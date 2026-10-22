Арарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матн

·34·Спорт
Арарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Арарат-АрменияАЗ Алкмар учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Арарат-Армения бошланғич таркиби: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 47. Малис А., 16. Григорян Э., 10. Амбарцумян А. (капитан), 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.

Арарат-Армения захирадагилари: 70. Бенни, 9. Элоян А., 95. Франка Карлос, 5. Луис Фелипе, 19. Мурадян К., 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б.

Арарат-Армения бош мураббийи: Тулипа.

АЗ Алкмар бошланғич таркиби: 28. Де Буссер Ж., 2. Маикума С., 4. Схаутен Л., 29. Худт В., 34. де Вит М., 6. Коопмейнерс П. (капитан), 17. Бисков В., 21. Квакман Д., 7. Уэсли Патати, 18. Ковач Б., 24. Оуфкир А.

АЗ Алкмар захирадагилари: 54. Берграаф Й., 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 11. Даал Р., 75. де Вит Х., 22. Дейкстра Э., 31. Итихара Р., 30. Касиус Д., 9. Меердинк М., 1. Овусу-Одуро Р., 14. Стенгс К., 12. Верхулст Х.

АЗ Алкмар бош мураббийи: Эхтелд Л.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
1
Ўйинни Арарат-Армения бошлаб беради.
1
Ҳакам ҳуштаги чалинди ва ўйин бошланди.
21:47
Ўйинни Арарат-Армения бошлаб беради.
21:45
Патрик Коларич ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
21:45
Ўйин бошланишидан олдин, бугунги тўқнашув учун асосий таркиблар билан танишишингиз мумкин.
21:45
Салом ва бўлажак баҳснинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши кайфият тилаймиз.
Арарат-АрменияАЗ АлкмарЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матнАЗ Алкмар — Ҳ. Беер Шева: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Ягеллония — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матнЯгеллония — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Ўзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиЎзбекистонда ўтадиган FIFA U-20 жаҳон чемпионатининг аниқ муддатлари эълон қилиндиБугун 21:26Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди