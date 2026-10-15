Ягеллония — Арарат-Армения: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Ягеллония — Арарат-Армения учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ягеллония бошланғич таркиби: 50. Абрамович С., 27. Консейсан Р., 5. Витал Б., 4. Кобаяши Я., 20. Вдовик Б., 19. Клинг А., 6. Романчук Т. (капитан), 11. Имас Х., 72. Юзвяк К., 30. Соу О., 7. Шмит К.
Ягеллония бош мураббийи: Семенец А.
Арарат-Армения бошланғич таркиби: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 5. Луис Фелипе, 16. Григорян Э., 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 20. Тера А. (капитан), 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 11. Банжаки З.
Арарат-Армения бош мураббийи: Тулипа.
Изоҳлар 0
…