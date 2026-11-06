Торренсе — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Торренсе — Арарат-Армения учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Торренсе бошланғич таркиби: 1. Лукас Паес, 45. Мутомбо Ж., 5. Мохамед Д., 4. Волней, 23. Васкес Ж. (капитан), 33. Маркес Ж., 8. Алфаро А., 11. Позо М., 19. Зоаби К., 7. Жан Д., 14. Агирре Ж.
Торренсе захирадагилари: 31. Адрил, 3. Алседо Ж., 44. Бьерре С., 22. Дэвид Бруно, 17. Драмме М., 21. Жатта Н., 63. Норо Д., 6. Удрири А., 29. Кинтеро Л., 86. Рижо Г., 26. Симоэс А., 2. Стопира.
Торренсе бош мураббийи: Симоэс К.
Арарат-Армения бошланғич таркиби: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 47. Малис А., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 16. Григорян Э., 70. Бенни, 8. Баланта Х. А., 19. Мурадян К. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.
Арарат-Армения захирадагилари: 10. Амбарцумян А., 17. Карлье М., 9. Элоян А., 95. Франка Карлос, 13. Ованнисян К., 5. Луис Фелипе, 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б., 20. Тера А.
Арарат-Армения бош мураббийи: Тулипа.
Изоҳлар 0
…