., 9. Меердинк М., 1. Овусу-Одуро Р., 14. Стенгс К., 12. Верхулст Х.
АЗ Алкмар бош мураббийи: Эхтелд Л.
Изоҳлар 0
…