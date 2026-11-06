Торренсе — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн

·14·Спорт
Торренсе — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Торренсе — Арарат-Армения учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Торренсе бошланғич таркиби: 1. Лукас Паес, 45. Мутомбо Ж., 5. Мохамед Д., 4. Волней, 23. Васкес Ж. (капитан), 33. Маркес Ж., 8. Алфаро А., 11. Позо М., 19. Зоаби К., 7. Жан Д., 14. Агирре Ж.

Торренсе захирадагилари: 31. Адрил, 3. Алседо Ж., 44. Бьерре С., 22. Дэвид Бруно, 17. Драмме М., 21. Жатта Н., 63. Норо Д., 6. Удрири А., 29. Кинтеро Л., 86. Рижо Г., 26. Симоэс А., 2. Стопира.

Торренсе бош мураббийи: Симоэс К.

Арарат-Армения бошланғич таркиби: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 47. Малис А., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 16. Григорян Э., 70. Бенни, 8. Баланта Х. А., 19. Мурадян К. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.

Арарат-Армения захирадагилари: 10. Амбарцумян А., 17. Карлье М., 9. Элоян А., 95. Франка Карлос, 13. Ованнисян К., 5. Луис Фелипе, 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б., 20. Тера А.

Арарат-Армения бош мураббийи: Тулипа.

ТорренсеАрарат-АрменияЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ференцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матнФеренцварош — Торренсе: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:40Торренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матнТорренсе — Сандерленд: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:37Арарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матнАрарат-Армения — АЗ Алкмар: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:35Ягеллония — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матнЯгеллония — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36ФК Копенгаген — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнФК Копенгаген — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнБугун 00:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози